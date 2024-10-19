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Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к немецкому футболу. В матче 7-го тура Бундеслиги схлестнутся в очной схватке «Бавария» и «Штутгарт». Встреча состоится в Мюнхене, на стадионе «Альянц Арена».



Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!