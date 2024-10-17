Тур: 7. Стадион: Альянц Арена.
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Главный тренер: Компани Венсан
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Главный тренер: Хенесс Себастьян
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Бавария
Штутгарт
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.3%
21.4%
14.3%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
78.6%
14.3%
7.1%
22 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
34 матча
76.5%
11.8%
11.7%
26 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
52.9%
35.3%
11.8%
18 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
64.7%
17.6%
17.7%
22 победы 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
47
Голов в среднем за матч
2.69
2.61
Среднее время на гол
33
34
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.11
1.06
Среднее время на гол
81
84
Всего голов
63
64
Голов в среднем за матч
1.85
1.88
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
31
Больше 91%
Меньше 9%
3
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
9
Больше 26%
Меньше 74%
25
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
48
47
Бомбардиры внутри турнира
Бавария
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кейн Гарри
|5 (2)
|0.83
|Олисе Майкл
|4
|0.67
|Мусиала Джамал
|3
|0.5
|Гнабри Серж
|2
|0.33
|Мюллер Томас
|1
|0.17
|Мин-Чжэ Ким
|1
|0.17
|Упамекано Дайо
|1
|0.17
|Павлович Александр
|1
|0.17
|Коман Кингсли
|0
|0
|Боэ Саша
|0
|0
Штутгарт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Демирович Эрмедин
|5
|0.83
|Ундав Дениз
|4
|0.67
|Мийо Энцо
|3
|0.5
|Ридер Фабиан
|1
|0.17
|Туре Эль Билал
|1
|0.17
|Левелинг Джейми
|1
|0.17
|Миттельштедт Максимилиан
|0
|0
|Нюбель Александр
|0
|0
|Каразор Атакан
|0
|0
Карточки
Бавария
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Упамекано Дайо
|3
|0
|Мюллер Томас
|1
|0
|Кейн Гарри
|1
|0
|Лаймер Конрад
|1
|0
|Пальинья Жоау
|1
|0
|Боэ Саша
|1
|0
|Мусиала Джамал
|1
|0
|Павлович Александр
|1
|0
Штутгарт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каразор Атакан
|2
|1
|Вагноман Жоша
|2
|0
|Миттельштедт Максимилиан
|1
|0
|Загаду Дан-Аксель
|1
|0
|Шабо Юлиан
|1
|0
|Мийо Энцо
|1
|0
|Левелинг Джейми
|1
|0
Результаты матчей
Бавария
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Штутгарт
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Бавария
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Штутгарт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
15
9
Бавария
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Штутгарт
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
3
20%
3
33%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
3
20%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
4
44%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
18
15
10 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
0 Не забивали 0
3
17%
4
27%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
28%
1
7%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
2
11%
2
13%
61-75
3
17%
5
33%
76-90
Пропущено
9
11
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
2
22%
2
18%
31-45
2
22%
1
9%
46-60
1
11%
4
36%
61-75
2
22%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Бавария
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Астон Вилла - Бавария 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Вердер - Бавария 0:5
Бавария - Динамо Загреб 9:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Бавария - Фрайбург 2:0 Вольфсбург - Бавария 2:3 Бавария - Грасcхоппер 4:0 Ульм 1846 - Бавария 0:4 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 Дюрен - Бавария 1:1 Роттах-Эгерн - Бавария 1:14 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Бавария - Вольфсбург 2:0 Реал Мадрид - Бавария 2:1 Штутгарт - Бавария 3:1 Бавария - Реал Мадрид 2:2
Штутгарт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Штутгарт - Ульм 1846 1:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Штутгарт - Спарта Прага 1:1 Вольфсбург - Штутгарт 2:2
Штутгарт - Боруссия Д 5:1 Реал Мадрид - Штутгарт 3:1 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Байер Л - Штутгарт 2:2 Штутгарт - Атлетик Б 4:0 Санфречче Хиросима - Штутгарт 2:5 Киото Санга - Штутгарт 3:5 Киото - Штутгарт 3:5 Штутгарт - Фортуна Ситтард 3:0 Люцерн - Штутгарт 0:0 Холленбах - Штутгарт 1:8 Штутгарт - Боруссия М 4:0
Результаты матчей
Бавария
Штутгарт
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 25%
1:6
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
5
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бавария
Штутгарт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
24
15
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 16
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|8 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (5)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|5
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Бавария
|Олисе Майкл
|4 (2)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогнозы на матч Бавария - Штутгарт
Исход игры
Бавария
98% (48)
Ничья
2% (1)
Штутгарт
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
75% (36)
Меньше
25% (12)
Обе команды забьют
Да
72.92% (35)
Нет
27.08% (13)
Популярный счёт
2:1 Бавария
38.8% (19)
3:1 Бавария
26.5% (13)
2:0 Бавария
14.3% (7)
1:0 Бавария
8.2% (4)
3:0 Бавария
4.1% (2)
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