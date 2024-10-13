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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Палестина
FIFA #98
 
Позже
Кувейт
FIFA #134
Прогнозы 34
Палестина 17.6% (6)
X 26.5% (9)
Кувейт 55.9% (19)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Палестина
Ничья
Кувейт
3.10
4.60
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Палестина
Кувейт

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМС
0:1
ТМС
2:0
ММ
2:1

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
0.67

Среднее время на гол

0
135

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Палестина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даббаг Одай 3 0.33
Кумбор Шихаб 2 0.22
Терманини Мишель 1 0.11
Wessam Abou Ali 1 0.11
Кувейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дахам Мохаммад 2 0.22
Аль-Хальди Шабиб 2 (1) 0.22
Шехаб Атбии 1 0.11
Eid Naser Jarman Habla Al 1 0.11
Нассер Юссеф 1 (1) 0.11

Карточки

Палестина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Махаджана Амид 4 1
Салдана Камило 3 0
Харуб Одай 3 0
Терманини Мишель 2 0
Хамади Рами 1 0
Кантильяна Хонатан 1 0
Абуварда Махмуд 1 0
Сеям Тамер 1 0
Wessam Abou Ali 1 0
Хамед Яссер 1 0
Джонди Самер 1 0
Кувейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Аль-Харби Фейсал 2 1
Аль-Санеа Сами 2 0
Аль-Дефири Ахмад 1 0
Аль-Энези Султан 1 0
Абуджабара Редха 1 0
Аль-Каллаф Хамад 1 0
Rashed Al Dousari 1 0
Алдханхани Халед 1 0
Аль-Энези Хасан 1 0
Athbi Saleh 1 0
Salman Bormeya 1 0
Moath Al-Enezi 1 0

Результаты матчей

Палестина
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Кувейт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Палестина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Кувейт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

1
1
Палестина
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Кувейт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

6
5
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
3
60%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
3
38%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
100%
76-90

Пропущено

6
3
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
17%
2
67%
76-90

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
29%
5
71%
76-90

Пропущено

10
11
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
20%
1
9%
1-15
2
20%
2
18%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
3
27%
46-60
1
10%
2
18%
61-75
1
10%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Палестина
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ирак - Палестина 1:0 Палестина - Иордания 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Австралия - Палестина 5:0
Палестина - Ливан 0:0 Бангладеш - Палестина 0:1 Палестина - Бангладеш 5:0 Катар - Палестина 2:1 Гонконг - Палестина 0:3 Палестина - ОАЭ 1:1 Иран - Палестина 4:1 Саудовская Аравия - Палестина 0:0 Палестина - Узбекистан 0:1 Палестина - Австралия 0:1 Ливан - Палестина 0:0 Вьетнам - Палестина 2:0 Оман - Палестина 2:1 Китай - Палестина 2:0 Индонезия - Палестина 0:0 Палестина - Филиппины 4:0
Кувейт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оман - Кувейт 4:0 Кувейт - Ирак 0:0 Иордания - Кувейт 1:1 Кувейт - Афганистан 1:0
Индия - Кувейт 0:0 Кувейт - Катар 1:2 Катар - Кувейт 3:0 Кувейт - Уганда 0:2 Кувейт - Ливия 1:3 Афганистан - Кувейт 0:4 Кувейт - Индия 0:1 Сирия - Кувейт 1:2 ОАЭ - Кувейт 1:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Бахрейн - Кувейт 1:3 Кувейт - Таджикистан 2:1 Кувейт - Филиппины 2:0 Бахрейн - Кувейт 1:1 ОАЭ - Кувейт 0:1 Кувейт - Катар 0:2

Результаты матчей

Палестина
Кувейт

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
5:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
2 раза 22%
5
1 раз 11%
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Палестина
Кувейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
4
5
1
8
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 Заявка 3 2 1 0 5 - 1 7
2.
Ирак
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
Иордания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оман
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
5.
Кувейт
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
6.
Палестина
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Оман
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Южная Корея
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Иордания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Палестина
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Иордания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ирак
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Палестина
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Кувейт
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
6.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Палестина - Кувейт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.



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  • 24 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 34
    Палестина 17.6% (6)
    X 26.5% (9)
    Кувейт 55.9% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Палестина
    Ничья
    Кувейт
    3.10
    4.60
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    Прогнозы на матч Палестина - Кувейт

    Исход игры
    Палестина
    17.6% (6)
    Ничья
    26.5% (9)
    Кувейт
    55.9% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.27% (9)
    Меньше
    72.73% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    51.52% (17)
    Нет
    48.48% (16)
    Популярный счёт
    0:1 Кувейт
    26.5% (9)
    1:1 Ничья
    23.5% (8)
    1:2 Кувейт
    20.6% (7)
    1:0 Палестина
    11.8% (4)
    2:1 Палестина
    5.9% (2)
    0:2 Кувейт
    5.9% (2)
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    Палестина
    Кувейт
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