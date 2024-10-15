Угловой с левого фланга исполнили хозяева поля, однако остроты у ворот Еисы не произошло.

Тургунбаев с правого фланга подает в штрафную в расчёте на Шомуродова, однако того опережают на втором этаже.

Шомуродов зацепился за мяч в штрафной соперника и пробил в падении через себя, однако снаряд прошел над перекладиной.

3 минуты добавляет китайский арбитр к основному времени первого тайма.

Шукуров после навеса с углового с правого фланга отметился ударом головой, однако мяч стал добычей Еисы.

Абдуллаев получил в челюсть в верховой борьбе, врачи сборной Узбекистана на поле.

Удар Тургунбаева с линии штрафной оказался заблокирован, мяч отскочил на левый угол, откуда Насруллаев пальнул выше створа.

Угловой с правого фланга исполнили хозяева поля, в штрафной сразу два игрока сборной Узбекистана помешали друг другу.

Удар Хамробекова с левого края штрафной принял на себя защитник.

Наставник гостей Паулу Бенту получает предупреждение за разговоры с арбитром.

Альгассани отметился ударом из-за пределов штрафной площади, однако никаких проблем у Юсупова не возникло.

10 минут остается до перерыва в этой встрече, игровое преимущество за хозяевами, но воплотить его в голы не удается.

Без моментов проходят последние минуты встречи, в центре поля серьезное сопротивление оказывают друг другу соперники.

57 процентов игрового времени мячом владеет сборная Узбекистана, что, в принципе, отражает ход встречи.

28' Аль-Маазми с правого края штрафной с левой попытался пробить по воротам, однако в створ не попал - мяч пошел практически параллельно воротам.

27' Снова хозяева поля доставили мяч до чужой штрафной площади, однако удара по воротам в этот раз не последовало.

26' Шомуродов после навеса с левого фланга пробил головой из центра штрафной в дальний угол - мяч прошел рядом со штангой!

25' Шомуродов зацепился за мяч у левого угла штрафной, однако передача в центр не стала точной.

24' Тургунбаев попытался пробить из-за пределов штрафной площади, однако мяч после рикошета достался Еисе.

23' Хусанов удачно ставит спину сопернику, не давая тому войти в штрафную. В следующей фазе атаки последовал навес с левого фланга в руки Юсупову.

22' Первый угловой в матче заработали гости, после короткого розыгрыша последовала подача в штрафную, но верх остался за игроками сборной Узбекистана.

21' Машарипов отмечается ударом из-за пределов штрафной площади, однако мяч проходит правее створа.

19' Штрафной прямо на левой бровке заработали гости, однако навес в исполнении Салмеена не стал удачным, мяч улетел за ворота Юсупова.