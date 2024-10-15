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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Азия 2023-2025
Тур: 4.
Китай
FIFA #91
 
Позже
Индонезия
FIFA #129
Прогнозы 114
Китай 56.1% (64)
X 30.7% (35)
Индонезия 13.2% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Китай
Ничья
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Ван
Да-Лэй
3
Гао
Чжуньи
2
Браунинг
Тайас
16
Цзян
Шэнлон
4
Ли
Лэй
20
Се
Вэньфэн
6
Шангуань
Ван
8
Ли
Юаньи
10
Вэй
Ши-Хао
23
Байхеламу
Абудувайли
9
Жанг
Юнинг
1
Пас
Мартен
2
Меес
Хилгерс
3
Идзес
Джей
17
Вердонк
Калвин
14
Мангкуалам
Аснави
20
Паттинама
Шейн
8
Сулаеман
Витан
18
Йеннер
Ивар
22
Чу-А-Он
Натан
11
Оратмангун
Рагнар
9
Стрёйк
Рафаэль
Китай
4-3-1-2
Индонезия
5-4-1

История личных встреч

Китай
Индонезия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ММ
1:0
ММ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Китай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лэй У 5 0.56
Шангуань Ван 1 0.11
Вэй Ши-Хао 1 0.11
Жанг Юнинг 1 0.11
Се Вэньфэн 1 0.11
Фернандиньо V 1 (1) 0.11
Индонезия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сананта Рамадан 4 (1) 0.36
Оратмангун Рагнар 3 0.27
Димас Драхад Мухаммад 3 0.27
Ридхо Ризки 3 0.27
Маулана Эги 2 0.18
Бинтанг Хокки 2 0.18
Хайе Том 1 0.09
Рамдани Саддил 1 0.09
Паттинама Шейн 1 0.09
Идзес Джей 1 0.09
Стрёйк Рафаэль 1 0.09
Сулаеман Витан 1 (1) 0.09

Карточки

Китай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ли Юаньи 1 1
Лэй У 2 0
Шангуань Ван 2 0
Ян Цзэсян 2 0
Жанг Юнинг 2 0
Се Вэньфэн 2 0
Байхеламу Абудувайли 2 0
Йеннарис Никлас 1 0
Ли Лэй 1 0
Ван Да-Лэй 1 0
У Си 1 0
Алан VI 1 0
Линьпэн Чжан 1 0
Гао Тиануй 1 0
Чжу Чэньцзе 1 0
Цзян Шэнлон 1 0
Ван Чжэньао 1 0
Фан Хао 1 0
Хаоян Сюй 1 0
Индонезия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хубнер Джастин 3 0
Уолш Сэнди 2 0
Мангкуалам Аснави 2 0
Сулаеман Витан 2 0
Амат Хорди 0 1
Клок Марк 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Рамдани Саддил 1 0
Пас Мартен 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Идзес Джей 1 0
Чу-А-Он Натан 1 0
Камбуйа Рики 1 0
Фердинан Марселино 1 0
Йеннер Ивар 1 0
Стрёйк Рафаэль 1 0
Сутариади Эрнандо Ари 1 0
Бинтанг Хокки 1 0
Muhammad Ferarri 1 0

Результаты матчей

Китай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Индонезия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
6
Китай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Индонезия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

4
9
Китай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Индонезия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

5
15

Голы по времени матча

Забито

5
15
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
3
60%
2
13%
76-90

Пропущено

8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90

Забито

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

14
2
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90

Забито

10
24
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
10%
4
17%
1-15
3
30%
2
8%
16-30
1
10%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
20%
6
25%
61-75
3
30%
3
13%
76-90

Пропущено

22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
32%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Австралия - Китай 3:1 Китай - Саудовская Аравия 1:2 Япония - Китай 7:0 Южная Корея - Китай 1:0
Китай - Таиланд 1:1 Китай - Сингапур 4:1 Сингапур - Китай 2:2 Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0
Индонезия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бахрейн - Индонезия 2:2 Индонезия - Австралия 0:0 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Индонезия - Филиппины 2:0
Индонезия - Ирак 0:2 Индонезия - Танзания 0:0 Вьетнам - Индонезия 0:3 Индонезия - Вьетнам 1:0 Австралия - Индонезия 4:0 Япония - Индонезия 3:1 Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0

Результаты матчей

Китай
Индонезия

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
6
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Китай
Индонезия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
6
1.5
5
6
1
8
2.5
3
8
1
8
3.5
2
9

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 0:0 Заявка 4 3 1 0 14 - 0 10
2.
Австралия
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
4.
Бахрейн
 Заявка 3 1 1 1 3 - 7 4
5.
Индонезия
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
6.
Китай
 Заявка 3 0 0 3 2 - 12 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 0:0 Заявка 2 1 1 0 7 - 0 4
2.
Австралия
 0:0 Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
3.
Индонезия
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Саудовская Аравия
 Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
5.
Бахрейн
 Заявка 2 0 1 1 2 - 7 1
6.
Китай
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония
 0:0 Заявка 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Бахрейн
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Саудовская Аравия
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
4.
Индонезия
 Заявка 2 0 2 0 3 - 3 2
5.
Австралия
 0:0 Заявка 2 0 2 0 0 - 0 2
6.
Китай
 Заявка 2 0 0 2 1 - 10 0
  • — Выход на чемпионат мира
  • — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира

Топ бомбардиров
Катар Али Алмоез 9
Южная Корея Хын Мин Сон 8
Япония Уэда Аясэ 8
Иордания Аль-Тамари Мусса 6
Иран Тареми Мехди 6
Весь список

Топ нарушителей
Палестина Махаджана Амид 1 4
Австралия Баккус Кенау 4
Мьянма Аунг Вай Лин 4
Кувейт Аль-Харби Фейсал 1 2
Оман Аль-Алави Аршад 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Китай - Индонезия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 октября 2024, осталось 22 минуты.



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    • Прогнозы 114
    Китай 56.1% (64)
    X 30.7% (35)
    Индонезия 13.2% (15)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Китай
    Ничья
    Индонезия
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Китай - Индонезия

    Исход игры
    Китай
    56.5% (65)
    Ничья
    30.4% (35)
    Индонезия
    13% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.7% (40)
    Меньше
    63.3% (69)
    Обе команды забьют
    Да
    64.22% (70)
    Нет
    35.78% (39)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27% (31)
    2:1 Китай
    25.2% (29)
    2:0 Китай
    13.9% (16)
    1:0 Китай
    12.2% (14)
    1:2 Индонезия
    6.1% (7)
    0:1 Индонезия
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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    Китай
    Индонезия
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