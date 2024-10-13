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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Иордания
FIFA #68
 
Позже
Оман
FIFA #78
Прогнозы 35
Иордания 77.1% (27)
X 11.4% (4)
Оман 11.4% (4)
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Лучшие коэффициенты
Иордания
Ничья
Оман
3.50
3.40
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История личных встреч

Иордания
Оман

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

11 матчей

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ТМС
1:0
ТМС
0:0
ТМС
0:0
ТМС
1:1
ММ
0:0
ММ
0:0
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:1
ТМС
2:0
FAFFC
3:1
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Среднее время на гол

90
108

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

0.83
0.2

Среднее время на гол

108
450

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

0.91
0.55

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
165

Бомбардиры внутри турнира

Иордания
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Тамари Мусса 6 0.67
Альнаимат Язан 5 (1) 0.56
Аль-Равабдех Нур 3 0.33
Ольван Али 3 (1) 0.33
Зраик Мохаммед Абу 1 0.11
Садех Ибрагим 1 0.11
Аль-Росан Саед 1 0.11
Оман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Мушайфри Абдулрахман 5 0.56
Аль-Гассани Мухсен 2 0.22
Аль-Малки Омар 2 (1) 0.22
Салех Матаз 1 0.11
Аль-Кааби Ахмед 1 0.11
Аль-Гафри Мохаммед 1 0.11
Аль-Сабхи Иссам 1 0.11
Фаваз Абдулла 1 0.11

Карточки

Иордания
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Рашдан Низар 3 0
Насиб Абдалла 2 0
Хашиш Мохаммад 2 0
Аль-Марди Махмуд 1 0
Мари Бара 1 0
Хаддад Эхсан 1 0
Аль-Араб Язан 1 0
Аль-Равабдех Нур 1 0
Оман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Алави Аршад 2 1
Аль-Саади Хариб 3 0
Аль-Сабхи Иссам 2 0
Аль-Бусаиди Али 1 0
Аль-Кааби Ахмед 1 0
Аль-Гафри Мохаммед 1 0
Аль-Харти Амьяд 1 0
Фаваз Абдулла 1 0
Аль Хамиси Ахмед 1 0
Нассер Аль-Равахи 1 0
Аль-Шамоюси Абдул 1 0

Результаты матчей

Иордания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Оман
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Иордания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Оман
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

9
9
Иордания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оман
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90

Забито

20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Иордания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иордания - Южная Корея 0:2 Палестина - Иордания 1:3 Иордания - Кувейт 1:1 Иордания - КНДР 0:0
Саудовская Аравия - Иордания 1:2 Иордания - Таджикистан 3:0 Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Иордания - Катар 1:3 Иордания - Южная Корея 2:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1
Оман
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оман - Кувейт 4:0 Оман - Южная Корея 1:3 Ирак - Оман 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1
Тайвань - Оман 0:3 Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Кыргызстан - Оман 1:1 Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0

Результаты матчей

Иордания
Оман

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Иордания
Оман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
4
5
2.5
3
6
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
1
8
5.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Ирак
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Иордания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оман
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
5.
Кувейт
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
6.
Палестина
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Оман
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Южная Корея
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Иордания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Палестина
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Иордания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ирак
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Палестина
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Кувейт
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
6.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Иордания - Оман от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 35
    Иордания 77.1% (27)
    X 11.4% (4)
    Оман 11.4% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Иордания
    Ничья
    Оман
    3.50
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    Прогнозы на матч Иордания - Оман

    Исход игры
    Иордания
    77.1% (27)
    Ничья
    11.4% (4)
    Оман
    11.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    20.59% (7)
    Меньше
    79.41% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    32.35% (11)
    Нет
    67.65% (23)
    Популярный счёт
    1:0 Иордания
    37.1% (13)
    2:1 Иордания
    20% (7)
    2:0 Иордания
    17.1% (6)
    1:1 Ничья
    11.4% (4)
    0:1 Оман
    11.4% (4)
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    Иордания
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