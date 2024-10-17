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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: .
Бавария
 
Позже
Штутгарт
Прогнозы 49
Бавария 98% (48)
X 2% (1)
Штутгарт 0% (0)
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Бавария
Ничья
Штутгарт
7.60
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Штутгарт

История личных встреч

Бавария
Штутгарт

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

78.6%
14.3%
7.1%
22 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

34 матча

76.5%
11.8%
11.7%
26 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

52.9%
35.3%
11.8%
18 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

64.7%
17.6%
17.7%
22 победы 6 ничьих 6 побед

История матчей

Б
3:1
Б
3:0
Б
1:2
Б
2:2
Б
2:2
Б
0:5
Б
4:0
Б
1:3
Б
4:1
Б
0:3
Б
1:4
Б
0:1
Б
1:3
Б
4:0
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
1:2
К
3:2
Б
0:2
Б
6:1
Б
2:0
К
0:2
Б
1:2
Б
2:1
К
3:6
Б
3:5
Б
1:2
Б
0:0
Б
2:1
К
1:5
Б
2:2
Б
4:1
Б
3:1

Голы

Всего голов

43
47

Голов в среднем за матч

2.69
2.61

Среднее время на гол

33
34

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.11
1.06

Среднее время на гол

81
84

Всего голов

63
64

Голов в среднем за матч

1.85
1.88

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

48
47

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кейн Гарри 5 (2) 0.83
Олисе Майкл 4 0.67
Мусиала Джамал 3 0.5
Гнабри Серж 2 0.33
Мюллер Томас 1 0.17
Мин-Чжэ Ким 1 0.17
Упамекано Дайо 1 0.17
Павлович Александр 1 0.17
Коман Кингсли 0 0
Боэ Саша 0 0
Штутгарт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Демирович Эрмедин 5 0.83
Ундав Дениз 4 0.67
Мийо Энцо 3 0.5
Ридер Фабиан 1 0.17
Туре Эль Билал 1 0.17
Левелинг Джейми 1 0.17
Миттельштедт Максимилиан 0 0
Нюбель Александр 0 0
Каразор Атакан 0 0

Карточки

Бавария
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Упамекано Дайо 3 0
Мюллер Томас 1 0
Кейн Гарри 1 0
Лаймер Конрад 1 0
Пальинья Жоау 1 0
Боэ Саша 1 0
Мусиала Джамал 1 0
Павлович Александр 1 0
Штутгарт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каразор Атакан 2 1
Вагноман Жоша 2 0
Миттельштедт Максимилиан 1 0
Загаду Дан-Аксель 1 0
Шабо Юлиан 1 0
Мийо Энцо 1 0
Левелинг Джейми 1 0

Результаты матчей

Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

15
9
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
20%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

18
15
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
17%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
33%
76-90

Пропущено

9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Бавария
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5
Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2
Штутгарт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0

Результаты матчей

Бавария
Штутгарт

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бавария
Штутгарт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
3.5
Больше Меньше
2
2
4.5
1
3
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
4
2
4
2
2.5
3
3
2
4
3.5
1
5
2
4
4.5
1
5
1
5
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 4 2 0 9 - 2 14
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 4 1 1 14 - 9 13
4.
Фрайбург
 Заявка 6 4 0 2 9 - 7 12
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 16 - 12 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
7.
Боруссия Д
 Заявка 6 3 1 2 12 - 11 10
8.
Хайденхайм
 Заявка 6 3 0 3 10 - 8 9
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Майнц
 Заявка 6 2 2 2 11 - 10 8
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Аугсбург
 Заявка 6 2 1 3 9 - 15 7
14.
Боруссия М
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
16.
Хоффенхайм
 Заявка 6 1 1 4 10 - 16 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 6 0 1 5 6 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 3 3 0 0 10 - 4 9
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
5.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
6.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 5 - 5 6
7.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
8.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
9.
Байер Л
 Заявка 3 1 1 1 8 - 8 4
10.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
12.
Хоффенхайм
 Заявка 3 1 0 2 7 - 10 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Майнц
 Заявка 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
16.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
17.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
4.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Хайденхайм
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Санкт-Паули
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
12.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 2 0 0 2 0 - 8 0
18.
Бохум
 Заявка 3 0 0 3 3 - 7 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 8 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
Бавария Олисе Майкл 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Штутгарт от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 15 минут.



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    • Прогнозы 49
    Бавария 98% (48)
    X 2% (1)
    Штутгарт 0% (0)
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    Бавария
    Ничья
    Штутгарт
    7.60
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    Прогнозы на матч Бавария - Штутгарт

    Исход игры
    Бавария
    98% (48)
    Ничья
    2% (1)
    Штутгарт
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    75% (36)
    Меньше
    25% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    72.92% (35)
    Нет
    27.08% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Бавария
    38.8% (19)
    3:1 Бавария
    26.5% (13)
    2:0 Бавария
    14.3% (7)
    1:0 Бавария
    8.2% (4)
    3:0 Бавария
    4.1% (2)
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