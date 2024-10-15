Первый тайм

12' Угловой у ворот соперника подала сборная КНДР, но смогли спокойно после этого навеса отбиться игроки Кыргызстана.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРАУЗМАН! 1:0!

Открывают счет хозяева. С правого края идет подача в центр штрафной. Там пролетают мимо мяча защитники, а сферу в ворота соперника отправляет на дальней левой стойке Браузман!

9' Штрафной удар хозяева заработали. Подача с фланга в штрафную сборной КНДР последует. Посмотрим, что из этого получится.

8' Судя по тому, что асфальтированная зона на стадионе мокрая, идет над стадионом дождь у нас. Газон действительно мокрый, а погода далеко не самая футбольная.

7' В красных цветах сегодня на поле Кыргызстан, тогда как футболисты КНДР предстали перед нами в белом обмундировании.

5' Пока по первым пяти минутам матча сложно кому-то отдать преимущество. Гости являются фаворитами встречи, но не все так однозначно.