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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Япония
FIFA #16
 
Позже
Австралия
FIFA #25
Прогнозы 41
Япония 75.6% (31)
X 9.8% (4)
Австралия 14.6% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Япония
Ничья
Австралия
1.35
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9.00
9.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Япония
Австралия

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

11 матчей

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

45.5%
54.5%
5 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ЧМКА3ЙР
0:2
ЧМКА3ЙР
2:1
Ч2КА
2:0
Ч2КА
1:1
ТМС
2:1
ММ
3:2
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
1:1
АЧК
0:1
ЧМОМ
2:1
ЧМОМ
0:0

Голы

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.57
1.25

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
0.86

Среднее время на гол

120
105

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.27
1

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Япония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэда Аясэ 8 (1) 0.89
Огава Коки 4 0.44
Минамино Такуми 3 0.33
Доан Рицу 3 0.33
Камада Даити 2 0.22
Кубо Такефуса 2 0.22
Накамура Кейто 2 0.22
Морита Хидемаса 2 0.22
Эндо Ватару 1 0.11
Ито Дзюня 1 0.11
Маэда Дайдзэн 1 0.11
Сугавара Юкинари 1 0.11
Митома Каору 1 0.11
Танака Ао 1 0.11
Хосоя Мао 1 0.11
Сома Юки 1 (1) 0.11
Австралия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенги Кусини 4 (1) 0.44
Гудвин Крейг 3 0.33
Макларен Джейми 3 0.33
Дюк Митчелл 2 0.22
Суттар Гарри 2 0.22
Бойл Мартин 1 0.11
Таггарт Адам 1 0.11
Боррьелло Брендон 1 0.11
Хрустич Айдин 1 0.11
Роулс Кай 1 0.11
Айдэйл Джон 1 0.11
Миллер Льюис 1 0.11
Баккус Кенау 1 0.11
Вилупиллай Нишан 1 0.11
Иранкунда Нестори 1 (1) 0.11

Карточки

Япония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ито Хироки 1 0
Минамино Такуми 1 0
Камада Даити 1 0
Маэда Дайдзэн 1 0
Матида Коки 1 0
Австралия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баккус Кенау 4 0
Роулс Кай 2 0
Силвера Самуэл 2 0
Йенги Кусини 0 1
Дюк Митчелл 1 0
Гудвин Крейг 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Суттар Гарри 1 0
Аткинсон Натаниэль 1 0
Меткалф Коннор 1 0
Чиркати Алессандро 1 0

Результаты матчей

Япония
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Австралия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Япония
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Австралия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

5
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

17
17
Япония
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Австралия
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

17
17

Голы по времени матча

Забито

17
7
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
24%
1
14%
1-15
2
12%
2
29%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
3
18%
1
14%
46-60
1
6%
2
29%
61-75
5
29%
29%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
18
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
6%
3
17%
1-15
1
6%
2
11%
16-30
5
29%
29%
4
22%
31-45
2
12%
4
22%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
4
22%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

34
25
15 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 7
1 Не забивали 1
5
15%
4
16%
1-15
3
9%
4
16%
16-30
7
21%
4
16%
31-45
5
15%
5
20%
46-60
4
12%
3
12%
61-75
10
29%
29%
5
20%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Япония
(20 матчей)
90%
10%
18 побед 0 ничьих 2 поражения
Саудовская Аравия - Япония 0:2 Бахрейн - Япония 0:5 Япония - Китай 7:0 Япония - Сирия 5:0
Мьянма - Япония 0:5 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Иран - Япония 2:1 Бахрейн - Япония 1:3 Япония - Индонезия 3:1 Ирак - Япония 2:1 Япония - Вьетнам 4:2 Япония - Иордания 6:1 Япония - Таиланд 5:0 Сирия - Япония 0:5 Япония - Мьянма 5:0 Япония - Тунис 2:0 Япония - Канада 4:1 Япония - Турция 4:2 Германия - Япония 1:4
Австралия
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Австралия - Китай 3:1 Индонезия - Австралия 0:0 Австралия - Бахрейн 0:1 Австралия - Палестина 5:0
Бангладеш - Австралия 0:2 Ливан - Австралия 0:5 Австралия - Ливан 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Австралия - Индонезия 4:0 Австралия - Узбекистан 1:1 Сирия - Австралия 0:1 Австралия - Индия 2:0 Бахрейн - Австралия 0:2 Палестина - Австралия 0:1 Австралия - Бангладеш 7:0 Австралия - Новая Зеландия 2:0 Англия - Австралия 1:0 Мексика - Австралия 2:2 Аргентина - Австралия 2:0 Австралия - Эквадор 1:2

Результаты матчей

Япония
Австралия

Точный счет

5:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%

Точное количество голов

5
2 раза 50%
1
1 раз 25%
7
1 раз 25%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:5
3 раза 60%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

5
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:5
3 раза 33%
5:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%

Точное количество голов

5
5 раз 56%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
5
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Япония
Австралия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
4
1
3
1
2.5
3
2
3
1
3.5
2
3
3
1
4.5
2
3
1
3
5.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
3
3
2
3.5
1
3
3
2
4.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
1.5
Больше Меньше
6
3
7
2
2.5
4
5
6
3
3.5
3
6
6
3
4.5
3
6
1
8
5.5
1
8

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 3 3 0 0 14 - 0 9
2.
Австралия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Бахрейн
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
5.
Индонезия
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Китай
 Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2.
Австралия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Бахрейн
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индонезия
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Австралия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Китай
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Япония - Австралия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 5 часов 8 минут.



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    • Прогнозы 41
    Япония 75.6% (31)
    X 9.8% (4)
    Австралия 14.6% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Япония
    Ничья
    Австралия
    1.35
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    9.00
    9.70
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    Прогнозы на матч Япония - Австралия

    Исход игры
    Япония
    75.6% (31)
    Ничья
    9.8% (4)
    Австралия
    14.6% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.5% (29)
    Меньше
    27.5% (11)
    Обе команды забьют
    Да
    82.5% (33)
    Нет
    17.5% (7)
    Популярный счёт
    2:1 Япония
    53.7% (22)
    1:2 Австралия
    14.6% (6)
    2:0 Япония
    12.2% (5)
    1:1 Ничья
    9.8% (4)
    1:0 Япония
    4.9% (2)
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