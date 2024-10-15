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  2. Матчи
  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Япония
FIFA #16
0:0
Перерыв
Австралия
FIFA #25
0'
Прогнозы 121
Япония 83.5% (101)
X 9.9% (12)
Австралия 6.6% (8)
Все прогнозы
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Судзуки
Дзион
4
Итакура
Ко
3
Танигути
Сёго
16
Матида
Коки
10
Доан
Рицу
7
Митома
Каору
17
Танака
Ао
5
Морита
Хидемаса
8
Минамино
Такуми
20
Кубо
Такефуса
9
Уэда
Аясэ
18
Гаучи
Джо
8
Герия
Джейсон
19
Суттар
Гарри
21
Берджесс
Кэмерон
3
Миллер
Льюис
20
Брэттан
Люк
22
Ирвайн
Джексон
5
Бос
Джордан
14
Макгри
Райли
15
Дюк
Митчелл
10
Хрустич
Айдин
Япония
3-4-2-1
Австралия
3-4-3

История личных встреч

Япония
Австралия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:2
ЧМКА3ЙР
2:1
Ч2КА
2:0
Ч2КА
1:1
ТМС
2:1
ММ
3:2
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1
АЧК
0:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 8 (1) 0.8
Огава Коки 4 0.4
Минамино Такуми 3 0.3
Доан Рицу 3 0.3
Камада Даити 2 0.2
Кубо Такефуса 2 0.2
Накамура Кейто 2 0.2
Морита Хидемаса 2 0.2
Эндо Ватару 1 0.1
Ито Дзюня 1 0.1
Маэда Дайдзэн 1 0.1
Сугавара Юкинари 1 0.1
Митома Каору 1 0.1
Танака Ао 1 0.1
Хосоя Мао 1 0.1
Сома Юки 1 (1) 0.1
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 4 (1) 0.4
Гудвин Крейг 3 0.3
Макларен Джейми 3 0.3
Дюк Митчелл 2 0.2
Суттар Гарри 2 0.2
Бойл Мартин 1 0.1
Таггарт Адам 1 0.1
Боррьелло Брендон 1 0.1
Хрустич Айдин 1 0.1
Роулс Кай 1 0.1
Айдэйл Джон 1 0.1
Миллер Льюис 1 0.1
Баккус Кенау 1 0.1
Вилупиллай Нишан 1 0.1
Иранкунда Нестори 1 (1) 0.1

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Минамино Такуми 1 0
Камада Даити 1 0
Маэда Дайдзэн 1 0
Матида Коки 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккус Кенау 4 0
Роулс Кай 2 0
Силвера Самуэл 2 0
Йенги Кусини 0 1
Дюк Митчелл 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Суттар Гарри 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Япония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Австралия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Япония
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Австралия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

17
17
Япония
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Австралия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
24%
1
14%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

34
25
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
15%
4
16%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
5
15%
5
20%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
10
29%
29%
5
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Саудовская Аравия - Япония 0:2 Бахрейн - Япония 0:5 Япония - Китай 7:0 Япония - Сирия 5:0
Мьянма - Япония 0:5 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1 Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4
Австралия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австралия - Китай 3:1 Индонезия - Австралия 0:0 Австралия - Бахрейн 0:1 Австралия - Палестина 5:0
Бангладеш - Австралия 0:2 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2

Результаты матчей

Япония
Австралия

Точный счет

5:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:5
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

5
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:5
3 раза 33%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

5
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Япония
Австралия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
1
2.5
3
2
3
1
3.5
2
3
3
1
4.5
2
3
1
3
5.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3
2
3.5
1
3
3
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
7
2
2.5
4
5
6
3
3.5
3
6
6
3
4.5
3
6
1
8
5.5
1
8

