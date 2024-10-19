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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Данкерт Бастиан
Фрайбург
3:1
Конец матча
Аугсбург
0'
24' Желтая карточка
Линхарт Филипп
1:0
34' Гол
Грифо Винченцо
2:0
37' Гол
Линхарт Филипп
3:0
45' Гол
Гюнтер Кристиан
3:1
65' Гол
Титц Филлип
89' Желтая карточка
Кёмюр Мерт
90'+6

Ход матча

24'
Линхарт Филипп
 
34'
Грифо Винченцо
(Динкчи Эрен)
1:0
37'
Линхарт Филипп
(Грифо Винченцо)
2:0
45'
Гюнтер Кристиан
(Доан Рицу)
3:0
46'
 
Клод-Морис Алексис
Якич Кристиян
46'
 
Кудосу Хенри
Вольф Мариус
56'
 
Майер Арне
Эссанд Самюэль
65'
3:1
Титц Филлип
(Клод-Морис Алексис)
65'
Муслия Флоран
Динкчи Эрен
 
65'
Грегорич Михаэль
Адаму Чуквубике
 
76'
Розенфельдер Макс
Доан Рицу
 
77'
Хёфлер Николас
Грифо Винченцо
 
78'
 
Кёмюр Мерт
Реджбекай Элвис
85'
 
Мунье Стив
Ониика Фрэнк
87'
Макенго Жорди
Гюнтер Кристиан
 
89'
 
Кёмюр Мерт

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 578 Количество передач 429
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 113
Фрайбург 86.7% (98)
X 9.7% (11)
Аугсбург 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Атуболу
Ноа
17
Кюблер
Лукас
28
Гинтер
Маттиас
3
Линхарт
Филипп
30
Гюнтер
Кристиан
8
Эггештайн
Максимилиан
6
Патрик
Остерхаге
42
Доан
Рицу
18
Динкчи
Эрен
32
Грифо
Винченцо
20
Адаму
Чуквубике
22
Лабрович
Недилько
23
Бауэр
Максимилиан
6
Гоувелеув
Джеффри
5
Матсима
Крислен
11
Вольф
Мариус
19
Ониика
Фрэнк
17
Якич
Кристиян
8
Реджбекай
Элвис
13
Яннулис
Димитрис
21
Титц
Филлип
9
Эссанд
Самюэль
Фрайбург
4-2-3-1
Аугсбург
3-5-2

История личных встреч

Фрайбург
Аугсбург

16 матчей

93.8%
6.3%
15 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

56.3%
50%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

61.5%
38.5%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

29 матчей

51.7%
24.1%
24.2%
15 побед 7 ничьих 7 побед

Первый тайм

31%
55.2%
13.8%
9 побед 16 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.8%
31%
24.2%
13 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Б
2:1
Б
2:0
Б
3:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
3:0
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:1
Б
1:1
Б
5:1
Б
4:1
Б
2:0
Б
3:3
Б
1:1
Б
2:1
К
0:3
Б
2:0
Б
2:0
Б
2:4
Б
2:1
Б
2:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:2
К
1:0
Б2
1:0
Б2
1:3
Б2
1:0

Голы

Всего голов

29
21

Голов в среднем за матч

1.93
1.5

Среднее время на гол

46
60

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.73

Среднее время на гол

57
122

Всего голов

51
32

Голов в среднем за матч

1.76
1.1

Тотал матчей

2.5
25
Больше 86%
Меньше 14%
4
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
4
Больше 14%
Меньше 86%
25
3
Больше 10%
Меньше 90%
26

Среднее время на гол

51
81

Бомбардиры внутри турнира

Фрайбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грифо Винченцо 3 0.43
Доан Рицу 3 0.43
Адаму Чуквубике 2 0.29
Кюблер Лукас 2 0.29
Гюнтер Кристиан 1 0.14
Линхарт Филипп 1 0.14
Динкчи Эрен 0 0
Хёлер Лукас 0 0
Аугсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Титц Филлип 2 0.29
Эссанд Самюэль 2 0.29
Шлоттербек Кевен 2 0.29
Клод-Морис Алексис 1 0.14
Вольф Мариус 1 0.14
Реджбекай Элвис 1 0.14
Yusuf Kabadayi 1 0.14
Гоувелеув Джеффри 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Якич Кристиян 0 0
Ониика Фрэнк 0 0
Брайтхаупт Тим 0 0

