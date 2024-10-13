Тур: 4.
История личных встреч
Иран
Катар
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
7.1%
85.7%
7.2%
1 победа 12 ничьих 1 победа
Второй тайм
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
3
1.1
Среднее время на гол
30
81
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.2
1.5
Среднее время на гол
450
60
Всего голов
14
17
Голов в среднем за матч
1
1.21
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
90
74
Бомбардиры внутри турнира
Иран
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|6 (2)
|0.67
|Азмун Сердар
|4
|0.44
|Резаэян Рамин
|2
|0.22
|Канаани Хоссейн
|2
|0.22
|Гайеди Мехди
|2
|0.22
|Нурафкан Омид
|1
|0.11
|Мохебби Мохаммад
|1
|0.11
Катар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Али Алмоез
|9 (2)
|1
|Афиф Акрам
|3 (1)
|0.33
|Аль-Рауи Ахмед
|2
|0.22
|Машааль Мустафа
|2
|0.22
|Аль-Хассан Ибрахим
|2
|0.22
|Аль-Хайдос Хассан
|1
|0.11
|Юссеф Юссеф
|1
|0.11
|Айман Юсеф
|1
|0.11
|Аль-Абдуллах Тамим
|1
|0.11
|Алаэльдин Ахмед
|1 (1)
|0.11
Карточки
Иран
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канаани Хоссейн
|3
|0
|Хардани Салех
|1
|1
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Резаэян Рамин
|1
|0
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Карими Али II
|1
|0
|Халилзаде Шоджа
|1
|0
|Фаллах Саман
|1
|0
Катар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальман Тарек
|2
|0
|Юссеф Юссеф
|2
|0
|Фати Ахмед
|1
|0
|Мохаммед Исмаиль
|1
|0
|Али Алмоез
|1
|0
|Баршам Мешаал
|1
|0
|Аль-Хадрами Наиф
|1
|0
|Аль-Ганехи Ахмед
|1
|0
|Аль-Рауи Ахмед
|1
|0
|Аль-Хассан Ибрахим
|1
|0
Результаты матчей
Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Катар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
2
Иран
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
8
15
Иран
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Катар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
8
17
Голы по времени матча
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
4
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
50%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90
Пропущено
4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
6
33%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
28%
6
26%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
17%
6
26%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Иран
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Узбекистан - Иран 0:0 ОАЭ - Иран 0:1 Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0
Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0
Катар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Катар - Кыргызстан 3:1 КНДР - Катар 2:2 Катар - ОАЭ 1:3 Катар - Индия 2:1
Афганистан - Катар 0:0 Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Иордания - Катар 1:3 Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0
Результаты матчей
Иран
Катар
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
8:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
8
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
8
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Иран
Катар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
22
32
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
72
36
45
36
18
18
18
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Иран - Катар
Исход игры
Иран
72.2% (26)
Ничья
16.7% (6)
Катар
11.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
47.22% (17)
Меньше
52.78% (19)
Обе команды забьют
Да
63.89% (23)
Нет
36.11% (13)
Популярный счёт
2:1 Иран
33.3% (12)
1:0 Иран
19.4% (7)
1:1 Ничья
16.7% (6)
2:0 Иран
11.1% (4)
3:1 Иран
8.3% (3)
0:1 Катар
5.6% (2)
1:2 Катар
5.6% (2)
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