Тур: 4.
Позже
История личных встреч
Южная Корея
Ирак
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
1.33
Среднее время на гол
67
67
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.33
Среднее время на гол
0
270
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.67
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
Среднее время на гол
135
108
Бомбардиры внутри турнира
Южная Корея
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|0.89
|Кан-Ин Ли
|4
|0.44
|Хи-Чан Хван
|3
|0.33
|Чхэ-Сон Ли II
|2
|0.22
|Чжу Мин Кю
|2
|0.22
|Пак Чжин Соб
|1
|0.11
|О Хен-Гю
|1
|0.11
|Чжон Сын-Хен
|1
|0.11
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0.11
|Баэ Джун Хо
|1
|0.11
|Уи-Чжо Хван
|1 (1)
|0.11
Ирак
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуссейн Аймен
|6 (2)
|0.67
|Джассим Али
|2
|0.22
|Али Моханад
|2
|0.22
|Али Хусейн
|1
|0.11
|Ресан Башар
|1
|0.11
|Рашид Осама
|1
|0.11
|эль-Зубайди Алдин
|1
|0.11
|Аль-Аммари Амир
|1
|0.11
|Амин Юссеф
|1
|0.11
|Икбал Зидан
|1
|0.11
|Тахсин Заид
|1
|0.11
Карточки
Южная Корея
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|У-Ён Чон
|1
|0
|Ли Сан-Мин
|1
|0
|Кан-Ин Ли
|1
|0
|Ин-Бом Хван
|1
|0
|Соль Ен У
|1
|0
|Пак Ен-У
|1
|0
|Гуэ-Сон Чо
|1
|0
Ирак
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сулака Ребин
|0
|1
|Али Хусейн
|1
|0
|Аль-Аммари Амир
|1
|0
|Али Моханад
|1
|0
|Хади Сафаа
|1
|0
|Амин Юссеф
|1
|0
|Danilo Al-Saed
|1
|0
|Эль Ани Луай
|1
|0
|Jesus Casas
|1
|0
Результаты матчей
Южная Корея
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ирак
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Южная Корея
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Ирак
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
19
10
Южная Корея
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Ирак
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
20
10
Голы по времени матча
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
19
10
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
3
16%
2
20%
1-15
2
11%
1
10%
16-30
3
16%
1
10%
31-45
4
21%
1
10%
46-60
1
5%
1
10%
61-75
6
32%
4
40%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
26
18
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
1 Не забивали 1
3
12%
3
17%
1-15
2
8%
2
11%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
7
27%
7
39%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Южная Корея
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Иордания - Южная Корея 0:2 Оман - Южная Корея 1:3 Южная Корея - Палестина 0:0 Южная Корея - Китай 1:0
Сингапур - Южная Корея 0:7 Таиланд - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Таиланд 1:1 Иордания - Южная Корея 2:0 Австралия - Южная Корея 1:2 Саудовская Аравия - Южная Корея 1:1 Южная Корея - Малайзия 3:3 Иордания - Южная Корея 2:2 Южная Корея - Бахрейн 3:1 Ирак - Южная Корея 0:1 Китай - Южная Корея 0:3 Южная Корея - Сингапур 5:0 Южная Корея - Вьетнам 6:0 Южная Корея - Тунис 4:0 Южная Корея - Саудовская Аравия 1:0 Уэльс - Южная Корея 0:0
Ирак
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Ирак - Палестина 1:0 Кувейт - Ирак 0:0 Ирак - Оман 1:0 Ирак - Вьетнам 3:1
Индонезия - Ирак 0:2 Филиппины - Ирак 0:5 Ирак - Филиппины 1:0 Ирак - Иордания 2:3 Ирак - Вьетнам 3:2 Ирак - Япония 2:1 Индонезия - Ирак 1:3 Ирак - Южная Корея 0:1 Вьетнам - Ирак 0:1 Ирак - Индонезия 5:1 Ирак - Иордания 2:2 Ирак - Катар 0:0 Таиланд - Ирак 2:2 Ирак - Индия 2:2 Колумбия - Ирак 1:0 РОССИЯ - Ирак 2:0
Результаты матчей
Южная Корея
Ирак
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:7
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:7
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
4 раза 44%
5
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Южная Корея
Ирак
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
23
13
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
14
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
63
45
54
36
27
27
27
27
18
Группа B
Группа B
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Южная Корея - Ирак
Исход игры
Южная Корея
92.3% (36)
Ничья
7.7% (3)
Ирак
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (13)
Меньше
65.79% (25)
Обе команды забьют
Да
42.11% (16)
Нет
57.89% (22)
Популярный счёт
2:0 Южная Корея
33.3% (13)
2:1 Южная Корея
25.6% (10)
1:0 Южная Корея
23.1% (9)
3:1 Южная Корея
7.7% (3)
1:1 Ничья
7.7% (3)
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