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 0:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 0 10
2.
Австралия
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Бахрейн
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
5.
Индонезия
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Китай
 Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 0:0 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
2.
Австралия
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Бахрейн
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индонезия
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Австралия
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Китай
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
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Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Конец первого тайма. Япония - Австралия - 0:0.
  • 45'
    Такефуса Кубо простреливает с правого фланга - блокируется это дело обороной австралийской сборной.
  • Дополнительное время
    45'
    +1 минута к первому тайму.
  • 44'
    Моментов не так много было у сборной Японии, тем более очевидных, несмотря на всё её территориальное преимущество.
  • 43'
    Такефуса Кубо разогнался по правому флангу так, что упустил мяч за пределы поля за боковую линию. Аут в пользу Австралии.
  • Фол, нарушение
    41'
    Подача с левого фланга осуществляется у японцев, и нарушает правила Аясэ Уэда, пробивая головой в единоборстве с противником неопасно вправо в руки Джо Гаучи.
  • 39'
    Ещё несколько минут осталось достоять до перерыва в основном обороняющейся команде сборной Австралии.
  • Фол, нарушение
    38'
    Аясэ Уэда опустился назад в рамках оборонительных усилий сборной Японии и заработал штрафной удар для своей сборной на правом фланге.
  • 37'
    Япония должна будет остаться недовольной, если к перерыву сохранится нулевой счёт, ведь большое преимущество по игре у "самураев".
  • 36'
    Увеличился процент владения мячом у сборной Японии. 70 процентов он составляет на данную минуту.
  • Опасный момент
    35'
    После углового тоже кое-какую остроту показали японцы из зоны левого инсайда. Ударил в дальний угол Такуми Минамино (мимо), подставить ногу нужным образом и замкнуть тоже ни у кого не получилось.
  • Опасный момент
    34'
    Момент, можно сказать, в атаке у японцев! Каору Митома пробил с левого полуфланга кручёным ударом, мяч срикошетил от плеча Джейсона Герии на угловой.
  • 32'
    Что касается Австралии, она в предыдущем туре одержала волевой успех над Китаем.
  • 31'
    В предыдущем туре Япония выиграла у Саудовской Аравии со счётом 2:0. Сегодня как в итоге будет, ещё неясно.
  • 30'
    Такефуса Кубо потерял мяч на правом фланге в центральной трети поля, и возникла контратака у австралийцев, японцы хорошо в отборе сыграли на линии своей штрафной площади.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 29'
      Гарри Суттар упал на центральной линии у сборной Австралии. Потом поднялся, медицинская помощь не потребовалась.
    • Угловой
      27'
      Ещё одна подача от Такефусы Кубо слева с углового - в район ближнего угла вратарской. Сёго Танигути пробил головой и не попал в дальний угол.
    • Угловой
      26'
      Угловой заработала сборная Японии на левом фланге. Такефуса Кубо осуществил подачу, потом ещё достался угловой хозяевам.
    • 25'
      191 - 89. Это статистика по передачам. У сборной Японии их больше, потому что она владеет инициативой.
    • Фол, нарушение
      23'
      Тот угловой не привёл к опасности у ворот Австралии, а теперь Такефуса Кубо с игры делал доставку с правой стороны, и была зафиксирована опасная игра против Джексона Ирвайна - высоко поднятая нога.
    • Угловой
      21'
      Такефуса Кубо атаковал правым полуфлангом у сборной Японии, защитник гостей ему противостоял, угловой заработан хозяевами был.
    • 20'
      Аясэ Уэда слева в атаке сборной Японии включился в борьбу с Льюисом Миллером и заработал аут для хозяев.
    • 20'
      Ко Итакура пришёл в атаку сборной Японии и выкрутил такую диагональ, что казалось, что мяч уйдёт за лицевую линию, а он вышел за боковую.
    • 18'
      Произведена была у японцев длинная диагональ на левый фланг, и не удалось Каору Митоме сохранить мяч в пределах поля. Аут в пользу гостевой команды.
    • 17'
      68 процентов игрового времени владеет мячом сборная Японии, 32 процента по этому индикатору у сборной Австралии.
    • 16'
      Гарри Суттар сместился в обороне сборной Австралии на левый фланг и чётко в подкате без фола выбил мяч за боковую линию.
    • Угловой
      15'
      Такефуса Кубо на правом фланге заработал угловой для сборной Японии и подал его специально к дальнему полуфлангу. Рицу Доан пробил ногой с отскоком от газона, и хоть в створ, но слабо и прямо в руки Джо Гаучи.
    • 14'
      Каору Митома прострелил с левой стороны, однако австралийская защита оказалась готова к такому повороту, мяч был прерван.
    • Видеоповтор
      13'
      Айдин Хрустич упал на газон вдали от створа. Был ВАР-просмотр со стороны ассистентов арбитра. Нет красной карточки для игрока японской команды.
    • 12'
      Япония пока ещё не пропустила ни одного мяча в сентябре и в октябре в рамках отбора к чемпионату мира 2026 года.
    • 11'
      Сборная Японии сейчас котируется заочно выше сборной Австралии, но такое должно доказываться непосредственно на футбольном поле.
    • Фол, нарушение
      10'
      Каору Митома не смирился с потерей мяча на чужой половине и нарушил правила в центре поля в отношении Джейсона Гарсии.
    • 9'
      Такая же ситуация остаётся, за минуту смысл ситуации на поле не поменялся. Японцы контролируют мяч на половине поля сборной Австралии, но вдали от её ворот.
    • 8'
      Сборная Японии вернулась к позиционному владению мячом после короткого периода активности на чужой половине поля в исполнении сборной Австралии.
    • 7'
      Айдин Хрустич подал штрафной удар австралийцев с правого фланга, а Митчелл Дюк пробил головой с шестнадцати метров мимо створа.
    • Опасный момент
      6'
      Такефуса Кубо в правой зоне атаки сборной Японии обыгрался с Ао Танакой и на грани офсайда пробил в ближний угол - попал в сеть с внешней стороны.
    • 5'
      Рицу Доан забрасывает с правого полуфланга в чужую штрафную площадь - выбивают оттуда мяч австралийцы.
    • 4'
      Рицу Доан не поспевает к мячу на правом фланге, куда у японской команды была адресована длинная передача. Аут в пользу сборной Австралии.
    • Фол, нарушение
      3'
      Против Каору Митомы гости сфолили в центральной трети поля. В конце этой же минуты Райли Макгри в центре поля потянул за плечо Рицу Доана. 
    • 2'
      Сборная Японии играет в тёмно-синей форме, а у сборной Австралии жёлто-зелёно-белая экипировка.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! В 4-м туре группы С третьего этапа квалификации к ЧМ-2026 в Азиатской конфедерации между собой сыграют сборные Японии и Австралии. Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    Прогнозы 121
    Япония 83.5% (101)
    X 9.9% (12)
    Австралия 6.6% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Австралия
    1.40
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    9.70
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    9.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Япония 0:0 Австралия

    Исход игры
    Япония
    83.5% (101)
    Ничья
    9.9% (12)
    Австралия
    6.6% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.72% (64)
    Меньше
    41.28% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    65.14% (71)
    Нет
    34.86% (38)
    Популярный счёт
    2:1 Япония
    38% (46)
    2:0 Япония
    19% (23)
    1:0 Япония
    10.7% (13)
    1:1 Ничья
    6.6% (8)
    1:2 Австралия
    5.8% (7)
    3:1 Япония
    5% (6)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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