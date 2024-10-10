  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 14.
Уфа
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 58
Уфа 39.7% (23)
X 37.9% (22)
Черноморец Нв 22.4% (13)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уфа
Ничья
Черноморец Нв
3.10
Реклама, betcity.ru
3.20
Реклама, betcity.ru
2.43
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адаев Владислав 2 0.15
Гуренко Артём 2 0.15
Ложкин Владислав 2 0.15
Агеян Мигран 2 0.15
Кутин Денис 1 0.08
Муллин Камиль 1 0.08
Анисимов Андрей 1 0.08
Корнюшин Даниил 1 0.08
Пасевич Роман 1 0.08
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 3 0.23
Иванов Егор 2 0.15
Кротов Вячеслав 1 0.08
Хабалов Алан 1 0.08
Черов Василий 1 0.08
Мусалов Магомед 1 0.08
Стежко Виталий 1 0.08
Антонов Антон 1 0.08
Чичинадзе Анри 1 0.08
Родионов Илья 1 0.08
Окладников Андрей 1 0.08
Гурченко Даниил 1 0.08

Карточки

Уфа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перченок Александр 7 0
Адаев Владислав 3 0
Анисимов Андрей 3 0
Кутин Денис 1 1
Карпов Вадим 2 0
Баклов Олег 2 0
Теняев Александр 2 0
Агеян Мигран 2 0
Шаваев Алихан 1 0
Муллин Камиль 1 0
Озманов Давид 1 0
Гуренко Артём 1 0
Захаров Глеб 1 0
Бочеров Валерий 1 0
Гыстаров Расул 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 4 0
Кротов Вячеслав 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Ланин Олег 2 0
Фомин Денис 2 0
Енин Иван 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Хабалов Алан 1 0
Мельников Никита 1 0
Антонов Антон 1 0
Чичинадзе Анри 1 0
Родионов Илья 1 0
Эрнандес Тегес 1 0

Результаты матчей

Уфа
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Черноморец Нв
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
2
Уфа
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
10
Уфа
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Черноморец Нв
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

10
5
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
50%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
23%
3
33%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
15%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
6
46%
1
11%
76-90

Забито

3
11
3 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
67%
4
36%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
2
20%
76-90

Забито

13
16
9 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
6 Не забивали 3
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
7
54%
7
44%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
2
15%
4
25%
76-90

Пропущено

18
19
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
22%
5
26%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
11%
5
26%
31-45
1
6%
3
16%
46-60
1
6%
2
11%
61-75
9
50%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Уфа
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Уфа - СКА-Хабаровск 3:3 Арсенал Тула - Уфа 0:0 Волгарь - Уфа 1:1 Уфа - Чайка 0:1
Уфа - Родина Москва 2:0 Шинник - Уфа 2:0 Уфа - Торпедо Москва 0:1 Уфа - Сочи 3:4 Сокол - Уфа 0:1 Уфа - Урал 0:2 Уфа - Тюмень 2:2 Балтика - Уфа 1:1 Нефтехимик - Уфа 2:1 Алания - Уфа 0:0 Спартак Москва - Уфа 1:0 Уфа - Ротор 0:0 Краснодар-2 - Уфа 0:4 Родина-2 Москва - Уфа 0:0 Уфа - Металлург Липецк 6:0 Челябинск - Уфа 0:0
Черноморец Нв
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Алания - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3 Ротор - Черноморец Нв 1:2
Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0

Результаты матчей

Уфа
Черноморец Нв

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Уфа
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
5
1
2
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 13 6 7 0 11 - 5 25
2.
Торпедо Москва
 Заявка 13 5 8 0 20 - 12 23
3.
Урал
 Заявка 13 6 4 3 18 - 12 22
4.
Балтика
 Заявка 13 5 6 2 12 - 9 21
5.
Черноморец Нв
 Заявка 13 6 2 5 18 - 17 20
6.
Сочи
 Заявка 13 5 5 3 22 - 14 20
7.
Ротор
 Заявка 13 4 6 3 10 - 8 18
8.
Родина Москва
 Заявка 13 4 6 3 14 - 13 18
9.
Чайка
 Заявка 13 4 5 4 15 - 16 17
10.
Нефтехимик
 Заявка 13 4 5 4 11 - 13 17
11.
Енисей
 Заявка 13 5 1 7 13 - 15 16
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 13 4 4 5 14 - 21 16
13.
КАМАЗ
 Заявка 13 4 3 6 12 - 10 15
14.
Сокол
 Заявка 13 3 6 4 8 - 12 15
15.
Алания
 Заявка 13 3 5 5 8 - 9 14
16.
Шинник
 Заявка 13 3 5 5 9 - 13 14
17.
Уфа
 Заявка 13 2 5 6 13 - 18 11
18.
Тюмень
 Заявка 13 1 3 9 9 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 7 4 3 0 11 - 4 15
3.
Нефтехимик
 Заявка 7 4 2 1 9 - 4 14
4.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
5.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 14 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 11 - 6 9
12.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 6 - 4 9
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 6 1 3 2 4 - 4 6
16.
Алания
 Заявка 6 1 2 3 3 - 5 5
17.
Уфа
 Заявка 7 1 2 4 10 - 13 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
3.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
4.
Сочи
 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
5.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
6.
Балтика
 Заявка 7 2 3 2 6 - 7 9
7.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
8.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
9.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 5 - 6 7
11.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 5 - 9 7
12.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
13.
Сокол
 Заявка 6 1 3 2 4 - 8 6
14.
Енисей
 Заявка 7 2 0 5 4 - 9 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
17.
Шинник
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Енисей Ломакин Александр 4
Енисей Савельев Максим 4
Сочи Писарский Владимир 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Урал Бегич Сильвие 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 октября 2024, осталось 2 дня 1 час 23 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 41 посетитеть LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 58
    Уфа 39.7% (23)
    X 37.9% (22)
    Черноморец Нв 22.4% (13)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Черноморец Нв
    3.10
    Реклама, betcity.ru
    3.20
    Реклама, betcity.ru
    2.43
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Уфа - Черноморец Нв онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Уфа - Черноморец Нв

    Исход игры
    Уфа
    39.7% (23)
    Ничья
    37.9% (22)
    Черноморец Нв
    22.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.07% (16)
    Меньше
    71.93% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    64.91% (37)
    Нет
    35.09% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.2% (21)
    1:0 Уфа
    17.2% (10)
    2:1 Уфа
    15.5% (9)
    1:2 Черноморец Нв
    12.1% (7)
    0:1 Черноморец Нв
    8.6% (5)
    2:0 Уфа
    5.2% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Уфа
    Черноморец Нв
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный