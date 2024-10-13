Тур: 4.
История личных встреч
Палестина
Кувейт
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
0.67
Среднее время на гол
0
135
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Палестина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даббаг Одай
|3
|0.33
|Кумбор Шихаб
|2
|0.22
|Терманини Мишель
|1
|0.11
|Wessam Abou Ali
|1
|0.11
Кувейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дахам Мохаммад
|2
|0.22
|Аль-Хальди Шабиб
|2 (1)
|0.22
|Шехаб Атбии
|1
|0.11
|Eid Naser Jarman Habla Al
|1
|0.11
|Нассер Юссеф
|1 (1)
|0.11
Карточки
Палестина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Махаджана Амид
|4
|1
|Салдана Камило
|3
|0
|Харуб Одай
|3
|0
|Терманини Мишель
|2
|0
|Хамади Рами
|1
|0
|Кантильяна Хонатан
|1
|0
|Абуварда Махмуд
|1
|0
|Сеям Тамер
|1
|0
|Wessam Abou Ali
|1
|0
|Хамед Яссер
|1
|0
|Джонди Самер
|1
|0
Кувейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Аль-Харби Фейсал
|2
|1
|Аль-Санеа Сами
|2
|0
|Аль-Дефири Ахмад
|1
|0
|Аль-Энези Султан
|1
|0
|Абуджабара Редха
|1
|0
|Аль-Каллаф Хамад
|1
|0
|Rashed Al Dousari
|1
|0
|Алдханхани Халед
|1
|0
|Аль-Энези Хасан
|1
|0
|Athbi Saleh
|1
|0
|Salman Bormeya
|1
|0
|Moath Al-Enezi
|1
|0
Результаты матчей
Палестина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кувейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Палестина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кувейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
1
1
Палестина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Кувейт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90
Пропущено
6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90
Пропущено
10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Палестина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ирак - Палестина 1:0 Палестина - Иордания 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Австралия - Палестина 5:0
Палестина - Ливан 0:0 Бангладеш - Палестина 0:1 Палестина - Бангладеш 5:0 Катар - Палестина 2:1 Гонконг - Палестина 0:3 Палестина - ОАЭ 1:1 Иран - Палестина 4:1 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Палестина - Австралия 0:1 Ливан - Палестина 0:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Оман - Палестина 2:1 Китай - Палестина 2:0 Индонезия - Палестина 0:0 Палестина - Филиппины 4:0
Кувейт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оман - Кувейт 4:0 Кувейт - Ирак 0:0 Иордания - Кувейт 1:1 Кувейт - Афганистан 1:0
Индия - Кувейт 0:0 Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Кувейт - Уганда 0:2 Кувейт - Ливия 1:3 Афганистан - Кувейт 0:4 Кувейт - Индия 0:1 Сирия - Кувейт 1:2 ОАЭ - Кувейт 1:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Кувейт - Таджикистан 2:1 Кувейт - Филиппины 2:0 Бахрейн - Кувейт 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Кувейт - Катар 0:2
Результаты матчей
Палестина
Кувейт
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Палестина
Кувейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
45
18
18
18
18
18
18
18
Группа B
Группа B
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Палестина - Кувейт
Исход игры
Палестина
17.6% (6)
Ничья
26.5% (9)
Кувейт
55.9% (19)
Тотал 2.5
Больше
27.27% (9)
Меньше
72.73% (24)
Обе команды забьют
Да
51.52% (17)
Нет
48.48% (16)
Популярный счёт
0:1 Кувейт
26.5% (9)
1:1 Ничья
23.5% (8)
1:2 Кувейт
20.6% (7)
1:0 Палестина
11.8% (4)
2:1 Палестина
5.9% (2)
0:2 Кувейт
5.9% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!