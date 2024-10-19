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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Боруссия М
1:1
Второй тайм: 56'
Хайденхайм
0'
0:1
12' Гол
Шенца Лео
1:1
22' Гол
Итакура Ко
31' Желтая карточка
Хак Робин
39' Желтая карточка
Шёппнер Ян
53' Желтая карточка
Кляйндинст Тим

Ход матча

12'
0:1
Шенца Лео
22'
Итакура Ко
1:1
31'
Хак Робин
 
39'
 
Шёппнер Ян
53'
Кляйндинст Тим
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 284 Количество передач 115
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 112
Боруссия М 81.3% (91)
X 12.5% (14)
Хайденхайм 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Боруссия М
Ничья
Хайденхайм
4.60
3.95
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
22
Лайнер
Штефан
3
Итакура
Ко
5
Фридрих
Марвин
29
Скалли
Джозеф
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
10
Ваннер
Пауль
8
Шенца
Лео
18
Пирингер
Марвин
Боруссия М
4-2-3-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:1
К
3:1
Б
2:1
К
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 3 0.43
Онора Франк 1 0.14
Плеа Алассан 1 0.14
Эльведи Нико 1 0.14
Итакура Ко 1 0.14
Чванчара Томаш 1 0.14
Штёгер Кевин 0 0
Хак Робин 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 2 0.29
Ваннер Пауль 2 (1) 0.29
Шёппнер Ян 2 0.29
Шенца Лео 2 0.29
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.29
Бек Адриан 1 0.14
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 3 0
Хак Робин 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Итакура Ко 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Нец Лука 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 2 0
Пирингер Марвин 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
4
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
3
43%
2
20%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Хайденхайм
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3
Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1

Результаты матчей

Боруссия М
Хайденхайм

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
4
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 3:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6.
Байер Л
 1:1 Заявка 7 3 3 1 17 - 13 12
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11.
Майнц
 0:2 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Боруссия М
 1:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 16 7
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 7 0 1 6 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 3:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 0:3 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
10.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 0:2 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Фрайбург
 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
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      Хайденхайм пытается что-то создать.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.6% пользователей.
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    Прогнозы 112
    Боруссия М 81.3% (91)
    X 12.5% (14)
    Хайденхайм 6.3% (7)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Хайденхайм
    4.60
    3.95
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    4.70
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Хайденхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    81.3% (91)
    Ничья
    12.5% (14)
    Хайденхайм
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.72% (76)
    Меньше
    30.28% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    53.6% (60)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    2:0 Боруссия М
    9.8% (11)
    1:0 Боруссия М
    8% (9)
    3:1 Боруссия М
    4.5% (5)
    1:2 Хайденхайм
    3.6% (4)
    3:2 Боруссия М
    1.8% (2)
    1:3 Хайденхайм
    1.8% (2)
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