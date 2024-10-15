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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Южная Корея
FIFA #23
0:0
Первый тайм: 13'
Ирак
FIFA #55
0'
Прогнозы 116
Южная Корея 89.7% (104)
X 8.6% (10)
Ирак 1.7% (2)
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Южная Корея
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21
Хён-У
Чо
22
Соль
Ен
У
14
Ю-Мин
Чо
4
Мин-Чжэ
Ким
3
Ли
Мен-Чжэ
6
Ин-Бом
Хван
8
Пак
Ен-У
18
Кан-Ин
Ли
10
Чхэ-Сон
Ли
II
17
Баэ
Джун
Хо
19
О
Се
Хун
12
Хассан
Джалал
21
Саадун
Мустафа
5
Файез
Али
2
Сулака
Ребин
23
Доски
Мерхауз
15
Ахмед
Яхья
16
Аль-Аммари
Амир
13
Шлаймон
Лукас
8
Байеш
Ибрахим
14
Аттван
Амджад
18
Хуссейн
Аймен
Южная Корея
4-2-3-1
Ирак
4-1-4-1

История личных встреч

Южная Корея
Ирак

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

ТМС
0:1
ЧМКА3ЙР
0:3
ЧМКА3ЙР
0:0
ТМС
0:0
АЧК
2:0
ТМС
2:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
1.33

Среднее время на гол

67
67

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.33

Среднее время на гол

0
270

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.67
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4

Среднее время на гол

135
108

Бомбардиры внутри турнира

Южная Корея
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 8 (1) 0.89
Кан-Ин Ли 4 0.44
Хи-Чан Хван 3 0.33
Чхэ-Сон Ли II 2 0.22
Чжу Мин Кю 2 0.22
Пак Чжин Соб 1 0.11
О Хен-Гю 1 0.11
Чжон Сын-Хен 1 0.11
Гуэ-Сон Чо 1 0.11
Баэ Джун Хо 1 0.11
Уи-Чжо Хван 1 (1) 0.11
Ирак
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуссейн Аймен 6 (2) 0.67
Джассим Али 2 0.22
Али Моханад 2 0.22
Али Хусейн 1 0.11
Ресан Башар 1 0.11
Рашид Осама 1 0.11
эль-Зубайди Алдин 1 0.11
Аль-Аммари Амир 1 0.11
Амин Юссеф 1 0.11
Икбал Зидан 1 0.11
Тахсин Заид 1 0.11

Карточки

Южная Корея
Игрок Желтая карточка Красная карточка
У-Ён Чон 1 0
Ли Сан-Мин 1 0
Кан-Ин Ли 1 0
Ин-Бом Хван 1 0
Соль Ен У 1 0
Пак Ен-У 1 0
Гуэ-Сон Чо 1 0
Ирак
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сулака Ребин 0 1
Али Хусейн 1 0
Аль-Аммари Амир 1 0
Али Моханад 1 0
Хади Сафаа 1 0
Амин Юссеф 1 0
Danilo Al-Saed 1 0
Эль Ани Луай 1 0
Jesus Casas 1 0

Результаты матчей

Южная Корея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ирак
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Южная Корея
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Ирак
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

19
10
Южная Корея
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Ирак
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

20
10

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

26
18
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
27%
7
39%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Южная Корея
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Иордания - Южная Корея 0:2 Оман - Южная Корея 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Южная Корея - Китай 1:0
Сингапур - Южная Корея 0:7 Таиланд - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Таиланд 1:1 Иордания - Южная Корея 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Малайзия 3:3 Иордания - Южная Корея 2:2 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0
Ирак
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ирак - Палестина 1:0 Кувейт - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:0 Ирак - Вьетнам 3:1
Индонезия - Ирак 0:2 Филиппины - Ирак 0:5 Ирак - Филиппины 1:0 Ирак - Иордания 2:3 Ирак - Вьетнам 3:2 Ирак - Япония 2:1 Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0

