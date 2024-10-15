Тур: 4.
1:0
Первый тайм: 16'
Ход матча
11'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Мерк
Кай
14
Чоу
Ок
Чхоль
16
Ким
Джу-Сонг
19
Ким
Сон-Хе
20
Пэк
Чон
Сон
22
Ким
Кук-Бом
13
Ри
Иль-Сонг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Мерк КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мерк КимиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лисицын Максим
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Чоу Ок ЧхольЗащитник
- Защитник
-
16 Ким Джу-СонгЗащитник
-
19 Ким Сон-ХеЗащитник
-
20 Пэк Чон СонПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Ким Кук-БомПолузащитник
-
13 Ри Иль-СонгПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Син Тае СонгВратарь
-
21 Ю Кван ЧжунВратарь
- Защитник
-
23 Чон Кум-СонЗащитник
-
6 Кье ТамПолузащитник
-
12 Чхве Чу СонПолузащитник
-
15 Ри Ун-ЧхольПолузащитник
- Нападающий
-
7 Ри ХанНападающий
-
10 Хан Кван-СонНападающий
-
11 Чон Иль ГванНападающий
-
-
Главный тренер: Син Ён-Нам
Бомбардиры внутри турнира
Кыргызстан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кожо Жоэлу
|4
|0.4
|Абдурахманов Одилжон
|2
|0.2
|Мерк Кай
|2
|0.2
|Браузман Кристиян
|2
|0.2
|Шукуров Алимардон
|1
|0.1
|Жыргалбек Кайрат
|1
|0.1
|Батырканов Эрнест
|1
|0.1
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0.1
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0.1
|Мерк Кими
|1
|0.1
|Кичин Валерий
|1 (1)
|0.1
КНДР
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чон Иль Гван
|5
|0.5
|Ри Джо-Гук
|3 (1)
|0.3
|Ри Иль-Сонг
|2
|0.2
|Хан Кван-Сон
|1
|0.1
|Кан Кук Чхоль
|1
|0.1
|Ри Хён Чжин
|1
|0.1
|Чхве Чу Сон
|1 (1)
|0.1
Карточки
Кыргызстан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абдурахманов Одилжон
|3
|0
|Дациев Саид
|1
|1
|Кичин Валерий
|1
|0
|Козубаев Тамирлан
|1
|0
|Ахматалиев Мирбек
|1
|0
|Алыкулов Гулжигит
|1
|0
|Мищенко Александр
|1
|0
|Токотаев Ержан
|1
|0
КНДР
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чан Кук Чхоль
|1
|1
|Ри Иль-Сонг
|2
|0
|Ким Бом Хек
|2
|0
|Ри Ун-Чхоль
|1
|0
|Ким Джу-Сонг
|1
|0
|Кан Кук Чхоль
|1
|0
|Кан Чжу Хек
|1
|0
|Ким Кук-Бом
|1
|0
|Чоу Ок Чхоль
|1
|0
|Ри Джо-Гук
|1
|0
Результаты матчей
Кыргызстан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КНДР
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
1
Кыргызстан
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
КНДР
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
4
7
Кыргызстан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
КНДР
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
8
8
Голы по времени матча
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
4
40%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
1
25%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
1
20%
76-90
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
10%
2
29%
16-30
2
20%
1
14%
31-45
3
30%
1
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
20
14
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
1
5%
1
7%
1-15
3
15%
3
21%
16-30
6
30%
3
21%
31-45
4
20%
3
21%
46-60
2
10%
1
7%
61-75
4
20%
3
21%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Кыргызстан
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Катар - Кыргызстан 3:1 Кыргызстан - Узбекистан 2:3 Иран - Кыргызстан 1:0 Оман - Кыргызстан 1:1
Кыргызстан - Малайзия 1:1 Кыргызстан - Тайвань 5:1 Тайвань - Кыргызстан 0:2 Кыргызстан - Оман 1:1 Кыргызстан - Саудовская Аравия 0:2 Таиланд - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Вьетнам 2:1 Кыргызстан - Сирия 1:1 ОАЭ - Кыргызстан 1:0 Кыргызстан - Узбекистан 1:4 Кыргызстан - Оман 1:0 Малайзия - Кыргызстан 4:3 Кыргызстан - Филиппины 0:1 Бахрейн - Кыргызстан 2:0 Кыргызстан - Кувейт 3:1 Кыргызстан - Оман 0:1
КНДР
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ОАЭ - КНДР 1:1 КНДР - Катар 2:2 Узбекистан - КНДР 1:0 Иордания - КНДР 0:0
КНДР - Мьянма 4:1 КНДР - Сирия 1:0 КНДР - Япония 0:3 Япония - КНДР 1:0 Мьянма - КНДР 1:6 Сирия - КНДР 1:0 Ливан - КНДР 0:0 Туркменистан - КНДР 3:1 КНДР - Южная Корея 0:0 Шри-Ланка - КНДР 0:1 КНДР - Ливан 2:0 Таджикистан - КНДР 0:1 КНДР - Таджикистан 1:0 Индия - КНДР 2:5 Сирия - КНДР 5:2 Узбекистан - КНДР 4:0
Результаты матчей
Кыргызстан
КНДР
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:1
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:0
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:6
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кыргызстан
КНДР
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
45
36
27
27
18
27
18
18
Группа A
Группа A
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Ирак
|Хуссейн Аймен
|7
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Кыргызстан 1:0 КНДР
Исход игры
Кыргызстан
27.7% (33)
Ничья
41.2% (49)
КНДР
31.1% (37)
Тотал 2.5
Больше
35.19% (38)
Меньше
64.81% (70)
Обе команды забьют
Да
74.07% (80)
Нет
25.93% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.3% (42)
2:1 Кыргызстан
14.3% (17)
1:2 КНДР
13.4% (16)
0:1 КНДР
12.6% (15)
1:0 Кыргызстан
4.2% (5)
0:0 Ничья
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
2:0 Кыргызстан
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!