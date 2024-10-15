Первый тайм

13' Дальний удар от Ин-Бома теперь последовал по воротам оппонента. Мяч улетает намного выше цели. Вратарь взглядом провожает сферу за пределы поля.

12' Пытается команда гостей отвечать своими наступлениями по мере возможности, но Южная Корея пока целиком и полностью контролирует ситуацию на поле.

11' УФФФ! Ин-Бом на ударную позицию в центре вырвался. Далее нанес он выстрел в сторону правого верхнего угла, но взял чуть выше мишени. Хотя было опасно!

10' Почти 10 минут на поле провели соперники. Пока темп игры радует нас, нейтральных зрителей. В поединке не хватает только забитых голов.

8' О Се выиграл борьбу за позицию, выдал передачу на левый край, откуда Пак навесил прямиком в руки голкиперу, сыгравшему в итоге на выходе.

7' Пытается иракская сборная огрызаться на наступления соперников, но пока забросы гостей с фланга выглядят беззубыми и далеко не самыми опасными.