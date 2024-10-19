Тур: 7. Стадион: Презеро Арена. Главный судья: Шторкс Сорен
1:0
Второй тайм: 56'
0'
1:0
11' ГолКрамарич Андрей
50' Undefined phrase: football_event_Бюльтер Мариус
55' Желтая карточкаЛосилья Антони
Ход матча
11'
1:0
50'
55'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 1
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
262 Количество передач 215
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Стах
Антон
35
Артур
Чавес
23
Гложек
Адам
20
Ордец
Иван
23
Миёши
Коджи
10
Де
Вит
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Стах АнтонЗащитник
-
35 Артур ЧавесЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрино Матараццо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Миёши КоджиПолузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Медич ЯковЗащитник
-
14 Оерманн ТимЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Peter Zeidler
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Хоффенхайм
Бохум
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы
13 матчей
38.5%
61.5%
5 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
2.6
1.5
Среднее время на гол
34
60
Всего голов
25
20
Голов в среднем за матч
1.92
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
46
58
Бомбардиры внутри турнира
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|0.71
|Бюльтер Мариус
|3
|0.43
|Бериша Мергим
|1
|0.14
|Гложек Адам
|1
|0.14
|Жендрей Валентен
|1
|0.14
|Тохумджу Умут
|0
|0
Бохум
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боаду Мирон
|2
|0.29
|Беро Матуш
|2
|0.29
|Де Вит Дани
|1
|0.14
|Дашнер Лукас
|1
|0.14
|Хофманн Филипп
|0
|0
|Брошински Мориц
|0
|0
Карточки
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Акпогума Кевин
|2
|0
|Бишоф Том
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стенли
|0
|1
|Крамарич Андрей
|1
|0
|Кадержабек Павел
|1
|0
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Стах Антон
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Артур Чавес
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Бохум
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|2
|0
|Виттек Максимилиан
|2
|0
|Хофманн Филипп
|1
|0
|Пасслак Феликс
|1
|0
|Де Вит Дани
|1
|0
|Сиссоко Ибраима
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Квартенг Мориц-Брони
|1
|0
|Бальде Алиу
|1
|0
|Панневиг Матс
|1
|0
|Peter Zeidler
|1
|0
Результаты матчей
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Бохум
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
1
2
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Бохум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
7
3
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
1
10%
1
14%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Пропущено
16
14
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3
Результаты матчей
Хоффенхайм
Бохум
Точный счет
1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Тоталы голов в матче
Хоффенхайм
Бохум
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|3:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 7
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|1:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 10
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|1:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|17 - 13
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|1:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|11.
|0:2 Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|13.
|1:1 Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|14.
|1:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 16
|7
|15.
|0:3 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|0:1 Заявка
|7
|0
|1
|6
|6 - 15
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|3:0 Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 5
|9
|4.
|2:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|0:3 Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|1:0 Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 10
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|9.
|1:1 Заявка
|4
|1
|2
|1
|9 - 9
|5
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|12.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|0:1 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|0:2 Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|2:0 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|1:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|0:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|1:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|9.
|3:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|1:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|1:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|0:3 Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 11
|0
|18.
|0:1 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (5)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|5
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|5
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
|Штутгарт
|Каразор Атакан
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Бохум
Исход игры
Хоффенхайм
89.4% (101)
Ничья
8.8% (10)
Бохум
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
66.06% (72)
Меньше
33.94% (37)
Обе команды забьют
Да
70.64% (77)
Нет
29.36% (32)
Популярный счёт
2:1 Хоффенхайм
50.4% (57)
1:0 Хоффенхайм
17.7% (20)
2:0 Хоффенхайм
8% (9)
3:1 Хоффенхайм
7.1% (8)
1:1 Ничья
5.3% (6)
3:2 Хоффенхайм
3.5% (4)
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