Карточки

Фрайбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линхарт Филипп 2 0
Адаму Чуквубике 2 0
Хёфлер Николас 1 0
Гинтер Маттиас 1 0
Кюблер Лукас 1 0
Эггештайн Максимилиан 1 0
Аугсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Реджбекай Элвис 4 0
Эссанд Самюэль 2 1
Гоувелеув Джеффри 3 0
Ониика Фрэнк 2 0
Бауэр Максимилиан 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Титц Филлип 1 0
Варгас Рубен 1 0
Шлоттербек Кевен 1 0
Матсима Крислен 1 0
Энгельс Арне 1 0
Кёмюр Мерт 1 0

Результаты матчей

Фрайбург
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Аугсбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Фрайбург
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Аугсбург
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
7
Фрайбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Аугсбург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

4
8

Голы по времени матча

Забито

8
1
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
33%
3
27%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
3
27%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
33%
2
18%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
9
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
2
50%
2
22%
46-60
2
50%
2
22%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
3
43%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

12
10
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
3
25%
2
20%
31-45
4
33%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

8
18
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
25%
6
33%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
38%
3
17%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
2
25%
4
22%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фрайбург
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Вердер - Фрайбург 0:1 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Хайденхайм - Фрайбург 0:3
Фрайбург - Бохум 2:1 Фрайбург - Базель 6:0 Бавария - Фрайбург 2:0 Фрайбург - Штутгарт 3:1 Оснабрюк - Фрайбург 0:4 Фрайбург - Фиорентина 2:2 Страсбург - Фрайбург 2:3 Фрайбург - Гройтер Фюрт 2:2 Альтах - Фрайбург 1:1 Унион Берлин - Фрайбург 2:1 Фрайбург - Хайденхайм 1:1 Кёльн - Фрайбург 0:0 Фрайбург - Вольфсбург 1:2 Фрайбург - Майнц 1:1 Дармштадт - Фрайбург 0:1 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
Аугсбург
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аугсбург - Ян 1:0 Аугсбург - Боруссия М 2:1 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Майнц 2:3
Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Аугсбург - Ульм 1846 4:1 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Аугсбург - Вердер 2:2 Виктория Берлин - Аугсбург 1:4 Аугсбург - Марсель 1:3 Аугсбург - Лестер 1:0 ТС Гэлакси - Аугсбург 2:1 Янг Африканс - Аугсбург 1:2 Швабен Аугсбург - Аугсбург 0:3 Байер Л - Аугсбург 2:1 Аугсбург - Штутгарт 0:1 Боруссия Д - Аугсбург 5:1 Аугсбург - Вердер 0:3 Айнтрахт Фр - Аугсбург 3:1 Аугсбург - Унион Берлин 2:0

Результаты матчей

Фрайбург
Аугсбург

Точный счет

3:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:3
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Фрайбург
Аугсбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
4
3
3
4
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
15.
Аугсбург
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
8.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
9.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
11.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Фрайбург: 57%, Аугсбург: 43%.
  • 95'
    Аугсбург совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 95'
    Макенго Жорди ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Кюблер Лукас пробует нанести удар издали, но Недилько Лабрович держит все под контролем
  • 94'
    Муслия Флоран из команды Фрайбург подал угловой слева.
  • 93'
    Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 91'
    Фрайбург пытается что-то создать.
  • 91'
    Лабрович Недилько из команды Аугсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Муслия Флоран навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 90'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 90'
    Кюблер Лукас нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 89'
    Кёмюр Мерт получает желтую карточку за толчок соперника.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Europa-Park Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 113
    Фрайбург 86.7% (98)
    X 9.7% (11)
    Аугсбург 3.5% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фрайбург 3:1 Аугсбург

    Исход игры
    Фрайбург
    86.7% (98)
    Ничья
    9.7% (11)
    Аугсбург
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.06% (72)
    Меньше
    33.94% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Фрайбург
    50.4% (57)
    1:0 Фрайбург
    13.3% (15)
    2:0 Фрайбург
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    7.1% (8)
    3:2 Фрайбург
    3.5% (4)
    3:1 Фрайбург
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    3:0 Фрайбург
    1.8% (2)
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