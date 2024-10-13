Тур: 4.
История личных встреч
Иордания
Оман
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
11 матчей
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
36.4%
45.5%
18.1%
4 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Среднее время на гол
90
108
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
0.83
0.2
Среднее время на гол
108
450
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
0.91
0.55
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
165
Бомбардиры внутри турнира
Иордания
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Тамари Мусса
|6
|0.67
|Альнаимат Язан
|5 (1)
|0.56
|Аль-Равабдех Нур
|3
|0.33
|Ольван Али
|3 (1)
|0.33
|Зраик Мохаммед Абу
|1
|0.11
|Садех Ибрагим
|1
|0.11
|Аль-Росан Саед
|1
|0.11
Оман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Мушайфри Абдулрахман
|5
|0.56
|Аль-Гассани Мухсен
|2
|0.22
|Аль-Малки Омар
|2 (1)
|0.22
|Салех Матаз
|1
|0.11
|Аль-Кааби Ахмед
|1
|0.11
|Аль-Гафри Мохаммед
|1
|0.11
|Аль-Сабхи Иссам
|1
|0.11
|Фаваз Абдулла
|1
|0.11
Карточки
Иордания
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Рашдан Низар
|3
|0
|Насиб Абдалла
|2
|0
|Хашиш Мохаммад
|2
|0
|Аль-Марди Махмуд
|1
|0
|Мари Бара
|1
|0
|Хаддад Эхсан
|1
|0
|Аль-Араб Язан
|1
|0
|Аль-Равабдех Нур
|1
|0
Оман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Алави Аршад
|2
|1
|Аль-Саади Хариб
|3
|0
|Аль-Сабхи Иссам
|2
|0
|Аль-Бусаиди Али
|1
|0
|Аль-Кааби Ахмед
|1
|0
|Аль-Гафри Мохаммед
|1
|0
|Аль-Харти Амьяд
|1
|0
|Фаваз Абдулла
|1
|0
|Аль Хамиси Ахмед
|1
|0
|Нассер Аль-Равахи
|1
|0
|Аль-Шамоюси Абдул
|1
|0
Результаты матчей
Иордания
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Оман
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Иордания
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Оман
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
9
9
Иордания
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Оман
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
11
5
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
20%
1
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
1
11%
2
22%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
33%
76-90
Забито
20
14
8 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
3
21%
16-30
1
5%
3
21%
31-45
3
15%
3
21%
46-60
4
20%
1
7%
61-75
5
25%
4
29%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Иордания
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Иордания - Южная Корея 0:2 Палестина - Иордания 1:3 Иордания - Кувейт 1:1 Иордания - КНДР 0:0
Саудовская Аравия - Иордания 1:2 Иордания - Таджикистан 3:0 Иордания - Пакистан 7:0 Пакистан - Иордания 0:3 Иордания - Катар 1:3 Иордания - Южная Корея 2:0 Таджикистан - Иордания 0:1 Ирак - Иордания 2:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Иордания - Южная Корея 2:2 Малайзия - Иордания 0:4 Япония - Иордания 6:1 Катар - Иордания 1:2 Ливан - Иордания 2:1 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Таджикистан - Иордания 1:1
Оман
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Оман - Кувейт 4:0 Оман - Южная Корея 1:3 Ирак - Оман 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1
Тайвань - Оман 0:3 Малайзия - Оман 0:2 Оман - Малайзия 2:0 Кыргызстан - Оман 1:1 Оман - Таиланд 0:0 Саудовская Аравия - Оман 2:1 ОАЭ - Оман 0:1 Китай - Оман 0:2 Кыргызстан - Оман 1:0 Оман - Тайвань 3:0 США - Оман 4:0 Оман - Палестина 2:1 Кыргызстан - Оман 0:1 Туркменистан - Оман 0:2 Оман - Таджикистан 1:1 Узбекистан - Оман 3:0
Результаты матчей
Иордания
Оман
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
7
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Иордания
Оман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
23
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
54
45
36
18
18
18
18
Группа B
Группа B
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Иордания - Оман
Исход игры
Иордания
77.1% (27)
Ничья
11.4% (4)
Оман
11.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
20.59% (7)
Меньше
79.41% (27)
Обе команды забьют
Да
32.35% (11)
Нет
67.65% (23)
Популярный счёт
1:0 Иордания
37.1% (13)
2:1 Иордания
20% (7)
2:0 Иордания
17.1% (6)
1:1 Ничья
11.4% (4)
0:1 Оман
11.4% (4)
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