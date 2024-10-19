Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1'

Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.