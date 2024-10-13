Тур: 4.
История личных встреч
Китай
Индонезия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Китай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лэй У
|5
|0.56
|Шангуань Ван
|1
|0.11
|Вэй Ши-Хао
|1
|0.11
|Жанг Юнинг
|1
|0.11
|Се Вэньфэн
|1
|0.11
|Фернандиньо V
|1 (1)
|0.11
Индонезия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сананта Рамадан
|4 (1)
|0.36
|Оратмангун Рагнар
|3
|0.27
|Димас Драхад Мухаммад
|3
|0.27
|Ридхо Ризки
|3
|0.27
|Маулана Эги
|2
|0.18
|Бинтанг Хокки
|2
|0.18
|Хайе Том
|1
|0.09
|Рамдани Саддил
|1
|0.09
|Паттинама Шейн
|1
|0.09
|Идзес Джей
|1
|0.09
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0.09
|Сулаеман Витан
|1 (1)
|0.09
Карточки
Китай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ли Юаньи
|1
|1
|Лэй У
|2
|0
|Шангуань Ван
|2
|0
|Ян Цзэсян
|2
|0
|Жанг Юнинг
|2
|0
|Се Вэньфэн
|2
|0
|Байхеламу Абудувайли
|2
|0
|Йеннарис Никлас
|1
|0
|Ли Лэй
|1
|0
|Ван Да-Лэй
|1
|0
|У Си
|1
|0
|Алан VI
|1
|0
|Линьпэн Чжан
|1
|0
|Гао Тиануй
|1
|0
|Чжу Чэньцзе
|1
|0
|Цзян Шэнлон
|1
|0
|Ван Чжэньао
|1
|0
|Фан Хао
|1
|0
|Хаоян Сюй
|1
|0
Индонезия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хубнер Джастин
|3
|0
|Уолш Сэнди
|2
|0
|Мангкуалам Аснави
|2
|0
|Сулаеман Витан
|2
|0
|Амат Хорди
|0
|1
|Клок Марк
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Рамдани Саддил
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Чу-А-Он Натан
|1
|0
|Камбуйа Рики
|1
|0
|Фердинан Марселино
|1
|0
|Йеннер Ивар
|1
|0
|Стрёйк Рафаэль
|1
|0
|Сутариади Эрнандо Ари
|1
|0
|Бинтанг Хокки
|1
|0
|Muhammad Ferarri
|1
|0
Результаты матчей
Китай
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Индонезия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
6
Китай
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Индонезия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
4
9
Китай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Индонезия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
5
15
Голы по времени матча
Забито
5
15
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
1
20%
2
13%
16-30
0
0%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
20%
3
20%
61-75
3
60%
2
13%
76-90
Пропущено
8
8
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
13%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
3
38%
76-90
Забито
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 8
1
20%
2
22%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
14
2
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
50%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
36%
1
50%
76-90
Забито
10
24
5 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
1
10%
4
17%
1-15
3
30%
2
8%
16-30
1
10%
6
25%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
2
20%
6
25%
61-75
3
30%
3
13%
76-90
Пропущено
22
10
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 5
3
14%
1
10%
1-15
3
14%
2
20%
16-30
4
18%
1
10%
31-45
4
18%
2
20%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
32%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Китай
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Австралия - Китай 3:1 Китай - Саудовская Аравия 1:2 Япония - Китай 7:0 Южная Корея - Китай 1:0
Китай - Таиланд 1:1 Китай - Сингапур 4:1 Сингапур - Китай 2:2 Катар - Китай 1:0 Ливан - Китай 0:0 Китай - Таджикистан 0:0 Китай - Гонконг 1:2 Китай - Оман 0:2 Китай - Южная Корея 0:3 Таиланд - Китай 1:2 Китай - Узбекистан 1:2 Китай - Вьетнам 2:0 Китай - Сирия 0:1 Китай - Малайзия 1:1 Китай - Палестина 2:0 Китай - Мьянма 4:0
Индонезия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Бахрейн - Индонезия 2:2 Индонезия - Австралия 0:0 Саудовская Аравия - Индонезия 1:1 Индонезия - Филиппины 2:0
Индонезия - Ирак 0:2 Индонезия - Танзания 0:0 Вьетнам - Индонезия 0:3 Индонезия - Вьетнам 1:0 Австралия - Индонезия 4:0 Япония - Индонезия 3:1 Вьетнам - Индонезия 0:1 Индонезия - Ирак 1:3 Индонезия - Иран 0:5 Индонезия - Ливия 1:2 Индонезия - Ливия 0:4 Филиппины - Индонезия 1:1 Ирак - Индонезия 5:1 Бруней - Индонезия 0:6 Индонезия - Бруней 6:0 Индонезия - Туркменистан 2:0
Результаты матчей
Китай
Индонезия
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
6:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
7:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
7:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:6
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
6
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Китай
Индонезия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
92
36
56
18
38
18
29
Группа C
Группа C
- — Выход на чемпионат мира
- — Выход в четвертый этап отбора на чемпионат мира
|Катар
|Али Алмоез
|9
|Южная Корея
|Хын Мин Сон
|8
|Япония
|Уэда Аясэ
|8
|Иордания
|Аль-Тамари Мусса
|6
|Иран
|Тареми Мехди
|6
|Палестина
|Махаджана Амид
|1 4
|Австралия
|Баккус Кенау
|4
|Мьянма
|Аунг Вай Лин
|4
|Кувейт
|Аль-Харби Фейсал
|1 2
|Оман
|Аль-Алави Аршад
|1 2
Прогнозы на матч Китай - Индонезия
Исход игры
Китай
86.8% (33)
Ничья
13.2% (5)
Индонезия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.24% (16)
Меньше
56.76% (21)
Обе команды забьют
Да
54.05% (20)
Нет
45.95% (17)
Популярный счёт
2:1 Китай
42.1% (16)
2:0 Китай
31.6% (12)
1:1 Ничья
10.5% (4)
1:0 Китай
10.5% (4)
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