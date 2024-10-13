Тур: 4.
История личных встреч
Саудовская Аравия
Бахрейн
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
10 матчей
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
0.57
Среднее время на гол
30
157
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Среднее время на гол
90
135
Всего голов
16
6
Голов в среднем за матч
1.6
0.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
56
150
Бомбардиры внутри турнира
Саудовская Аравия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Шехри Салех
|4 (1)
|0.44
|Аль-Бураикан Фирас
|3
|0.33
|Кадеш Хасан
|2
|0.22
|Аль-Джувайр Мусаб
|2
|0.22
|Аль-Давсари Салем
|1
|0.11
|Алавжами Али
|1
|0.11
|Гариб Абдуррахман
|1
|0.11
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0.11
Бахрейн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мархун Мохамед
|3
|0.33
|Бакер Сайед
|2
|0.22
|Аль-Асвад Камиль
|1
|0.11
|Мадан Али
|1
|0.11
|Абдулджаббар Махди
|1
|0.11
|Аль-Хумайдан Махди
|1
|0.11
|Аль Хатал Ибрагим
|1
|0.11
|Юсуф Абдулла
|1 (1)
|0.11
|Абдулатиф Исмаил
|1 (1)
|0.11
Карточки
Саудовская Аравия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Булаихи Али
|3
|0
|Канно Мохамед
|1
|1
|Аль-Давсари Нассер
|2
|0
|Абдулхамид Сауд
|2
|0
|Аль-Овайс Мохаммед
|1
|0
|Алавжами Али
|1
|0
|Аль-Малки Абдуллела
|1
|0
|Аль-Ганам Султан
|1
|0
|Аль-Хайбари Абдулла
|1
|0
|Хади Радиф Абдулла
|1
|0
Бахрейн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Хаям Валид
|2
|0
|Аль-Хардан Мохаммед
|2
|0
|Харам Али Абдулла
|2
|0
|Адель Мохамед
|1
|0
|Мадан Али
|1
|0
|Аль-Шамсан Хамад
|1
|0
|Али Хазаа
|1
|0
|Аль-Асфур Аббас
|1
|0
|Аль Хатал Ибрагим
|1
|0
|Аль-Халаси Абдулла
|1
|0
Результаты матчей
Саудовская Аравия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бахрейн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Саудовская Аравия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бахрейн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
7
Упущенные победы
9
5
Саудовская Аравия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Бахрейн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90
Пропущено
1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
2
22%
76-90
Забито
16
12
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
19%
5
42%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90
Пропущено
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Саудовская Аравия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саудовская Аравия - Япония 0:2 Китай - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 1:2
Пакистан - Саудовская Аравия 0:3 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3
Бахрейн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бахрейн - Индонезия 2:2 Бахрейн - Япония 0:5 Австралия - Бахрейн 0:1 ОАЭ - Бахрейн 1:1
Бахрейн - Йемен 0:0 Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5 Бахрейн - Япония 1:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0
Результаты матчей
Саудовская Аравия
Бахрейн
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:5
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Саудовская Аравия
Бахрейн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
14
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
63
45
45
27
27
18
18
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Бахрейн
Исход игры
Саудовская Аравия
100% (35)
Ничья
0% (0)
Бахрейн
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
44.12% (15)
Меньше
55.88% (19)
Обе команды забьют
Да
44.12% (15)
Нет
55.88% (19)
Популярный счёт
2:0 Саудовская Аравия
40% (14)
2:1 Саудовская Аравия
37.1% (13)
1:0 Саудовская Аравия
14.3% (5)
3:1 Саудовская Аравия
5.7% (2)
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