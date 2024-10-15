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  2. Матчи
  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Узбекистан
FIFA #60
0:0
Перерыв
ОАЭ
FIFA #69
0'
Прогнозы 131
Узбекистан 73.3% (96)
X 17.6% (23)
ОАЭ 9.2% (12)
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Узбекистан
Ничья
ОАЭ
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Юсупов
Уткир
23
Аликулов
Хусниддин
2
Хусанов
Абдукодир
18
Абдуллаев
Абдулла
II
19
Тургунбаев
Азизбек
13
Насруллаев
Шерзод
9
Хамробеков
Одилжон
7
Шукуров
Отабек
22
Файзуллаев
Аббосбек
10
Машарипов
Джалолиддин
14
Шомуродов
Элдор
17
Еиса
Халид
19
Алдханхани
Халед
II
12
Альхаммади
Халифа
13
Аль-Аттас
Мохамед
2
Идрисс
Абдуллах
14
Салмеен
Абдулла
16
Мелони
Маркус
9
Аль-Маазми
Хариб
8
Аль-Зааби
Тахнун
10
Альгассани
Яхья
11
Канедо
Кайо
Узбекистан
3-4-2-1
ОАЭ
4-2-3-1

История личных встреч

Узбекистан
ОАЭ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
1:0
ТМС
0:4
ММ
1:1
ММ
2:1
ММ
2:2
ТМС
1:0
ТМС
0:1
АЧК
0:1

Голы

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.5
1.43

Среднее время на гол

180
63

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
67

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 4 0.4
Урунов Остон 4 0.4
Шукуров Отабек 2 0.2
Аликулов Хусниддин 2 0.2
Сергеев Игорь 1 0.1
Ашурматов Рустам 1 0.1
Машарипов Джалолиддин 1 0.1
Эркинов Хожимат 1 0.1
Насруллаев Шерзод 1 0.1
ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Фабио 3 0.3
Аль-Маазми Хариб 3 0.3
Аламири Султан 3 0.3
Салех Али 3 (1) 0.3
Мабхут Али Ахмед 3 (2) 0.3
Альхаммади Халифа 1 0.1
Рамадан Абдалла 1 0.1
Альгассани Яхья 1 0.1
Алдханхани Халед II 1 0.1
Мохаммад Хазем 1 0.1

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 3 0
Сайфиев Фаррух 3 0
Хамробеков Одилжон 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хашеми Халид 2 0
Маджид Рашид 2 0
Альхаммади Халифа 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аламири Султан 2 0
Алдханхани Халед II 2 0
Салех Али 1 0
Аль-Аттас Мохамед 1 0
Альгассани Яхья 1 0
Мелони Маркус 1 0
Джамиль Ахмед Абдулла 1 0
Абельазиз Бадер 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ОАЭ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ОАЭ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
9
Узбекистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ОАЭ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
4
44%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
5
24%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
24%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Узбекистан - Иран 0:0 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0
Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0
ОАЭ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ОАЭ - КНДР 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Катар - ОАЭ 1:3 ОАЭ - Бахрейн 1:1
Непал - ОАЭ 0:4 Йемен - ОАЭ 0:3 ОАЭ - Йемен 2:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1

