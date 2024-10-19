Тур: 7. Стадион: МЕВА Арена. Главный судья: Цвайер Феликс
0:2
Конец матча
0'
0:1
20' ГолСимонс Хави
0:2
37' ГолОрбан Вилли
53' Желтая карточкаАйдара Амаду
60' Желтая карточкаВермирен Артур
89' Желтая карточкаЭлмас Эльиф
90' Желтая карточкаНебель Пауль
90'+6
Ход матча
20'
0:1
37'
0:2
53'
60'
89'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 5
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
511 Количество передач 457
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
11
Зиб
Арминдо
10
Симонс
Хави
11
Опенда
Лои
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
-
11 Зиб АрминдоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бель ШтефанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Симонс ХавиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Опенда ЛоиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Кампль КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Андре СилваПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Розе Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
РБ Лейпциг
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
14.3%
7 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
4 победы 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.88
1.13
Среднее время на гол
48
80
Всего голов
24
14
Голов в среднем за матч
3
1.75
Среднее время на гол
30
51
Всего голов
39
23
Голов в среднем за матч
2.44
1.44
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
36
62
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|5
|0.71
|Амири Надим
|2 (1)
|0.29
|Зиб Арминдо
|2
|0.29
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0.14
|Лайч Максим
|1
|0.14
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Опенда Лои
|4
|0.57
|Шешко Беньямин
|2
|0.29
|Симонс Хави
|2
|0.29
|Нуса Антонио
|1
|0.14
|Кампль Кевин
|1
|0.14
|Орбан Вилли
|1
|0.14
|Хенрихс Бенджамин
|0
|0
|Айдара Амаду
|0
|0
|Раум Давид
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|5
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Амири Надим
|1
|1
|Видмер Сильван
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Каси Антони
|1
|0
|Небель Пауль
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
РБ Лейпциг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айдара Амаду
|3
|0
|Розе Марко
|1
|1
|Клостерманн Лукас
|2
|0
|Симонс Хави
|2
|0
|Орбан Вилли
|0
|1
|Кампль Кевин
|1
|0
|Элмас Эльиф
|1
|0
|Зайвальд Николас
|1
|0
|Вермирен Артур
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
РБ Лейпциг
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
0
Майнц
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
РБ Лейпциг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
5
Майнц
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
РБ Лейпциг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
3
33%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
3
60%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
5
0
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
11
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
3
27%
2
18%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
2
18%
31-45
2
18%
5
45%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
12
2
7 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
4
33%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
100%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3
Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3 Майнц - Боруссия Д 3:0 Хайденхайм - Майнц 1:1 Майнц - Кёльн 1:1 Фрайбург - Майнц 1:1 Майнц - Хоффенхайм 4:1
РБ Лейпциг
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 РБ Лейпциг - Ювентус 2:3 РБ Лейпциг - Аугсбург 4:0 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0
Атлетико М - РБ Лейпциг 2:1 РБ Лейпциг - Унион Берлин 0:0 РБ Лейпциг - Мойзелвитц 3:1 Байер Л - РБ Лейпциг 2:3 РБ Лейпциг - Бохум 1:0 Рот-Вайсс Эссен - РБ Лейпциг 1:4 РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Вулверхэмптон - РБ Лейпциг 3:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Айнтрахт Фр - РБ Лейпциг 2:2 РБ Лейпциг - Вердер 1:1 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 1:1 РБ Лейпциг - Боруссия Д 4:1 Хайденхайм - РБ Лейпциг 1:2 РБ Лейпциг - Вольфсбург 3:0 Фрайбург - РБ Лейпциг 1:4
Результаты матчей
Майнц
РБ Лейпциг
Точный счет
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 100%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Майнц
РБ Лейпциг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
34
34
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|20 - 7
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 13
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|6.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|6 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|15 - 11
|9
|9.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|12 - 11
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 12
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|13 - 12
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|13 - 17
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 18
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 19
|2
|18.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|7 - 17
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 6
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|9 - 7
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|10 - 9
|7
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|10 - 11
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|9 - 5
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 7
|1
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|17 - 6
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|9 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 6
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 7
|6
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 6
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 6
|3
|13.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|6 - 7
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 11
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|4 - 10
|0
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|9 (4)
|Бавария
|Кейн Гарри
|5 (5)
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|5 (1)
|Хоффенхайм
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|5 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|5
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|4
|Боруссия М
|Вайгль Юлиан
|4
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|4
|Майнц
|Ханче-Ольсен Андреас
|1 2
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 0:2 РБ Лейпциг
Исход игры
Майнц
0.9% (1)
Ничья
9.8% (11)
РБ Лейпциг
89.3% (100)
Тотал 2.5
Больше
72.48% (79)
Меньше
27.52% (30)
Обе команды забьют
Да
80.73% (88)
Нет
19.27% (21)
Популярный счёт
1:2 РБ Лейпциг
61.6% (69)
0:1 РБ Лейпциг
10.7% (12)
1:1 Ничья
8% (9)
0:2 РБ Лейпциг
8% (9)
1:3 РБ Лейпциг
4.5% (5)
2:3 РБ Лейпциг
1.8% (2)
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