Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Пирингер Марвин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

90' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Оооо... вот это был удар! Конте Сирлорд должен был забить с этой позиции.

88' Хорошую попытку сделал Конте Сирлорд . Удар в створ, но вратарь начеку

88' Фёренбах Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Кауфманн Миккель нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

87' Фёренбах Йонас из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Удар от ворот произведет Хайденхайм

84' Вайгль Юлиан не смог попасть в створ ударом издали

83' Кербер Лука получил желтую карточку от судьи

81' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Г О О О О О Л - Пирингер Марвин из команды Хайденхайм забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Мориц Николас прыгнул вправо!

79' После проверки VAR судья изменил решение - Хайденхайм пробьет пенальти!

77' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Хайденхайм

75' 'Г О О О О О Л - Кляйндинст Тим из команды Боруссия М забивает с пенальти! Он пробил левой. Кевин Мюллер был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

73' Онора Франк навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Хорошую попытку сделал Кляйндинст Тим . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Гимбер Бенедикт получил желтую карточку от судьи

69' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Шенца Лео навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

64' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

63' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Боруссия М

62' Плеа Алассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Матч возобновлен

60' Пирингер Марвин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Бек Адриан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

58' Ваннер Пауль из команды Хайденхайм своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Буш Марнон пробил со штрафного прямо в стенку

55' Николас Мориц взял и забрал мяч на выходе

53' Кляйндинст Тим получил желтую карточку от судьи

52' Удар от ворот произведет Хайденхайм

52' Кляйндинст Тим оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Пирингер Марвин нанес удар головой, но Мориц Николас спокойно отбил мяч.

50' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника