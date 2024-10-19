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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Цвайер Феликс
Майнц
0:2
Конец матча
РБ Лейпциг
0'
0:1
20' Гол
Симонс Хави
0:2
37' Гол
Орбан Вилли
53' Желтая карточка
Айдара Амаду
60' Желтая карточка
Вермирен Артур
89' Желтая карточка
Элмас Эльиф
90' Желтая карточка
Небель Пауль
90'+6

Ход матча

20'
0:1
Симонс Хави
(Айдара Амаду)
37'
0:2
Орбан Вилли
53'
 
Айдара Амаду
56'
 
Кампль Кевин
Айдара Амаду
59'
Небель Пауль
Зиб Арминдо
 
60'
 
Вермирен Артур
74'
Вайпер Нельсон
Ли Чхэ-Сон
 
74'
 
Хенрихс Бенджамин
Шешко Беньямин
74'
 
Баумгартнер Кристоф
Нуса Антонио
74'
 
Элмас Эльиф
Вермирен Артур
84'
 
Юссуф Поульсен
Опенда Лои
87'
Видмер Сильван
Лайч Максим
 
87'
Видович Габриэль
Каси Антони
 
89'
 
Элмас Эльиф
90'
Небель Пауль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 17
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 511 Количество передач 457
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 112
Майнц 0.9% (1)
X 9.8% (11)
РБ Лейпциг 89.3% (100)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
3
Дженц
Мориц
5
Лайч
Максим
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
11
Зиб
Арминдо
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Люкеба
Кастелло
3
Гертрейда
Лютсхарел
7
Нуса
Антонио
18
Вермирен
Артур
8
Айдара
Амаду
10
Симонс
Хави
30
Шешко
Беньямин
11
Опенда
Лои
Майнц
3-4-2-1
РБ Лейпциг
3-4-2-1

История личных встреч

Майнц
РБ Лейпциг

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Б
0:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:1
Б
4:1
Б
1:0
Б
3:2
Б
3:1
Б
0:5
Б
8:0
Б
3:3
Б
4:1
Б
3:0
Б
2:2
Б
2:3
Б
3:1

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.88
1.13

Среднее время на гол

48
80

Всего голов

24
14

Голов в среднем за матч

3
1.75

Среднее время на гол

30
51

Всего голов

39
23

Голов в среднем за матч

2.44
1.44

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

36
62

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 5 0.71
Амири Надим 2 (1) 0.29
Зиб Арминдо 2 0.29
Чхэ-Сон Ли II 1 0.14
Лайч Максим 1 0.14
Мвене Филлипп 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
РБ Лейпциг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Опенда Лои 4 0.57
Шешко Беньямин 2 0.29
Симонс Хави 2 0.29
Нуса Антонио 1 0.14
Кампль Кевин 1 0.14
Орбан Вилли 1 0.14
Хенрихс Бенджамин 0 0
Айдара Амаду 0 0
Раум Давид 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 5 0
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Амири Надим 1 1
Видмер Сильван 2 0
Бо Энриксен 2 0
Дженц Мориц 2 0
Мвене Филлипп 1 0
Каси Антони 1 0
Небель Пауль 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0
РБ Лейпциг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айдара Амаду 3 0
Розе Марко 1 1
Клостерманн Лукас 2 0
Симонс Хави 2 0
Орбан Вилли 0 1
Кампль Кевин 1 0
Элмас Эльиф 1 0
Зайвальд Николас 1 0
Вермирен Артур 1 0

Результаты матчей

Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
5
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
27%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3
Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4

