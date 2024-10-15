Тур: 4.
0:0
Перерыв
0'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Катанец Сречко
- Основной состав
-
17 Еиса ХалидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Канедо КайоНападающий
- Запасные игроки
-
22 Таухид ХаледВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Фаиз ИсамПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Бадр ФахадПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бенту Паулу
История личных встреч
Узбекистан
ОАЭ
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
10
Голов в среднем за матч
0.5
1.43
Среднее время на гол
180
63
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.89
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
67
Бомбардиры внутри турнира
Узбекистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шомуродов Элдор
|4
|0.4
|Урунов Остон
|4
|0.4
|Шукуров Отабек
|2
|0.2
|Аликулов Хусниддин
|2
|0.2
|Сергеев Игорь
|1
|0.1
|Ашурматов Рустам
|1
|0.1
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0.1
|Эркинов Хожимат
|1
|0.1
|Насруллаев Шерзод
|1
|0.1
ОАЭ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лима Фабио
|3
|0.3
|Аль-Маазми Хариб
|3
|0.3
|Аламири Султан
|3
|0.3
|Салех Али
|3 (1)
|0.3
|Мабхут Али Ахмед
|3 (2)
|0.3
|Альхаммади Халифа
|1
|0.1
|Рамадан Абдалла
|1
|0.1
|Альгассани Яхья
|1
|0.1
|Алдханхани Халед II
|1
|0.1
|Мохаммад Хазем
|1
|0.1
Карточки
Узбекистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ашурматов Рустам
|3
|0
|Сайфиев Фаррух
|3
|0
|Хамробеков Одилжон
|2
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0
|Аликулов Хусниддин
|1
|0
|Насруллаев Шерзод
|1
|0
|Хусанов Абдукодир
|1
|0
ОАЭ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хашеми Халид
|2
|0
|Маджид Рашид
|2
|0
|Альхаммади Халифа
|2
|0
|Отонне Куаме
|2
|0
|Аламири Султан
|2
|0
|Алдханхани Халед II
|2
|0
|Салех Али
|1
|0
|Аль-Аттас Мохамед
|1
|0
|Альгассани Яхья
|1
|0
|Мелони Маркус
|1
|0
|Джамиль Ахмед Абдулла
|1
|0
|Абельазиз Бадер
|1
|0
Результаты матчей
Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ОАЭ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ОАЭ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
8
9
Узбекистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ОАЭ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
4
44%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
5
24%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
24%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Пропущено
6
4
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Узбекистан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Узбекистан - Иран 0:0 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0
Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0
ОАЭ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ОАЭ - КНДР 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Катар - ОАЭ 1:3 ОАЭ - Бахрейн 1:1
Непал - ОАЭ 0:4 Йемен - ОАЭ 0:3 ОАЭ - Йемен 2:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1
Результаты матчей
Узбекистан
ОАЭ
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Узбекистан
ОАЭ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
63
45
45
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|7
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Узбекистан 0:0 ОАЭ
Исход игры
Узбекистан
73.5% (97)
Ничья
17.4% (23)
ОАЭ
9.1% (12)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
58.72% (64)
Нет
41.28% (45)
Популярный счёт
2:1 Узбекистан
28.8% (38)
1:0 Узбекистан
24.2% (32)
1:1 Ничья
12.9% (17)
1:2 ОАЭ
6.1% (8)
2:0 Узбекистан
5.3% (7)
0:2 ОАЭ
2.3% (3)
0:0 Ничья
2.3% (3)
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