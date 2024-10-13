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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Иран
FIFA #19
 
Позже
Катар
FIFA #44
Прогнозы 36
Иран 72.2% (26)
X 16.7% (6)
Катар 11.1% (4)
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Лучшие коэффициенты
Иран
Ничья
Катар
3.80
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Иран
Катар

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.9%
22.2%
8 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

57.1%
35.7%
7.2%
8 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

7.1%
85.7%
7.2%
1 победа 12 ничьих 1 победа

Второй тайм

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

КА
2:3
ТМС
0:4
ТМС
1:2
Ч2КА
0:1
Ч2КА
2:0
КА
0:1
ЧМОМ
0:1
ЧМОМ
0:0
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
1:1
ТМС
0:0
ТМС
0:1
FAFFC
6:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

3
1.1

Среднее время на гол

30
81

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.2
1.5

Среднее время на гол

450
60

Всего голов

14
17

Голов в среднем за матч

1
1.21

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

90
74

Бомбардиры внутри турнира

Иран
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 6 (2) 0.67
Азмун Сердар 4 0.44
Резаэян Рамин 2 0.22
Канаани Хоссейн 2 0.22
Гайеди Мехди 2 0.22
Нурафкан Омид 1 0.11
Мохебби Мохаммад 1 0.11
Катар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Али Алмоез 9 (2) 1
Афиф Акрам 3 (1) 0.33
Аль-Рауи Ахмед 2 0.22
Машааль Мустафа 2 0.22
Аль-Хассан Ибрахим 2 0.22
Аль-Хайдос Хассан 1 0.11
Юссеф Юссеф 1 0.11
Айман Юсеф 1 0.11
Аль-Абдуллах Тамим 1 0.11
Алаэльдин Ахмед 1 (1) 0.11

Карточки

Иран
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канаани Хоссейн 3 0
Хардани Салех 1 1
Джаханбахш Алиреза 2 0
Годдос Саман 2 0
Резаэян Рамин 1 0
Мохаммади Милад 1 0
Карими Али II 1 0
Халилзаде Шоджа 1 0
Фаллах Саман 1 0
Катар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальман Тарек 2 0
Юссеф Юссеф 2 0
Фати Ахмед 1 0
Мохаммед Исмаиль 1 0
Али Алмоез 1 0
Баршам Мешаал 1 0
Аль-Хадрами Наиф 1 0
Аль-Ганехи Ахмед 1 0
Аль-Рауи Ахмед 1 0
Аль-Хассан Ибрахим 1 0

Результаты матчей

Иран
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Катар
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
2
Иран
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Катар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

8
15
Иран
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Катар
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

8
17

Голы по времени матча

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
4
40%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
10%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
3
43%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
4
50%
4
25%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
1
13%
2
13%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Пропущено

4
7
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
25%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

18
23
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
6
33%
3
13%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
5
28%
6
26%
31-45
3
17%
4
17%
46-60
1
6%
2
9%
61-75
3
17%
6
26%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 6
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
1
25%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Иран
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
Узбекистан - Иран 0:0 ОАЭ - Иран 0:1 Иран - Кыргызстан 1:0 Иран - Узбекистан 0:0
Гонконг - Иран 2:4 Туркменистан - Иран 0:1 Иран - Туркменистан 5:0 Иран - Катар 2:3 Иран - Япония 2:1 Иран - Сирия 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Гонконг - Иран 0:1 Иран - Палестина 4:1 Индонезия - Иран 0:5 Иран - Буркина-Фасо 2:1 Узбекистан - Иран 2:2 Иран - Гонконг 4:0 Катар - Иран 0:4 Иордания - Иран 1:3 Иран - Ангола 4:0
Катар
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Катар - Кыргызстан 3:1 КНДР - Катар 2:2 Катар - ОАЭ 1:3 Катар - Индия 2:1
Афганистан - Катар 0:0 Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Иордания - Катар 1:3 Иран - Катар 2:3 Катар - Узбекистан 1:1 Катар - Палестина 2:1 Катар - Китай 1:0 Таджикистан - Катар 0:1 Катар - Ливан 3:0 Катар - Иордания 1:2 Катар - Камбоджа 3:0 Индия - Катар 0:3 Катар - Афганистан 8:1 Катар - Иран 0:4 Ирак - Катар 0:0

Результаты матчей

Иран
Катар

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
8:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
8
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
8:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
8
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Иран
Катар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
2
2
2.5
3
2
2
2
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
7
2
3
6
2.5
4
5
3
6
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
ОАЭ
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Катар
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
КНДР
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Кыргызстан
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Катар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
ОАЭ
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иран - Катар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 36
    Иран 72.2% (26)
    X 16.7% (6)
    Катар 11.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иран
    Ничья
    Катар
    3.80
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    Прогнозы на матч Иран - Катар

    Исход игры
    Иран
    72.2% (26)
    Ничья
    16.7% (6)
    Катар
    11.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.22% (17)
    Меньше
    52.78% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    63.89% (23)
    Нет
    36.11% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Иран
    33.3% (12)
    1:0 Иран
    19.4% (7)
    1:1 Ничья
    16.7% (6)
    2:0 Иран
    11.1% (4)
    3:1 Иран
    8.3% (3)
    0:1 Катар
    5.6% (2)
    1:2 Катар
    5.6% (2)
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