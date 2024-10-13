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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Узбекистан
FIFA #60
 
Позже
ОАЭ
FIFA #69
Прогнозы 40
Узбекистан 65% (26)
X 22.5% (9)
ОАЭ 12.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Узбекистан
Ничья
ОАЭ
3.65
3.70
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6.30
Все Коэффициенты

История личных встреч

Узбекистан
ОАЭ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

ТМС
1:2
ТМС
1:0
ТМС
0:4
ММ
1:1
ММ
2:1
ММ
2:2
ТМС
1:0
ТМС
0:1
АЧК
0:1

Голы

Всего голов

1
10

Голов в среднем за матч

0.5
1.43

Среднее время на гол

180
63

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.89
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
67

Бомбардиры внутри турнира

Узбекистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шомуродов Элдор 4 0.44
Урунов Остон 4 0.44
Шукуров Отабек 2 0.22
Аликулов Хусниддин 2 0.22
Сергеев Игорь 1 0.11
Ашурматов Рустам 1 0.11
Машарипов Джалолиддин 1 0.11
Эркинов Хожимат 1 0.11
Насруллаев Шерзод 1 0.11
ОАЭ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лима Фабио 3 0.33
Аль-Маазми Хариб 3 0.33
Аламири Султан 3 0.33
Салех Али 3 (1) 0.33
Мабхут Али Ахмед 3 (2) 0.33
Альхаммади Халифа 1 0.11
Рамадан Абдалла 1 0.11
Альгассани Яхья 1 0.11
Алдханхани Халед II 1 0.11
Мохаммад Хазем 1 0.11

Карточки

Узбекистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ашурматов Рустам 3 0
Сайфиев Фаррух 3 0
Хамробеков Одилжон 2 0
Шомуродов Элдор 1 0
Машарипов Джалолиддин 1 0
Аликулов Хусниддин 1 0
Насруллаев Шерзод 1 0
Хусанов Абдукодир 1 0
ОАЭ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хашеми Халид 2 0
Маджид Рашид 2 0
Альхаммади Халифа 2 0
Отонне Куаме 2 0
Аламири Султан 2 0
Алдханхани Халед II 2 0
Салех Али 1 0
Аль-Аттас Мохамед 1 0
Альгассани Яхья 1 0
Мелони Маркус 1 0
Джамиль Ахмед Абдулла 1 0
Абельазиз Бадер 1 0

Результаты матчей

Узбекистан
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
ОАЭ
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Узбекистан
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ОАЭ
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

8
9
Узбекистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
ОАЭ
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
3
25%
1-15
4
44%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
11%
1
8%
46-60
3
33%
2
17%
61-75
1
11%
3
25%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
22%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
1
13%
3
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

17
21
6 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
0
0%
5
24%
1-15
5
29%
29%
2
10%
16-30
1
6%
5
24%
31-45
3
18%
1
5%
46-60
5
29%
29%
5
24%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Пропущено

6
4
6 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Узбекистан
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Узбекистан - Иран 0:0 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Узбекистан - КНДР 1:0 Иран - Узбекистан 0:0
Узбекистан - Туркменистан 3:1 Узбекистан - Гонконг 3:0 Гонконг - Узбекистан 0:2 Катар - Узбекистан 1:1 Узбекистан - Таиланд 2:1 Австралия - Узбекистан 1:1 Индия - Узбекистан 0:3 Узбекистан - Сирия 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Узбекистан - Иран 2:2 Туркменистан - Узбекистан 1:3 Китай - Узбекистан 1:2 Вьетнам - Узбекистан 0:2 Мексика - Узбекистан 3:3 США - Узбекистан 3:0
ОАЭ
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ОАЭ - КНДР 1:1 ОАЭ - Иран 0:1 Катар - ОАЭ 1:3 ОАЭ - Бахрейн 1:1
Непал - ОАЭ 0:4 Йемен - ОАЭ 0:3 ОАЭ - Йемен 2:1 Таджикистан - ОАЭ 1:1 Иран - ОАЭ 2:1 Палестина - ОАЭ 1:1 ОАЭ - Гонконг 3:1 ОАЭ - Оман 0:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Бахрейн - ОАЭ 0:2 ОАЭ - Непал 4:0 ОАЭ - Ливан 2:1 ОАЭ - Кувейт 1:0 Коста-Рика - ОАЭ 1:4 Таиланд - ОАЭ 0:2 Катар - ОАЭ 1:1

Результаты матчей

Узбекистан
ОАЭ

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Узбекистан
ОАЭ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
6
3
4
5
2.5
4
5

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
2.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
ОАЭ
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
4.
Катар
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
КНДР
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
6.
Кыргызстан
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Катар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
КНДР
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
ОАЭ
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 1 0 0 1 2 - 3 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2.
ОАЭ
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Узбекистан
 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
КНДР
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
6.
Кыргызстан
 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Узбекистан - ОАЭ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 8 часов 32 минуты.



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    • Прогнозы 40
    Узбекистан 65% (26)
    X 22.5% (9)
    ОАЭ 12.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Узбекистан
    Ничья
    ОАЭ
    3.65
    3.70
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    Прогнозы на матч Узбекистан - ОАЭ

    Исход игры
    Узбекистан
    65% (26)
    Ничья
    22.5% (9)
    ОАЭ
    12.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    73.68% (28)
    Нет
    26.32% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Узбекистан
    45% (18)
    1:1 Ничья
    17.5% (7)
    2:0 Узбекистан
    10% (4)
    0:2 ОАЭ
    7.5% (3)
    1:2 ОАЭ
    5% (2)
    1:0 Узбекистан
    5% (2)
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    Узбекистан
    ОАЭ
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