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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Спартак Трнава
0:1
Конец матча
Слован Братислава
0'
3' Желтая карточка
Прохазка Роман
0:1
69' Гол
Барсегян Тигран
70' Желтая карточка
Кратохвил Милош
85' Желтая карточка
Такач Доминик
90' Желтая карточка
Дюриш Михал
90' Желтая карточка
Толич Марко
90'+5
1
Фрелих
Жига
4
Голик
Либор
13
Уйлаки
Марек
52
Сабо
Эрик
18
Шулек
Мартин
80
Желькович
Адриан
6
Прохазка
Роман
14
Кратохвил
Милош
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
71
Такач
Доминик
28
Блэкмэн
Сезар
4
Кашия
Гурам
6
Виммер
Кевин
23
Шарани
Зуберу
12
Байрич
Кенан
88
Саввидис
Кириакос
11
Барсегян
Тигран
26
Гайдош
Артур
18
Марчелли
Нино
13
Стрелец
Давид
Спартак Трнава
4-1-2-3
Слован Братислава
4-2-3-1

История личных встреч

Спартак Трнава
Слован Братислава

21 матч

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.9%
76.2%
9 побед 16 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед

38 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед

Первый тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 23 победы

59 матчей

20.3%
28.8%
50.9%
12 побед 17 ничьих 30 побед

Первый тайм

15.3%
47.5%
37.2%
9 побед 28 ничьих 22 победы

Второй тайм

22%
39%
39%
13 побед 23 ничьи 23 победы

История матчей

С
1:2
С
0:2
С
2:0
С
1:2
К
3:1
С
1:0
С
0:0
С
4:1
С
0:0
К
1:2
С
1:0
С
0:1
С
0:0
С
3:0
С
1:2
С
0:3
С
2:0
С
0:0
С
0:0
С
2:0
С
2:0
С
1:2
С
2:1
К
1:1
С
1:0
К
1:1
С
1:0
С
1:2
С
0:3
С
0:1
С
0:0
С
4:1
С
0:0
С
2:0
С
0:0
С
1:1
С
4:0
С
1:2
С
2:0
С
1:3
С
0:0
С
0:1
С
0:1
CL
0:0
CL
2:0
CL
3:0
К
2:3
К
2:2
CL
1:3
CL
1:1
К
6:0
CL
0:3
CL
1:1
CL
0:2
CL
1:1
CL
1:2
CL
1:1
CL
0:1
CL
2:3

Голы

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

0.83
0.76

Среднее время на гол

108
118

Всего голов

45
37

Голов в среднем за матч

1.55
1.23

Среднее время на гол

58
72

Всего голов

70
59

Голов в среднем за матч

1.19
1

Тотал матчей

2.5
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
40
Больше 68%
Меньше 32%
19
24
Больше 41%
Меньше 59%
35
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
58

Среднее время на гол

75
90

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даниэл Эрик 3 0.3
Офори Келвин 2 0.2
Дюриш Михал 1 0.1
Кратохвил Милош 1 0.1
Пих Роберт 1 0.1
Штетина Лукаш 1 0.1
Микович Мартин 1 0.1
Прохазка Роман 0 0
Азанго Филип 0 0
Слован Братислава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барсегян Тигран 8 (3) 0.8
Стрелец Давид 4 0.4
Мак Роберт 2 0.2
Шарани Зуберу 1 0.1
Марчелли Нино 1 0.1
Метсоко Иджесси 1 0.1
Толич Марко 0 0
Вут Симен 0 0
Гайдош Артур 0 0

Карточки

Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кратохвил Милош 5 0
Дюриш Михал 4 0
Прохазка Роман 4 0
Сабо Эрик 2 0
Желькович Адриан 2 0
Пих Роберт 1 0
Микович Мартин 1 0
Кубиста Войтех 1 0
Шулек Мартин 1 0
Голик Либор 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Коша Себастьян 1 0
Слован Братислава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайсс Владимир 3 0
Толич Марко 3 0
Виммер Кевин 2 0
Байрич Кенан 2 0
Кашия Гурам 1 0
Мак Роберт 1 0
Игнатенко Даниил 1 0
Барсегян Тигран 1 0
Такач Доминик 1 0
Блэкмэн Сезар 1 0
Войтко Матуш 1 0
Шарани Зуберу 1 0

Результаты матчей

Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Слован Братислава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
4
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

3
14
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
33%
1
7%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90

Пропущено

2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
2
20%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
7
39%
76-90

Пропущено

5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6
Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2

Результаты матчей

Спартак Трнава
Слован Братислава

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Спартак Трнава
Слован Братислава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
1
9
2.5
2
8
1
9
3.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 19 - 12 25
2.
Жилина
 9 7 2 0 22 - 6 23
3.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
4.
Спартак Трнава
 10 3 6 1 10 - 5 15
5.
Ружомберок
 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
7.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
8.
Дукла Банска-Бистрица
 10 2 4 4 11 - 14 10
9.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
10.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
11.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
8.
Спартак Трнава
 5 1 3 1 3 - 3 6
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Спартак Трнава Кратохвил Милош 5
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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