Результаты матчей

Майнц
РБ Лейпциг

Точный счет

0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Майнц
РБ Лейпциг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
3
4
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
РБ Лейпциг
 Заявка 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Фрайбург
 Заявка 7 5 0 2 12 - 8 15
3.
Бавария
 Заявка 6 4 2 0 20 - 7 14
4.
Байер Л
 Заявка 7 4 2 1 18 - 13 14
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
6.
Боруссия Д
 Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
7.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 6 - 4 11
8.
Штутгарт
 Заявка 6 2 3 1 15 - 11 9
9.
Хайденхайм
 Заявка 7 3 0 4 12 - 11 9
10.
Боруссия М
 Заявка 7 3 0 4 10 - 12 9
11.
Вердер
 Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 11 - 12 8
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 2 1 3 13 - 12 7
14.
Хоффенхайм
 Заявка 7 2 1 4 13 - 17 7
15.
Аугсбург
 Заявка 7 2 1 4 10 - 18 7
16.
Санкт-Паули
 Заявка 7 1 1 5 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 19 2
18.
Бохум
 Заявка 7 0 1 6 7 - 17 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Унион Берлин
 Заявка 3 3 0 0 5 - 2 9
3.
Фрайбург
 Заявка 4 3 0 1 8 - 6 9
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 3 2 1 0 5 - 0 7
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
6.
Аугсбург
 Заявка 4 2 1 1 9 - 7 7
7.
Байер Л
 Заявка 4 2 1 1 10 - 9 7
8.
Боруссия М
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
9.
Хоффенхайм
 Заявка 4 2 0 2 10 - 11 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 2 0 9 - 5 5
11.
Бавария
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
12.
Хайденхайм
 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
13.
Вольфсбург
 Заявка 3 0 1 2 5 - 7 1
14.
Бохум
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
15.
Санкт-Паули
 Заявка 3 0 1 2 0 - 5 1
16.
Вердер
 Заявка 3 0 1 2 0 - 6 1
17.
Майнц
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 0 3 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 4 3 1 0 17 - 6 10
2.
РБ Лейпциг
 Заявка 4 3 1 0 6 - 2 10
3.
Байер Л
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
4.
Майнц
 Заявка 3 2 1 0 9 - 5 7
5.
Вердер
 Заявка 3 2 1 0 8 - 6 7
6.
Вольфсбург
 Заявка 3 2 0 1 8 - 5 6
7.
Фрайбург
 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
8.
Хайденхайм
 Заявка 4 2 0 2 8 - 7 6
9.
Айнтрахт Фр
 Заявка 4 2 0 2 7 - 7 6
10.
Штутгарт
 Заявка 3 1 1 1 6 - 6 4
11.
Боруссия М
 Заявка 3 1 0 2 3 - 4 3
12.
Санкт-Паули
 Заявка 4 1 0 3 5 - 6 3
13.
Унион Берлин
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
14.
Хольштайн Киль
 Заявка 3 0 2 1 6 - 7 2
15.
Хоффенхайм
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1
16.
Боруссия Д
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
17.
Аугсбург
 Заявка 3 0 0 3 1 - 11 0
18.
Бохум
 Заявка 4 0 0 4 4 - 10 0
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Топ бомбардиров
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 9 (4)
Бавария Кейн Гарри 5 (5)
Байер Л Бонифасе Виктор 5 (1)
Хоффенхайм Крамарич Андрей 5 (1)
Боруссия М Кляйндинст Тим 5 (1)
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Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 5
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 4
Боруссия М Вайгль Юлиан 4
Аугсбург Реджбекай Элвис 4
Майнц Ханче-Ольсен Андреас 1 2
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    Прогнозы 112
    Майнц 0.9% (1)
    X 9.8% (11)
    РБ Лейпциг 89.3% (100)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 0:2 РБ Лейпциг

    Исход игры
    Майнц
    0.9% (1)
    Ничья
    9.8% (11)
    РБ Лейпциг
    89.3% (100)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.48% (79)
    Меньше
    27.52% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    80.73% (88)
    Нет
    19.27% (21)
    Популярный счёт
    1:2 РБ Лейпциг
    61.6% (69)
    0:1 РБ Лейпциг
    10.7% (12)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    0:2 РБ Лейпциг
    8% (9)
    1:3 РБ Лейпциг
    4.5% (5)
    2:3 РБ Лейпциг
    1.8% (2)
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