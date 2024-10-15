Ещё несколько минут осталось достоять до перерыва в основном обороняющейся команде сборной Австралии.

Подача с левого фланга осуществляется у японцев, и нарушает правила Аясэ Уэда, пробивая головой в единоборстве с противником неопасно вправо в руки Джо Гаучи.

Такефуса Кубо разогнался по правому флангу так, что упустил мяч за пределы поля за боковую линию. Аут в пользу Австралии.

Моментов не так много было у сборной Японии, тем более очевидных, несмотря на всё её территориальное преимущество.

Такефуса Кубо простреливает с правого фланга - блокируется это дело обороной австралийской сборной.

Такефуса Кубо потерял мяч на правом фланге в центральной трети поля, и возникла контратака у австралийцев, японцы хорошо в отборе сыграли на линии своей штрафной площади.

В предыдущем туре Япония выиграла у Саудовской Аравии со счётом 2:0. Сегодня как в итоге будет, ещё неясно.

Что касается Австралии, она в предыдущем туре одержала волевой успех над Китаем.

Момент, можно сказать, в атаке у японцев! Каору Митома пробил с левого полуфланга кручёным ударом, мяч срикошетил от плеча Джейсона Герии на угловой.

После углового тоже кое-какую остроту показали японцы из зоны левого инсайда. Ударил в дальний угол Такуми Минамино (мимо), подставить ногу нужным образом и замкнуть тоже ни у кого не получилось.

Увеличился процент владения мячом у сборной Японии. 70 процентов он составляет на данную минуту.

Япония должна будет остаться недовольной, если к перерыву сохранится нулевой счёт, ведь большое преимущество по игре у "самураев".

Аясэ Уэда опустился назад в рамках оборонительных усилий сборной Японии и заработал штрафной удар для своей сборной на правом фланге.

29' Гарри Суттар упал на центральной линии у сборной Австралии. Потом поднялся, медицинская помощь не потребовалась.

27' Ещё одна подача от Такефусы Кубо слева с углового - в район ближнего угла вратарской. Сёго Танигути пробил головой и не попал в дальний угол.

26' Угловой заработала сборная Японии на левом фланге. Такефуса Кубо осуществил подачу, потом ещё достался угловой хозяевам.

25' 191 - 89. Это статистика по передачам. У сборной Японии их больше, потому что она владеет инициативой.

23' Тот угловой не привёл к опасности у ворот Австралии, а теперь Такефуса Кубо с игры делал доставку с правой стороны, и была зафиксирована опасная игра против Джексона Ирвайна - высоко поднятая нога.

21' Такефуса Кубо атаковал правым полуфлангом у сборной Японии, защитник гостей ему противостоял, угловой заработан хозяевами был.

20' Аясэ Уэда слева в атаке сборной Японии включился в борьбу с Льюисом Миллером и заработал аут для хозяев.

20' Ко Итакура пришёл в атаку сборной Японии и выкрутил такую диагональ, что казалось, что мяч уйдёт за лицевую линию, а он вышел за боковую.

18' Произведена была у японцев длинная диагональ на левый фланг, и не удалось Каору Митоме сохранить мяч в пределах поля. Аут в пользу гостевой команды.