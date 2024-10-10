Тур: 14.
Позже
Бомбардиры внутри турнира
Уфа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адаев Владислав
|2
|0.15
|Гуренко Артём
|2
|0.15
|Ложкин Владислав
|2
|0.15
|Агеян Мигран
|2
|0.15
|Кутин Денис
|1
|0.08
|Муллин Камиль
|1
|0.08
|Анисимов Андрей
|1
|0.08
|Корнюшин Даниил
|1
|0.08
|Пасевич Роман
|1
|0.08
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|3
|0.23
|Иванов Егор
|2
|0.15
|Кротов Вячеслав
|1
|0.08
|Хабалов Алан
|1
|0.08
|Черов Василий
|1
|0.08
|Мусалов Магомед
|1
|0.08
|Стежко Виталий
|1
|0.08
|Антонов Антон
|1
|0.08
|Чичинадзе Анри
|1
|0.08
|Родионов Илья
|1
|0.08
|Окладников Андрей
|1
|0.08
|Гурченко Даниил
|1
|0.08
Карточки
Уфа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перченок Александр
|7
|0
|Адаев Владислав
|3
|0
|Анисимов Андрей
|3
|0
|Кутин Денис
|1
|1
|Карпов Вадим
|2
|0
|Баклов Олег
|2
|0
|Теняев Александр
|2
|0
|Агеян Мигран
|2
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Муллин Камиль
|1
|0
|Озманов Давид
|1
|0
|Гуренко Артём
|1
|0
|Захаров Глеб
|1
|0
|Бочеров Валерий
|1
|0
|Гыстаров Расул
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|4
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Красильниченко Олег
|3
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Мельников Никита
|1
|0
|Антонов Антон
|1
|0
|Чичинадзе Анри
|1
|0
|Родионов Илья
|1
|0
|Эрнандес Тегес
|1
|0
Результаты матчей
Уфа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Черноморец Нв
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
2
Уфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
10
Уфа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Черноморец Нв
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
1
11%
76-90
Забито
3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
2
20%
76-90
Забито
13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
54%
7
44%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
4
25%
76-90
Пропущено
18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
5
26%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
9
50%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1
Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алания - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Ротор - Черноморец Нв 1:2
Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0
Результаты матчей
Уфа
Черноморец Нв
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Уфа
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
51
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
103
49
67
211
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|11 - 5
|25
|2.
|Заявка
|13
|5
|8
|0
|20 - 12
|23
|3.
|Заявка
|13
|6
|4
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|12 - 9
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 17
|20
|6.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|22 - 14
|20
|7.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|10 - 8
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|15 - 16
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|11 - 13
|17
|11.
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|13 - 15
|16
|12.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 21
|16
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|12 - 10
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|8 - 12
|15
|15.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|8 - 9
|14
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|9 - 13
|14
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|13 - 18
|11
|18.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|9 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|7 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 4
|15
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 4
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|5.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|14 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|11 - 6
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 4
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 4
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 5
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|3.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|4.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|5.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|8.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 6
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|12.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|14.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|4 - 9
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Енисей
|Савельев Максим
|4
|Сочи
|Писарский Владимир
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 3
Прогнозы на матч Уфа - Черноморец Нв
Исход игры
Уфа
39.7% (23)
Ничья
37.9% (22)
Черноморец Нв
22.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
28.07% (16)
Меньше
71.93% (41)
Обе команды забьют
Да
64.91% (37)
Нет
35.09% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.2% (21)
1:0 Уфа
17.2% (10)
2:1 Уфа
15.5% (9)
1:2 Черноморец Нв
12.1% (7)
0:1 Черноморец Нв
8.6% (5)
2:0 Уфа
5.2% (3)
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