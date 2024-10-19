Тур: 7. Стадион: Европа-парк-Штадион. Главный судья: Данкерт Бастиан
0'
24' Желтая карточкаЛинхарт Филипп
1:0
34' ГолГрифо Винченцо
2:0
37' ГолЛинхарт Филипп
3:0
45' ГолГюнтер Кристиан
Ход матча
24'
34'
1:0
37'
2:0
45'
3:0
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 2
-
273 Количество передач 147
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Кюблер
Лукас
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Кюблер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Доан РицуПолузащитник
-
18 Динкчи ЭренПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юлиан Шустер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Вольф МариусПолузащитник
-
19 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Титц ФиллипНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Майер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Кёмюр МертПолузащитник
-
44 Кудосу ХенриПолузащитник
-
15 Мунье СтивПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Торуп Йесс
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фрайбург
Аугсбург
16 матчей
93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
29 матчей
51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед
Первый тайм
31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
21
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.73
Среднее время на гол
57
122
Всего голов
51
32
Голов в среднем за матч
1.76
1.1
Тотал матчей
2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
Среднее время на гол
51
81
Бомбардиры внутри турнира
Фрайбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грифо Винченцо
|3
|0.43
|Доан Рицу
|3
|0.43
|Адаму Чуквубике
|2
|0.29
|Кюблер Лукас
|2
|0.29
|Гюнтер Кристиан
|1
|0.14
|Линхарт Филипп
|1
|0.14
|Динкчи Эрен
|0
|0
|Хёлер Лукас
|0
|0
Аугсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|2
|0.29
|Шлоттербек Кевен
|2
|0.29
|Титц Филлип
|1
|0.14
|Вольф Мариус
|1
|0.14
|Реджбекай Элвис
|1
|0.14
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.14
|Yusuf Kabadayi
|1
|0.14
|Гоувелеув Джеффри
|0
|0
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|Якич Кристиян
|0
|0
|Ониика Фрэнк
|0
|0
|Брайтхаупт Тим
|0
|0
Карточки
Фрайбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линхарт Филипп
|2
|0
|Адаму Чуквубике
|2
|0
|Хёфлер Николас
|1
|0
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|Кюблер Лукас
|1
|0
|Эггештайн Максимилиан
|1
|0
Аугсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Реджбекай Элвис
|4
|0
|Эссанд Самюэль
|2
|1
|Гоувелеув Джеффри
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|2
|0
|Бауэр Максимилиан
|1
|0
|Яннулис Димитрис
|1
|0
|Титц Филлип
|1
|0
|Варгас Рубен
|1
|0
|Шлоттербек Кевен
|1
|0
|Матсима Крислен
|1
|0
|Энгельс Арне
|1
|0
Результаты матчей
Фрайбург
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
0
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аугсбург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
7
Фрайбург
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Аугсбург
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
9
9
1 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
4
44%
2
22%
46-60
4
44%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
7
15
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
2
29%
6
40%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
1
14%
4
27%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3
Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
Аугсбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0
Результаты матчей
Фрайбург
Аугсбург
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
2 раза 100%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 100%
Точный счет
0:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Фрайбург
Аугсбург
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
42
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|3:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|11.
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|15.
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|9.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|9.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (5)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|5
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фрайбург 3:0 Аугсбург
Исход игры
Фрайбург
86.7% (98)
Ничья
9.7% (11)
Аугсбург
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
66.06% (72)
Меньше
33.94% (37)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Фрайбург
50.4% (57)
1:0 Фрайбург
13.3% (15)
2:0 Фрайбург
12.4% (14)
1:1 Ничья
7.1% (8)
3:2 Фрайбург
3.5% (4)
3:1 Фрайбург
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
3:0 Фрайбург
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!