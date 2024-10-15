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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Кыргызстан
FIFA #106
1:0
Первый тайм: 16'
КНДР
FIFA #111

Ход матча

11'
Браузман Кристиян
1:0
Прогнозы 118
Кыргызстан 28% (33)
X 41.5% (49)
КНДР 30.5% (36)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
КНДР
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Токотаев
Ержан
6
Браузман
Кристиян
17
Зарыпбеков
Эльдияр
2
Кичин
Валерий
18
Жыргалбек
Кайрат
19
Кенжебаев
Ермек
12
Абдурахманов
Одилжон
22
Шукуров
Алимардон
21
Мерк
Кай
10
Алыкулов
Гулжигит
7
Кожо
Жоэлу
1
Кан
Чжу
Хек
14
Чоу
Ок
Чхоль
3
Чан
Кук
Чхоль
16
Ким
Джу-Сонг
19
Ким
Сон-Хе
20
Пэк
Чон
Сон
17
Кан
Кук
Чхоль
22
Ким
Кук-Бом
13
Ри
Иль-Сонг
8
Ким
Кук-Джин
9
Ри
Джо-Гук
Кыргызстан
3-4-2-1
КНДР
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Кыргызстан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кожо Жоэлу 4 0.4
Абдурахманов Одилжон 2 0.2
Мерк Кай 2 0.2
Браузман Кристиян 2 0.2
Шукуров Алимардон 1 0.1
Жыргалбек Кайрат 1 0.1
Батырканов Эрнест 1 0.1
Алыкулов Гулжигит 1 0.1
Зарыпбеков Эльдияр 1 0.1
Мерк Кими 1 0.1
Кичин Валерий 1 (1) 0.1
КНДР
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чон Иль Гван 5 0.5
Ри Джо-Гук 3 (1) 0.3
Ри Иль-Сонг 2 0.2
Хан Кван-Сон 1 0.1
Кан Кук Чхоль 1 0.1
Ри Хён Чжин 1 0.1
Чхве Чу Сон 1 (1) 0.1

Карточки

Кыргызстан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абдурахманов Одилжон 3 0
Дациев Саид 1 1
Кичин Валерий 1 0
Козубаев Тамирлан 1 0
Ахматалиев Мирбек 1 0
Алыкулов Гулжигит 1 0
Мищенко Александр 1 0
Токотаев Ержан 1 0
КНДР
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чан Кук Чхоль 1 1
Ри Иль-Сонг 2 0
Ким Бом Хек 2 0
Ри Ун-Чхоль 1 0
Ким Джу-Сонг 1 0
Кан Кук Чхоль 1 0
Кан Чжу Хек 1 0
Ким Кук-Бом 1 0
Чоу Ок Чхоль 1 0
Ри Джо-Гук 1 0

Результаты матчей

Кыргызстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КНДР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
1
Кыргызстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
КНДР
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

4
7
Кыргызстан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
КНДР
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

8
8

Голы по времени матча

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
6
30%
3
21%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
3
21%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Катар - Кыргызстан 3:1 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1
Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1
КНДР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ОАЭ - КНДР 1:1 КНДР - Катар 2:2 Узбекистан - КНДР 1:0 Иордания - КНДР 0:0
КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2 Узбекистан - КНДР 4:0

Результаты матчей

Кыргызстан
КНДР

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кыргызстан
КНДР

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7
1
8
4.5
1
8

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Иран
 Заявка 3 2 1 0 2 - 0 7
3.
ОАЭ
 0:0 Заявка 4 1 2 1 4 - 3 5
4.
Катар
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
5.
Кыргызстан
 1:0 Заявка 4 1 0 3 4 - 7 3
6.
КНДР
 0:1 Заявка 4 0 2 2 3 - 5 2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Узбекистан
 0:0 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
2.
Иран
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кыргызстан
 1:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Катар
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
5.
КНДР
 0:1 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
ОАЭ
 0:0 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ОАЭ
 0:0 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
2.
Иран
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
Узбекистан
 0:0 Заявка 1 1 0 0 3 - 2 3
4.
Катар
 Заявка 1 0 1 0 2 - 2 1
5.
КНДР
 0:1 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
6.
Кыргызстан
 1:0 Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Ирак Хуссейн Аймен 7
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    12'
    Угловой у ворот соперника подала сборная КНДР, но смогли спокойно после этого навеса отбиться игроки Кыргызстана. 
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! БРАУЗМАН! 1:0!
    Открывают счет хозяева. С правого края идет подача в центр штрафной. Там пролетают мимо мяча защитники, а сферу в ворота соперника отправляет на дальней левой стойке Браузман!
  • Фол, нарушение
    9'
    Штрафной удар хозяева заработали. Подача с фланга в штрафную сборной КНДР последует. Посмотрим, что из этого получится. 
  • Дождь
    8'
    Судя по тому, что асфальтированная зона на стадионе мокрая, идет над стадионом дождь у нас. Газон действительно мокрый, а погода далеко не самая футбольная. 
  • 7'
    В красных цветах сегодня на поле Кыргызстан, тогда как футболисты КНДР предстали перед нами в белом обмундировании. 
  • 5'
    Пока по первым пяти минутам матча сложно кому-то отдать преимущество. Гости являются фаворитами встречи, но не все так однозначно. 
  • 4'
    Рио у гостей с левого края выполнял прострельный пас в центр штрафной - там никого из партнеров не оказалось. Выбили хозяева мяч в центр поля. 
  • 3'
    Пока присматриваются друг к другу соперники. Мяч на старте матча под своим контролем держит сборная Кыргызстана. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к отборочным матчам на ЧМ-2026. В очном матче сойдутся лицом к лицу Кыргызстан и КНДР.

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 35.3% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
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Прогнозы 118
Кыргызстан 28% (33)
X 41.5% (49)
КНДР 30.5% (36)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кыргызстан
Ничья
КНДР
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Где смотреть матч Кыргызстан 1:0 КНДР онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Кыргызстан 1:0 КНДР

Исход игры
Кыргызстан
27.7% (33)
Ничья
41.2% (49)
КНДР
31.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (38)
Меньше
64.81% (70)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (42)
2:1 Кыргызстан
14.3% (17)
1:2 КНДР
13.4% (16)
0:1 КНДР
12.6% (15)
1:0 Кыргызстан
4.2% (5)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Кыргызстан
1.7% (2)
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Кыргызстан
КНДР
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