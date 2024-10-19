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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Шторкс Сорен
Хоффенхайм
1:0
Второй тайм: 56'
Бохум
0'
1:0
11' Гол
Крамарич Андрей
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Бюльтер Мариус
55' Желтая карточка
Лосилья Антони

Ход матча

11'
Крамарич Андрей
1:0
46'
 
Сиссоко Ибраима
Де Вит Дани
46'
 
Дашнер Лукас
Миёши Коджи
46'
 
Квартенг Мориц-Брони
Панневиг Матс
50'
Бюльтер Мариус
 
55'
 
Лосилья Антони

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 3
  • 262 Количество передач 215
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Прогнозы 113
Хоффенхайм 89.4% (101)
X 8.8% (10)
Бохум 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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1
Бауманн
Оливер
25
Акпогума
Кевин
16
Стах
Антон
35
Артур
Чавес
15
Жендрей
Валентен
22
Прасс
Александр
7
Бишоф
Том
11
Гриллич
Флориан
27
Крамарич
Андрей
23
Гложек
Адам
21
Бюльтер
Мариус
27
Древес
Патрик
15
Пасслак
Феликс
4
Машович
Эрхан
20
Ордец
Иван
32
Виттек
Максимилиан
8
Лосилья
Антони
24
Панневиг
Матс
23
Миёши
Коджи
10
Де
Вит
Дани
29
Брошински
Мориц
33
Хофманн
Филипп
Хоффенхайм
3-4-1-2
Бохум
4-1-2-1-2

История личных встреч

Хоффенхайм
Бохум

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
60%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
61.5%
5 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Б
3:2
Б
3:1
Б
5:2
Б
3:2
Б
1:2
Б
2:0
ТМС
1:0
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
ТМС
0:2
Б
1:3
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

2.6
1.5

Среднее время на гол

34
60

Всего голов

25
20

Голов в среднем за матч

1.92
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

46
58

Бомбардиры внутри турнира

Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.71
Бюльтер Мариус 3 0.43
Бериша Мергим 1 0.14
Гложек Адам 1 0.14
Жендрей Валентен 1 0.14
Тохумджу Умут 0 0
Бохум
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боаду Мирон 2 0.29
Беро Матуш 2 0.29
Де Вит Дани 1 0.14
Дашнер Лукас 1 0.14
Хофманн Филипп 0 0
Брошински Мориц 0 0

Карточки

Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрино Матараццо 3 0
Акпогума Кевин 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стенли 0 1
Крамарич Андрей 1 0
Кадержабек Павел 1 0
Гриллич Флориан 1 0
Стах Антон 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Чавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0
Бохум
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 2 0
Виттек Максимилиан 2 0
Хофманн Филипп 1 0
Пасслак Феликс 1 0
Де Вит Дани 1 0
Сиссоко Ибраима 1 0
Медич Яков 1 0
Квартенг Мориц-Брони 1 0
Бальде Алиу 1 0
Панневиг Матс 1 0
Peter Zeidler 1 0

Результаты матчей

Хоффенхайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Бохум
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Хоффенхайм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Бохум
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

1
2
Хоффенхайм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Бохум
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

7
3
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
1
10%
1
14%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
33%
1
14%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
1
14%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

10
6
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
50%
16-30
3
30%
2
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

16
14
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
13%
1
7%
1-15
5
31%
1
7%
16-30
2
13%
2
14%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
3
19%
4
29%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хоффенхайм
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1
Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2 Хоффенхайм - Ипсвич 0:1 Хоффенхайм - Норвич 2:2 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Астория Вальдорф - Хоффенхайм 1:7 Хоффенхайм - Бавария 4:2 Дармштадт - Хоффенхайм 0:6 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 Бохум - Хоффенхайм 3:2 Хоффенхайм - Боруссия М 4:3
Бохум
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кёльн - Бохум 3:2 Бохум - Вольфсбург 1:3 Боруссия Д - Бохум 4:2 Бохум - Хольштайн Киль 2:2
Фрайбург - Бохум 2:1 Бохум - Рот-Вайсс Эссен 3:1 Бохум - Боруссия М 0:2 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Ян - Бохум 1:0 Гавр - Бохум 0:6 Бохум - Болонья 4:0 Зюйдтироль - Бохум 2:0 Специя - Бохум 3:1 Бохум - Магдебург 1:1 Алемания Ахен - Бохум 0:1 Фельберт 1902 - Бохум 1:5 Рот-Вайсс Ален - Бохум 1:3 Ален - Бохум 1:3 Фортуна - Бохум 0:3 Бохум - Фортуна 0:3

Результаты матчей

Хоффенхайм
Бохум

Точный счет

1:4
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
3:4
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
3
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Хоффенхайм
Бохум

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 3:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6.
Байер Л
 1:1 Заявка 7 3 3 1 17 - 13 12
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11.
Майнц
 0:2 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Боруссия М
 1:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 16 7
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 7 0 1 6 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 3:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 0:3 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
10.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 0:2 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Фрайбург
 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
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    • 46'
      Тактическая замена. Де Вит Дани уходит с поля и его заменяет Сиссоко Ибраима
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на PreZero Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 61% завершится ничьей.
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      1.63 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 113
    Хоффенхайм 89.4% (101)
    X 8.8% (10)
    Бохум 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хоффенхайм
    Ничья
    Бохум
    4.75
    4.80
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хоффенхайм 1:0 Бохум

    Исход игры
    Хоффенхайм
    89.4% (101)
    Ничья
    8.8% (10)
    Бохум
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.06% (72)
    Меньше
    33.94% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    70.64% (77)
    Нет
    29.36% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Хоффенхайм
    50.4% (57)
    1:0 Хоффенхайм
    17.7% (20)
    2:0 Хоффенхайм
    8% (9)
    3:1 Хоффенхайм
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    3:2 Хоффенхайм
    3.5% (4)
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