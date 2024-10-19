Тур: 7. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Зиберт Даниэль
1:1
Второй тайм: 56'
0'
0:1
12' ГолШенца Лео
1:1
22' ГолИтакура Ко
31' Желтая карточкаХак Робин
39' Желтая карточкаШёппнер Ян
53' Желтая карточкаКляйндинст Тим
Ход матча
12'
0:1
22'
1:1
31'
39'
53'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
284 Количество передач 115
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Райц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
21
Бек
Адриан
10
Ваннер
Пауль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Фукуда ШиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Бек АдрианПолузащитник
-
10 Ваннер ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Айхер ВитусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Кербер ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Боруссия М
Хайденхайм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
2.5
0.5
Среднее время на гол
36
180
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
120
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|3
|0.43
|Онора Франк
|1
|0.14
|Плеа Алассан
|1
|0.14
|Эльведи Нико
|1
|0.14
|Итакура Ко
|1
|0.14
|Чванчара Томаш
|1
|0.14
|Штёгер Кевин
|0
|0
|Хак Робин
|0
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|2
|0.29
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.29
|Шёппнер Ян
|2
|0.29
|Шенца Лео
|2
|0.29
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.29
|Бек Адриан
|1
|0.14
|Хонсак Матиас
|0
|0
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|3
|0
|Хак Робин
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Итакура Ко
|1
|0
|Скалли Джозеф
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|2
|0
|Пирингер Марвин
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Майнка Патрик
|1
|0
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Фёренбах Йонас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Шёппнер Ян
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
2
4
Боруссия М
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
50%
2
33%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
25%
1-15
1
17%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
3
43%
2
20%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
3
30%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Хайденхайм
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3
Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1
Результаты матчей
Боруссия М
Хайденхайм
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 67%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
3 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Хайденхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
42
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|3:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|11.
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|15.
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|9.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|9.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (5)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|5
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 1:1 Хайденхайм
Исход игры
Боруссия М
81.3% (91)
Ничья
12.5% (14)
Хайденхайм
6.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
69.72% (76)
Меньше
30.28% (33)
Обе команды забьют
Да
78.9% (86)
Нет
21.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
53.6% (60)
1:1 Ничья
9.8% (11)
2:0 Боруссия М
9.8% (11)
1:0 Боруссия М
8% (9)
3:1 Боруссия М
4.5% (5)
1:2 Хайденхайм
3.6% (4)
3:2 Боруссия М
1.8% (2)
1:3 Хайденхайм
1.8% (2)
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