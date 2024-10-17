Тур: 7. Стадион: БайАрена.
Позже
-
Главный тренер: Алонсо Хаби
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Байер Л
Айнтрахт Фр
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
19%
4.8%
16 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
32 матча
59.4%
6.3%
34.3%
19 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
43.8%
37.5%
18.7%
14 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
26
Голов в среднем за матч
2.71
1.73
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.87
0.71
Среднее время на гол
48
127
Всего голов
74
38
Голов в среднем за матч
2.31
1.19
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 75%
Меньше 25%
8
13
Больше 41%
Меньше 59%
19
7
Больше 22%
Меньше 78%
25
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
38
75
Бомбардиры внутри турнира
Байер Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонифасе Виктор
|4
|0.67
|Вирц Флориан
|4 (1)
|0.67
|Джака Гранит
|1
|0.17
|Гримальдо Алехандро
|1
|0.17
|Фримпонг Жереми
|1
|0.17
|Хофманн Йонас
|1
|0.17
|Андрих Роберт
|1
|0.17
|Та Джонатан
|1
|0.17
|Террье Мартен
|1
|0.17
|Инкапье Пьеро
|1
|0.17
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
|Гарсия Алеш
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|8 (1)
|1.33
|Экитике Уго
|2
|0.33
|Ларссон Хуго
|2
|0.33
|Тута
|1
|0.17
|Матанович Игорь
|1
|0.17
|Кнауфф Ансгар
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Карточки
Байер Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фримпонг Жереми
|3
|0
|Гримальдо Алехандро
|2
|0
|Андрих Роберт
|2
|0
|Алонсо Хаби
|1
|0
|Та Джонатан
|1
|0
|Террье Мартен
|1
|0
|Тапсоба Эдмон
|1
|0
|Адли Амин
|1
|0
|Бонифасе Виктор
|1
|0
|Вирц Флориан
|1
|0
|Белосьян Женуэль
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Схири Эльес
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Мармуш Омар
|1
|0
|Теате Артур
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
Результаты матчей
Байер Л
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
4
0
Байер Л
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
8
Байер Л
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Айнтрахт Фр
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
9
6
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
2
40%
76-90
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
25%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
14
12 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
5
29%
29%
0
0%
1-15
2
12%
4
29%
16-30
5
29%
29%
3
21%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
12%
2
14%
61-75
2
12%
3
21%
76-90
Пропущено
11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
55%
1
11%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
2
18%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Байер Л
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Байер Л - Милан 1:0 Бавария - Байер Л 1:1 Байер Л - Вольфсбург 4:3
Фейеноорд - Байер Л 0:4 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 Карл Цейс - Байер Л 0:1 Боруссия М - Байер Л 2:3 Байер Л - Штутгарт 2:2 Байер Л - Бетис 1:1 Арсенал - Байер Л 4:1 Ланс - Байер Л 2:2 Рот-Вайсс Эссен - Байер Л 1:2 Кайзерслаутерн - Байер Л 0:1 Аталанта - Байер Л 3:0 Байер Л - Аугсбург 2:1 Бохум - Байер Л 0:5 Байер Л - Рома 2:2 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3
Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5 Луисвилл Сити - Айнтрахт Фр 0:4 Хуарес - Айнтрахт Фр 1:2 ТСВ 1873 Хойзенштамм - Айнтрахт Фр 0:12 Германия 1894 - Айнтрахт Фр 1:13 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Альсбах - Айнтрахт Фр 0:11 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 Боруссия М - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - Байер Л 1:5
Результаты матчей
Байер Л
Айнтрахт Фр
Точный счет
2:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
4:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:4
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
2:3
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Байер Л
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 9
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 7
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|16 - 12
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 11
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 10
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 15
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 16
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 4
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|8.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|8 - 8
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 8
|0
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 7
|0
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|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|8 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (5)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|5
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Бавария
|Олисе Майкл
|4 (2)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогнозы на матч Байер Л - Айнтрахт Фр
Исход игры
Байер Л
84.6% (44)
Ничья
11.5% (6)
Айнтрахт Фр
3.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
86.27% (44)
Меньше
13.73% (7)
Обе команды забьют
Да
86.27% (44)
Нет
13.73% (7)
Популярный счёт
2:1 Байер Л
50% (26)
2:2 Ничья
11.5% (6)
2:0 Байер Л
11.5% (6)
3:1 Байер Л
9.6% (5)
3:2 Байер Л
7.7% (4)
2:3 Айнтрахт Фр
3.8% (2)
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