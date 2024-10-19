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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Боруссия М
3:2
Конец матча
Хайденхайм
0'
0:1
12' Гол
Шенца Лео
1:1
22' Гол
Итакура Ко
31' Желтая карточка
Хак Робин
39' Желтая карточка
Шёппнер Ян
53' Желтая карточка
Кляйндинст Тим
2:1
62' Гол
Кляйндинст Тим
71' Желтая карточка
Гимбер Бенедикт
3:1
75' Пенальти
Кляйндинст Тим
3:2
80' Пенальти
Пирингер Марвин
83' Желтая карточка
Кербер Лука
88' Желтая карточка
Вайгль Юлиан
90'+7

Ход матча

12'
0:1
Шенца Лео
22'
Итакура Ко
1:1
31'
Хак Робин
 
39'
 
Шёппнер Ян
53'
Кляйндинст Тим
 
59'
 
Конте Сирлорд
Бек Адриан
62'
Кляйндинст Тим
(Плеа Алассан)
2:1
67'
 
Хонсак Матиас
Шенца Лео
67'
 
Кауфманн Миккель
Ваннер Пауль
71'
 
Гимбер Бенедикт
75'
Кляйндинст Тим
3:1
80'
3:2
Пирингер Марвин
81'
 
Шиммер Штефан
Буш Марнон
81'
 
Кербер Лука
Гимбер Бенедикт
81'
Чванчара Томаш
Онора Франк
 
81'
Штёгер Кевин
Хак Робин
 
83'
 
Кербер Лука
85'
Зандер Филипп
Райц Рокко
 
88'
Вайгль Юлиан
 
89'
Кьяродия Фабио
Скалли Джозеф
 
90'
Нойхаус Флориан
Плеа Алассан
 

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 9
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 284 Количество передач 115
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 112
Боруссия М 81.3% (91)
X 12.5% (14)
Хайденхайм 6.3% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
22
Лайнер
Штефан
3
Итакура
Ко
5
Фридрих
Марвин
29
Скалли
Джозеф
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
21
Бек
Адриан
10
Ваннер
Пауль
8
Шенца
Лео
18
Пирингер
Марвин
Боруссия М
4-2-3-1
Хайденхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Боруссия М
Хайденхайм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:1
К
3:1
Б
2:1
К
0:0

Голы

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

2.5
0.5

Среднее время на гол

36
180

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
120

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 5 (1) 0.71
Плеа Алассан 1 0.14
Онора Франк 1 0.14
Эльведи Нико 1 0.14
Итакура Ко 1 0.14
Чванчара Томаш 1 0.14
Штёгер Кевин 0 0
Хак Робин 0 0
Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 3 (1) 0.43
Ваннер Пауль 2 (1) 0.29
Шёппнер Ян 2 0.29
Шенца Лео 2 0.29
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.29
Бек Адриан 1 0.14
Хонсак Матиас 0 0
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Итакура Ко 1 0
Скалли Джозеф 1 0
Нец Лука 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 3 0
Пирингер Марвин 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Майнка Патрик 1 0
Хонсак Матиас 1 0
Фёренбах Йонас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Шёппнер Ян 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хайденхайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
4
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хайденхайм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

2
4
Боруссия М
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Хайденхайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
2
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Пропущено

8
7
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
25%
1
14%
1-15
1
13%
2
29%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 2
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
4
33%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
1
9%
1-15
1
8%
2
18%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
3
25%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0
Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0 Викториа Йюхен-Гарцвайлер - Боруссия М 1:5 Штутгарт - Боруссия М 4:0 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Вердер - Боруссия М 2:2 Боруссия М - Унион Берлин 0:0 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Хайденхайм
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3
Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1 Хайденхайм - Арис Лимасол 2:1 Хайденхайм - Арис Салоники 2:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Хайденхайм - Норманния Гмюнд 4:0 Хайденхайм - ТСГ Шнайтхайм 19:0 Хайденхайм - ССВ Глотт 20:0 Хайденхайм - ФК Эсслинген 10:0 Хайденхайм - СФ Швебиш-Халль 3:1 Хайденхайм - Швебиш-Халль 3:1

Результаты матчей

Боруссия М
Хайденхайм

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 67%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 50%
3:2
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
4 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Хайденхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
5
2
1
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
15.
Аугсбург
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
8.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
9.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
11.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Боруссия М: 67%, Хайденхайм: 33%.
  • 96'
    Оооо... вот это был удар! Чванчара Томаш должен был забить с этой позиции.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Чванчара Томаш. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Боруссия М пытается что-то создать.
  • 96'
    Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Borussia-Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Боруссия М 81.3% (91)
    X 12.5% (14)
    Хайденхайм 6.3% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 3:2 Хайденхайм

    Исход игры
    Боруссия М
    81.3% (91)
    Ничья
    12.5% (14)
    Хайденхайм
    6.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.72% (76)
    Меньше
    30.28% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    78.9% (86)
    Нет
    21.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    53.6% (60)
    1:1 Ничья
    9.8% (11)
    2:0 Боруссия М
    9.8% (11)
    1:0 Боруссия М
    8% (9)
    3:1 Боруссия М
    4.5% (5)
    1:2 Хайденхайм
    3.6% (4)
    3:2 Боруссия М
    1.8% (2)
    1:3 Хайденхайм
    1.8% (2)
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