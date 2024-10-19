Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

87' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

86' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

83' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

83' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

82' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

82' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

80' Амири Надим бьет со штрафного в створ, но Петер Гулачи держит все под контролем

78' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

78' Матч возобновлен

78' Ох, нехорошо это выглядит. Да Коста Данни получил травму и медбригада забирает его с поля.

77' Да Коста Данни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.

72' Оооо... вот это был удар! Шешко Беньямин должен был забить с этой позиции.

72' Хорошую попытку сделал Шешко Беньямин . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Опенда Лои создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Нуса Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Дженц Мориц выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Оооо... вот это был удар! Шешко Беньямин должен был забить с этой позиции.

71' Хорошую попытку сделал Шешко Беньямин . Удар в створ, но вратарь начеку

69' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Каси Антони пробует нанести удар издали, но Петер Гулачи держит все под контролем

67' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

65' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Судье надоело, что Вермирен Артур тянет время и он наказал его горчичником

58' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

56' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

55' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

54' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Айдара Амаду получил желтую карточку от судьи

51' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

47' РБ Лейпциг совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Люкеба Кастелло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Симонс Хави навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Симонс Хави оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.