Результаты матчей

Узбекистан
ОАЭ

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
ОАЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
4
5
2.5
4
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
ОАЭ
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Катар
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
Кыргызстан
 1:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
6.
КНДР
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кыргызстан
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Катар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
КНДР
 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ОАЭ
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Узбекистан
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
КНДР
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Ирак Хуссейн Аймен 7
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • Травма, повреждение
    45'
    Абдуллаев получил в челюсть в верховой борьбе, врачи сборной Узбекистана на поле.
  • Угловой
    45'
    Шукуров после навеса с углового с правого фланга отметился ударом головой, однако мяч стал добычей Еисы.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавляет китайский арбитр к основному времени первого тайма.
  • 44'
    Шомуродов зацепился за мяч в штрафной соперника и пробил в падении через себя, однако снаряд прошел над перекладиной.
  • 43'
    Тургунбаев с правого фланга подает в штрафную в расчёте на Шомуродова, однако того опережают на втором этаже.
  • Угловой
    41'
    Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, однако остроты у ворот Еисы не произошло.
  • 40'
    57 процентов игрового времени мячом владеет сборная Узбекистана, что, в принципе, отражает ход встречи.
  • 38'
    Без моментов проходят последние минуты встречи, в центре поля серьезное сопротивление оказывают друг другу соперники.
  • 36'
    10 минут остается до перерыва в этой встрече, игровое преимущество за хозяевами, но воплотить его в голы не удается.
  • 34'
    Альгассани отметился ударом из-за пределов штрафной площади, однако никаких проблем у Юсупова не возникло.
  • Желтая карточка
    33'
    Наставник гостей Паулу Бенту получает предупреждение за разговоры с арбитром.
  • 32'
    Удар Хамробекова с левого края штрафной принял на себя защитник.
  • Угловой
    31'
    Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, в штрафной сразу два игрока сборной Узбекистана помешали друг другу.
  • 29'
    Удар Тургунбаева с линии штрафной оказался заблокирован, мяч отскочил на левый угол, откуда Насруллаев пальнул выше створа.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 28'
      Аль-Маазми с правого края штрафной с левой попытался пробить по воротам, однако в створ не попал - мяч пошел практически параллельно воротам.
    • 27'
      Снова хозяева поля доставили мяч до чужой штрафной площади, однако удара по воротам в этот раз не последовало.
    • Опасный момент
      26'
      Шомуродов после навеса с левого фланга пробил головой из центра штрафной в дальний угол - мяч прошел рядом со штангой!
    • 25'
      Шомуродов зацепился за мяч у левого угла штрафной, однако передача в центр не стала точной.
    • 24'
      Тургунбаев попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч после рикошета достался Еисе.
    • 23'
      Хусанов удачно ставит спину сопернику, не давая тому войти в штрафную. В следующей фазе атаки последовал навес с левого фланга в руки Юсупову.
    • Угловой
      22'
      Первый угловой в матче заработали гости, после короткого розыгрыша последовала подача в штрафную, но верх остался за игроками сборной Узбекистана.
    • 21'
      Машарипов отмечается ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч проходит правее створа.
    • 19'
      Штрафной прямо на левой бровке заработали гости, однако навес в исполнении Салмеена не стал удачным, мяч улетел за ворота Юсупова.
    • 17'
      Спокойный темп у нас после паузы, сегодня мы вряд ли ждем обилия забитых мячей.
    • Травма, повреждение
      15'
      Врачи сборной ОАЭ на поле, помощь требуется одному из игроков гостевой команды.
    • 14'
      Да, пока понацеленнее в этой встрече гости, непросто будет сегодня сборной Узбекистана.
    • Опасный момент
      13'
      Альгассани вошел в штрафную с левого края и опасно пробил в ближний угол, но немного не попал в цель!
    • 11'
      Альгассани с левого края штрафной с острого угла мощно пробил по воротам, Юсупов отбил мяч недалеко, а Канедо на добивании в створ не попал.
    • 9'
      Острый прострел с правого края штрафной исполнили хозяева поля, но пробить по воротам никому из партнеров не удалось.
    • 8'
      Аль-Маазм получил мяч на радиусе штрафной и пробил в створ с разворота, однако проблем у Юсупова не возникло.
    • 7'
      Файзуллаев после навеса с левого фланга сумел пробить головой в борьбе с соперником, но в створ ворот не попал.
    • 6'
      Файзуллаев с правого фланга исполнил прострел в чужую штрафную, однако оборона сборной ОАЭ отбилась.
    • 5'
      Последний раз соперники встречались 4 года назад в товарищеском матче, тогда Узбекистан оказался сильнее - 2:1.
    • 4'
      Тургунбаев вошел в штрафную с правого края и исполнил подачу от лицевой, однако Еиса забрал мяч на выходе.
    • 3'
      Сборная ОАЭ несколько дней назад сыграла вничью с КНДР, а в сентябре была неожиданная выездная победа над Катаром и домашнее поражение от Ирана.
    • 2'
      Напомним, что сборная Узбекистана лидирует в отборочной группе 1, набрав по 7 очков наряду с Ираном. С ними команда Сречко Катанеца играла 5 дней назад, и тогда соперники сыграли 0:0.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче азиатского отбора на ЧМ-2026 встречаются сборные Узбекистана и ОАЭ. Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
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    Прогнозы 131
    Узбекистан 73.3% (96)
    X 17.6% (23)
    ОАЭ 9.2% (12)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    ОАЭ
    4.05
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 ОАЭ

    Исход игры
    Узбекистан
    73.5% (97)
    Ничья
    17.4% (23)
    ОАЭ
    9.1% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.12% (47)
    Меньше
    56.88% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    58.72% (64)
    Нет
    41.28% (45)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан
    28.8% (38)
    1:0 Узбекистан
    24.2% (32)
    1:1 Ничья
    12.9% (17)
    1:2 ОАЭ
    6.1% (8)
    2:0 Узбекистан
    5.3% (7)
    0:2 ОАЭ
    2.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.3% (3)
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