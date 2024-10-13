Тур: 4.
История личных встреч
Япония
Австралия
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
11 матчей
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.57
1.25
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
0.86
Среднее время на гол
120
105
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.27
1
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Япония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэда Аясэ
|8 (1)
|0.89
|Огава Коки
|4
|0.44
|Минамино Такуми
|3
|0.33
|Доан Рицу
|3
|0.33
|Камада Даити
|2
|0.22
|Кубо Такефуса
|2
|0.22
|Накамура Кейто
|2
|0.22
|Морита Хидемаса
|2
|0.22
|Эндо Ватару
|1
|0.11
|Ито Дзюня
|1
|0.11
|Маэда Дайдзэн
|1
|0.11
|Сугавара Юкинари
|1
|0.11
|Митома Каору
|1
|0.11
|Танака Ао
|1
|0.11
|Хосоя Мао
|1
|0.11
|Сома Юки
|1 (1)
|0.11
Австралия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенги Кусини
|4 (1)
|0.44
|Гудвин Крейг
|3
|0.33
|Макларен Джейми
|3
|0.33
|Дюк Митчелл
|2
|0.22
|Суттар Гарри
|2
|0.22
|Бойл Мартин
|1
|0.11
|Таггарт Адам
|1
|0.11
|Боррьелло Брендон
|1
|0.11
|Хрустич Айдин
|1
|0.11
|Роулс Кай
|1
|0.11
|Айдэйл Джон
|1
|0.11
|Миллер Льюис
|1
|0.11
|Баккус Кенау
|1
|0.11
|Вилупиллай Нишан
|1
|0.11
|Иранкунда Нестори
|1 (1)
|0.11
Карточки
Япония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ито Хироки
|1
|0
|Минамино Такуми
|1
|0
|Камада Даити
|1
|0
|Маэда Дайдзэн
|1
|0
|Матида Коки
|1
|0
Австралия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баккус Кенау
|4
|0
|Роулс Кай
|2
|0
|Силвера Самуэл
|2
|0
|Йенги Кусини
|0
|1
|Дюк Митчелл
|1
|0
|Гудвин Крейг
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Суттар Гарри
|1
|0
|Аткинсон Натаниэль
|1
|0
|Меткалф Коннор
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Результаты матчей
Япония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Австралия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Япония
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Австралия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
5
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
17
17
Япония
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Австралия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
17
17
Голы по времени матча
Забито
17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
24%
1
14%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
34
25
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
15%
4
16%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
5
15%
5
20%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
10
29%
29%
5
20%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Япония
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Саудовская Аравия - Япония 0:2 Бахрейн - Япония 0:5 Япония - Китай 7:0 Япония - Сирия 5:0
Мьянма - Япония 0:5 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1 Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4
Австралия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австралия - Китай 3:1 Индонезия - Австралия 0:0 Австралия - Бахрейн 0:1 Австралия - Палестина 5:0
Бангладеш - Австралия 0:2 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2
Результаты матчей
Япония
Австралия
Точный счет
5:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
Точное количество голов
5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:5
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
5
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:5
3 раза 33%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
Точное количество голов
5
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Япония
Австралия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
31
32
31
23
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
32
13
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
72
45
63
36
63
36
18
18
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Япония - Австралия
Исход игры
Япония
75.6% (31)
Ничья
9.8% (4)
Австралия
14.6% (6)
Тотал 2.5
Больше
72.5% (29)
Меньше
27.5% (11)
Обе команды забьют
Да
82.5% (33)
Нет
17.5% (7)
Популярный счёт
2:1 Япония
53.7% (22)
1:2 Австралия
14.6% (6)
2:0 Япония
12.2% (5)
1:1 Ничья
9.8% (4)
1:0 Япония
4.9% (2)
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