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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Майнц
0:2
Второй тайм: 56'
РБ Лейпциг
0'
0:1
20' Гол
Симонс Хави
0:2
37' Гол
Орбан Вилли
53' Желтая карточка
Айдара Амаду

Ход матча

20'
0:1
Симонс Хави
(Айдара Амаду)
37'
0:2
Орбан Вилли
53'
 
Айдара Амаду
56'
 
Кампль Кевин
Айдара Амаду

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 218 Количество передач 246
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 112
Майнц 0.9% (1)
X 9.8% (11)
РБ Лейпциг 89.3% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Майнц
Ничья
РБ Лейпциг
4.10
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4.15
3.70
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
3
Дженц
Мориц
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
11
Зиб
Арминдо
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
3
Гертрейда
Лютсхарел
7
Нуса
Антонио
18
Вермирен
Артур
8
Айдара
Амаду
10
Симонс
Хави
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
Майнц
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
РБ Лейпциг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.44
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

36
62

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.71
Амири Надим 2 (1) 0.29
Зиб Арминдо 2 0.29
Чхэ-Сон Ли II 1 0.14
Лайч Максим 1 0.14
Мвене Филлипп 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.57
Шешко Беньямин 2 0.29
Симонс Хави 2 0.29
Нуса Антонио 1 0.14
Кампль Кевин 1 0.14
Орбан Вилли 1 0.14
Хенрихс Бенджамин 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Амири Надим 1 1
Видмер Сильван 2 0
Бо Энриксен 2 0
Дженц Мориц 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Каси Антони 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Розе Марко 1 1
Клостерманн Лукас 2 0
Айдара Амаду 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Зайвальд Николас 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
Майнц
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
РБ Лейпциг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
27%
2
22%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
2
18%
5
56%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
11%
76-90

Пропущено

10
2
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 1
4
40%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
2
100%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3
Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4

Результаты матчей

Майнц
РБ Лейпциг

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Майнц
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
3
3
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 3:0 Заявка 7 5 0 2 12 - 7 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 7 4 2 1 15 - 10 14
5.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6.
Байер Л
 1:1 Заявка 7 3 3 1 17 - 13 12
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 7 3 1 3 11 - 9 10
9.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
10.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
11.
Майнц
 0:2 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
13.
Боруссия М
 1:1 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
14.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 7 2 1 4 11 - 16 7
15.
Аугсбург
 0:3 Заявка 7 2 1 4 9 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 0:1 Заявка 7 0 1 6 6 - 15 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 3:0 Заявка 4 3 0 1 8 - 5 9
4.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 0:3 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 4 2 0 2 8 - 10 6
8.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
9.
Байер Л
 1:1 Заявка 4 1 2 1 9 - 9 5
10.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
12.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 0:1 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 0:2 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 2:0 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 1:1 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 0:2 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Хайденхайм
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Айнтрахт Фр
 1:1 Заявка 4 2 1 1 7 - 6 7
8.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
9.
Фрайбург
 3:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 1:1 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 1:0 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 0:3 Заявка 3 0 0 3 0 - 11 0
18.
Бохум
 0:1 Заявка 4 0 0 4 3 - 8 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Штутгарт Демирович Эрмедин 5
Майнц Буркардт Джонатан 5
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
Штутгарт Каразор Атакан 1 2
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    • 46'
      Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 46'
      Лайч Максим из команды Майнц перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Майнц.
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    Прогнозы 112
    Майнц 0.9% (1)
    X 9.8% (11)
    РБ Лейпциг 89.3% (100)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    РБ Лейпциг
    4.10
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    4.15
    3.70
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Майнц
    0.9% (1)
    Ничья
    9.8% (11)
    РБ Лейпциг
    89.3% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.48% (79)
    Меньше
    27.52% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    61.6% (69)
    0:1 РБ Лейпциг
    10.7% (12)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    0:2 РБ Лейпциг
    8% (9)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.5% (5)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
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