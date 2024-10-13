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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Саудовская Аравия
FIFA #56
 
Позже
Бахрейн
FIFA #76
Прогнозы 35
Саудовская Аравия 100% (35)
X 0% (0)
Бахрейн 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саудовская Аравия
Ничья
Бахрейн
1.48
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4.20
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8.50
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Саудовская Аравия
Бахрейн

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

10 матчей

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
4 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

КНПЗ
1:0
КНПЗ
0:2
ТМС
4:1
ММ
3:0
ММ
1:0
ТМС
0:1
ЧМОМ
2:2
ЧМОМ
0:0
ТМС
1:0
ТМС
4:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
0.57

Среднее время на гол

30
157

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

16
6

Голов в среднем за матч

1.6
0.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

56
150

Бомбардиры внутри турнира

Саудовская Аравия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Шехри Салех 4 (1) 0.44
Аль-Бураикан Фирас 3 0.33
Кадеш Хасан 2 0.22
Аль-Джувайр Мусаб 2 0.22
Аль-Давсари Салем 1 0.11
Алавжами Али 1 0.11
Гариб Абдуррахман 1 0.11
Хади Радиф Абдулла 1 0.11
Бахрейн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мархун Мохамед 3 0.33
Бакер Сайед 2 0.22
Аль-Асвад Камиль 1 0.11
Мадан Али 1 0.11
Абдулджаббар Махди 1 0.11
Аль-Хумайдан Махди 1 0.11
Аль Хатал Ибрагим 1 0.11
Юсуф Абдулла 1 (1) 0.11
Абдулатиф Исмаил 1 (1) 0.11

Карточки

Саудовская Аравия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Булаихи Али 3 0
Канно Мохамед 1 1
Аль-Давсари Нассер 2 0
Абдулхамид Сауд 2 0
Аль-Овайс Мохаммед 1 0
Алавжами Али 1 0
Аль-Малки Абдуллела 1 0
Аль-Ганам Султан 1 0
Аль-Хайбари Абдулла 1 0
Хади Радиф Абдулла 1 0
Бахрейн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Хаям Валид 2 0
Аль-Хардан Мохаммед 2 0
Харам Али Абдулла 2 0
Адель Мохамед 1 0
Мадан Али 1 0
Аль-Шамсан Хамад 1 0
Али Хазаа 1 0
Аль-Асфур Аббас 1 0
Аль Хатал Ибрагим 1 0
Аль-Халаси Абдулла 1 0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Бахрейн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Саудовская Аравия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Бахрейн
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
7

Упущенные победы

9
5
Саудовская Аравия
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Бахрейн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
1
14%
3
43%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Забито

9
5
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
2
40%
1-15
2
22%
1
20%
16-30
2
22%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Пропущено

1
9
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
1
100%
2
22%
76-90

Забито

16
12
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 3
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
3
19%
5
42%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
3
19%
3
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
19%
3
25%
76-90

Пропущено

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
1
8%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
2
33%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Саудовская Аравия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Саудовская Аравия - Япония 0:2 Китай - Саудовская Аравия 1:2 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Саудовская Аравия - Иордания 1:2
Пакистан - Саудовская Аравия 0:3 Таджикистан - Саудовская Аравия 1:1 Саудовская Аравия - Таджикистан 1:0 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Саудовская Аравия - Таиланд 0:0 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Оман 2:1 Саудовская Аравия - Гонконг 2:0 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Саудовская Аравия - Ливан 1:0 Иордания - Саудовская Аравия 0:2 Саудовская Аравия - Пакистан 4:0 Саудовская Аравия - Мали 1:3 Саудовская Аравия - Нигерия 2:2 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Саудовская Аравия - Коста-Рика 1:3
Бахрейн
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Бахрейн - Индонезия 2:2 Бахрейн - Япония 0:5 Австралия - Бахрейн 0:1 ОАЭ - Бахрейн 1:1
Бахрейн - Йемен 0:0 Бахрейн - Непал 3:0 Непал - Бахрейн 0:5 Бахрейн - Япония 1:3 Иордания - Бахрейн 0:1 Бахрейн - Малайзия 1:0 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Бахрейн - Ангола 0:3 Бахрейн - Австралия 0:2 Бахрейн - ОАЭ 0:2 Йемен - Бахрейн 0:2 Бахрейн - Филиппины 1:0 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Бахрейн - Туркменистан 1:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Бахрейн - Сирия 1:0

Результаты матчей

Саудовская Аравия
Бахрейн

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
0:5
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Саудовская Аравия
Бахрейн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 3 3 0 0 14 - 0 9
2.
Австралия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Бахрейн
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
5.
Индонезия
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Китай
 Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 1 1 0 0 7 - 0 3
2.
Австралия
 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Бахрейн
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индонезия
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Австралия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Китай
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Бахрейн от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 32 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 35
    Саудовская Аравия 100% (35)
    X 0% (0)
    Бахрейн 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саудовская Аравия
    Ничья
    Бахрейн
    1.48
    Реклама, bettery.ru
    4.20
    Реклама, betcity.ru
    8.50
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    Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Бахрейн

    Исход игры
    Саудовская Аравия
    100% (35)
    Ничья
    0% (0)
    Бахрейн
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.12% (15)
    Меньше
    55.88% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    44.12% (15)
    Нет
    55.88% (19)
    Популярный счёт
    2:0 Саудовская Аравия
    40% (14)
    2:1 Саудовская Аравия
    37.1% (13)
    1:0 Саудовская Аравия
    14.3% (5)
    3:1 Саудовская Аравия
    5.7% (2)
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    Саудовская Аравия
    Бахрейн
    Букмекеры
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