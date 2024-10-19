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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Брых Феликс
Байер Л
1:1
Второй тайм: 54'
Айнтрахт Фр
0'
0:0
9' Не забитый пенальти
Бонифасе Виктор
0:1
16' Пенальти
Мармуш Омар
1:1
25' Гол
Андрих Роберт
28' Желтая карточка
Тута

Ход матча

9'
Бонифасе Виктор
0:0
16'
0:1
Мармуш Омар
25'
Андрих Роберт
(Террье Мартен)
1:1
28'
 
Тута

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 114
Байер Л 88.6% (101)
X 7.9% (9)
Айнтрахт Фр 3.5% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Байер Л
Ничья
Айнтрахт Фр
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Градецки
Лукаш
12
Тапсоба
Эдмон
4
Та
Джонатан
3
Инкапье
Пьеро
30
Фримпонг
Жереми
20
Гримальдо
Алехандро
34
Джака
Гранит
8
Андрих
Роберт
11
Террье
Мартен
21
Адли
Амин
22
Бонифасе
Виктор
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
29
Нкунку
Нильс
26
Эбимбе
Эрик
35
Тута
16
Ларссон
Хуго
27
Гётце
Марио
11
Экитике
Уго
7
Мармуш
Омар
Байер Л
3-4-2-1
Айнтрахт Фр
4-4-2

История личных встреч

Байер Л
Айнтрахт Фр

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

32 матча

59.4%
6.3%
34.3%
19 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед

История матчей

Б
1:5
Б
3:0
Б
3:1
Б
5:1
Б
2:0
Б
5:2
Б
3:1
К
4:1
Б
2:1
Б
4:0
Б
3:0
Б
6:1
Б
2:1
Б
4:1
Б
0:1
Б
3:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
1:3
Б
2:1
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
0:3
Б
2:1
Б
3:2
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
0:2

Голы

Всего голов

46
26

Голов в среднем за матч

2.71
1.73

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.87
0.71

Среднее время на гол

48
127

Всего голов

74
38

Голов в среднем за матч

2.31
1.19

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

38
75

Бомбардиры внутри турнира

Байер Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонифасе Виктор 4 0.57
Вирц Флориан 4 (1) 0.57
Андрих Роберт 2 0.29
Джака Гранит 1 0.14
Гримальдо Алехандро 1 0.14
Террье Мартен 1 0.14
Фримпонг Жереми 1 0.14
Хофманн Йонас 1 0.14
Та Джонатан 1 0.14
Инкапье Пьеро 1 0.14
Паласиос Эсекиэль 0 0
Гарсия Алеш 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 9 (2) 1.29
Экитике Уго 2 0.29
Ларссон Хуго 2 0.29
Тута 1 0.14
Матанович Игорь 1 0.14
Кнауфф Ансгар 0 0
Гётце Марио 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Байер Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фримпонг Жереми 3 0
Гримальдо Алехандро 2 0
Андрих Роберт 2 0
Алонсо Хаби 1 0
Та Джонатан 1 0
Террье Мартен 1 0
Тапсоба Эдмон 1 0
Адли Амин 1 0
Бонифасе Виктор 1 0
Вирц Флориан 1 0
Белосьян Женуэль 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Схири Эльес 2 0
Тута 1 0
Кох Робин 1 0
Мармуш Омар 1 0
Теате Артур 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0
Шаиби Фарес 1 0

Результаты матчей

Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

4
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
8
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Пропущено

7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
14
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
2
12%
3
21%
76-90

Пропущено

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
55%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5

Результаты матчей

Байер Л
Айнтрахт Фр

Точный счет

2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Байер Л
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
2
1
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
5
1
3
3
2.5
3
3
2
4
3.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 3:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6.
Байер Л
 1:1 Заявка 7 3 3 1 17 - 13 12
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11.
Майнц
 0:2 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Боруссия М
 1:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 16 7
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 7 0 1 6 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 3:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 0:3 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
10.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 0:2 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Фрайбург
 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
Весь список
  • 51'
    Жереми Фримпонг из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 50'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 50'
    Контроль мяча: Байер Л: 54%, Айнтрахт Фр: 46%.
  • 50'
    Оооо... вот это был удар! Виктор Бонифасе должен был забить с этой позиции.
  • 50'
    Шанс! Виктор Бонифасе из команды Байер Л пробил головой, но мимо
  • 50'
    Террье Мартен из команды Байер Л своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 49'
    Байер Л пытается что-то создать.
  • 48'
    Тута успешно блокирует удар.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Виктор Бонифасе нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 48'
      Байер Л начинает контратаку
    • 47'
      Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Байер Л контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BayArena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 56.1% пользователей.
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    Прогнозы 114
    Байер Л 88.6% (101)
    X 7.9% (9)
    Айнтрахт Фр 3.5% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байер Л
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    1.70
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    6.45
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    6.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Байер Л 1:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Байер Л
    88.6% (101)
    Ничья
    7.9% (9)
    Айнтрахт Фр
    3.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.61% (97)
    Меньше
    13.39% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    86.61% (97)
    Нет
    13.39% (15)
    Популярный счёт
    2:1 Байер Л
    56.1% (64)
    3:1 Байер Л
    10.5% (12)
    2:0 Байер Л
    9.6% (11)
    3:2 Байер Л
    6.1% (7)
    2:2 Ничья
    6.1% (7)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.6% (3)
    1:0 Байер Л
    1.8% (2)
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