Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Патрик Остерхаге нанес удар, но тот был заблокирован.

85' Удар от ворот произведет Фрайбург

85' Кёмюр Мерт не смог попасть в створ ударом издали

82' Кёмюр Мерт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Фрайбург совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Фрайбург

73' Матч возобновлен

73' Ох, нехорошо это выглядит. Кюблер Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

73' Кюблер Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Удар от ворот произведет Фрайбург

72' Ониика Фрэнк не смог попасть в створ ударом издали

71' Хорошую попытку сделал Яннулис Димитрис . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Яннулис Димитрис из команды Аугсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Майер Арне навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

66' Хорошую попытку сделал Ониика Фрэнк . Удар в створ, но вратарь начеку

65' Г О О О О Л - Титц Филлип забивает с правой ноги!

63' Клод-Морис Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Аугсбург совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Фрайбург

57' Титц Филлип не смог попасть в створ ударом издали

50' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

49' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Фрайбург совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Патрик Остерхаге выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.