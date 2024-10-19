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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Фрайбург
3:0
Второй тайм: 56'
Аугсбург
0'
24' Желтая карточка
Линхарт Филипп
1:0
34' Гол
Грифо Винченцо
2:0
37' Гол
Линхарт Филипп
3:0
45' Гол
Гюнтер Кристиан

Ход матча

24'
Линхарт Филипп
 
34'
Грифо Винченцо
(Динкчи Эрен)
1:0
37'
Линхарт Филипп
(Грифо Винченцо)
2:0
45'
Гюнтер Кристиан
(Доан Рицу)
3:0
46'
 
Клод-Морис Алексис
Якич Кристиян
46'
 
Кудосу Хенри
Вольф Мариус

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 273 Количество передач 147
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 113
Фрайбург 86.7% (98)
X 9.7% (11)
Аугсбург 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Фрайбург
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1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
5
Матсима
Крислен
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
13
Яннулис
Димитрис
21
Титц
Филлип
9
Эссанд
Самюэль
Фрайбург
4-2-3-1
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Аугсбург

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
4:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:4
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
К
1:0
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.73

Среднее время на гол

57
122

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.76
1.1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 0.43
Доан Рицу 3 0.43
Адаму Чуквубике 2 0.29
Кюблер Лукас 2 0.29
Гюнтер Кристиан 1 0.14
Линхарт Филипп 1 0.14
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 2 0.29
Шлоттербек Кевен 2 0.29
Титц Филлип 1 0.14
Вольф Мариус 1 0.14
Реджбекай Элвис 1 0.14
Клод-Морис Алексис 1 0.14
Yusuf Kabadayi 1 0.14
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Адаму Чуквубике 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 4 0
Эссанд Самюэль 2 1
Гоувелеув Джеффри 3 0
Ониика Фрэнк 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Матсима Крислен 1 0
Энгельс Арне 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
0
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
7
Фрайбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
44%
2
22%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
6
40%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3
Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
Аугсбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Аугсбург

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
2 раза 100%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
4
2
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 3:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6.
Байер Л
 1:1 Заявка 7 3 3 1 17 - 13 12
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11.
Майнц
 0:2 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Боруссия М
 1:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 16 7
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 7 0 1 6 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 3:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 0:3 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
10.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 0:2 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Фрайбург
 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • 50'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Фрайбург: 65%, Аугсбург: 35%.
  • 50'
    Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 49'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 49'
    Аугсбург контролирует мяч.
  • 48'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Аугсбург пытается что-то создать.
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    Прогнозы 113
    Фрайбург 86.7% (98)
    X 9.7% (11)
    Аугсбург 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фрайбург
    Ничья
    Аугсбург
    5.30
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    4.10
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 3:0 Аугсбург

    Исход игры
    Фрайбург
    86.7% (98)
    Ничья
    9.7% (11)
    Аугсбург
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.06% (72)
    Меньше
    33.94% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    50.4% (57)
    1:0 Фрайбург
    13.3% (15)
    2:0 Фрайбург
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:2 Фрайбург
    3.5% (4)
    3:1 Фрайбург
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Фрайбург
    1.8% (2)
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