Результаты матчей

Южная Корея
Ирак

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
4 раза 44%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Южная Корея
Ирак

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5
1
3
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
4
5
5
4
2.5
3
6
2
7
3.5
2
7
2
7
4.5
2
7
1
8
5.5

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 0:0 Заявка 4 2 2 0 5 - 1 8
2.
Ирак
 0:0 Заявка 4 2 2 0 2 - 0 8
3.
Иордания
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
4.
Оман
 Заявка 3 1 0 2 5 - 4 3
5.
Кувейт
 Заявка 3 0 2 1 1 - 5 2
6.
Палестина
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ирак
 0:0 Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
2.
Оман
 Заявка 2 1 0 1 5 - 3 3
3.
Южная Корея
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Кувейт
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Иордания
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Палестина
 Заявка 1 0 0 1 1 - 3 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Южная Корея
 0:0 Заявка 2 2 0 0 5 - 1 6
2.
Иордания
 Заявка 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Ирак
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
4.
Палестина
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
5.
Кувейт
 Заявка 2 0 1 1 1 - 5 1
6.
Оман
 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 13'
    Дальний удар от Ин-Бома теперь последовал по воротам оппонента. Мяч улетает намного выше цели. Вратарь взглядом провожает сферу за пределы поля. 
  • 12'
    Пытается команда гостей отвечать своими наступлениями по мере возможности, но Южная Корея пока целиком и полностью контролирует ситуацию на поле. 
  • Опасный момент
    11'
    УФФФ! Ин-Бом на ударную позицию в центре вырвался. Далее нанес он выстрел в сторону правого верхнего угла, но взял чуть выше мишени. Хотя было опасно!
  • 10'
    Почти 10 минут на поле провели соперники. Пока темп игры радует нас, нейтральных зрителей. В поединке не хватает только забитых голов. 
  • 8'
    О Се выиграл борьбу за позицию, выдал передачу на левый край, откуда Пак навесил прямиком в руки голкиперу, сыгравшему в итоге на выходе. 
  • 7'
    Пытается иракская сборная огрызаться на наступления соперников, но пока забросы гостей с фланга выглядят беззубыми и далеко не самыми опасными. 
  • 6'
    Байеш не побежал сейчас за мячом, хотя явно передачу в его адрес делал партнер. В итоге сфера в руках голкипера оказалась. 
  • 5'
    Футболисты Южной Кореи сегодня вышли на поле в малиновых цветах, в то время, как игроки сборной Ирака предстали перед нами во всем белом. 
  • Угловой
    4'
    Ни к чему интересному корнер с левого края не привел. О Се выиграл верх у оппонента, но лбом метров на семь левее цели выстрелил в итоге. 
  • Опасный момент
    3'
    ОПАСНО! Баэ! Вышел он слева на ударную позицию, пробил по рамке соперника, но защитник в подкате успел заблокировать угрозу! Угловой. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к отборочным матчам на ЧМ-2026. В очном матче сойдутся лицом к лицу Южная Корея и Ирак.

    Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
Прогнозы 116
Южная Корея 89.7% (104)
X 8.6% (10)
Ирак 1.7% (2)
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Южная Корея
Ничья
Ирак
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Где смотреть матч Южная Корея 0:0 Ирак онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Южная Корея 0:0 Ирак

Исход игры
Южная Корея
88.9% (104)
Ничья
8.5% (10)
Ирак
2.6% (3)
Тотал 2.5
Больше
32.11% (35)
Меньше
67.89% (74)
Обе команды забьют
Да
38.53% (42)
Нет
61.47% (67)
Популярный счёт
2:0 Южная Корея
28.2% (33)
1:0 Южная Корея
27.4% (32)
2:1 Южная Корея
23.1% (27)
1:1 Ничья
6% (7)
3:1 Южная Корея
5.1% (6)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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