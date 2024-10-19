Тур: 11. Стадион: Антон Малатинский.
0:1
Конец матча
0'
3' Желтая карточкаПрохазка Роман
0:1
69' ГолБарсегян Тигран
70' Желтая карточкаКратохвил Милош
85' Желтая карточкаТакач Доминик
90' Желтая карточкаДюриш Михал
90' Желтая карточкаТолич Марко
90'+5
Ход матча
69'
0:1
70'
85'
90'
90'
13
Уйлаки
Марек
52
Сабо
Эрик
18
Шулек
Мартин
97
Офори
Келвин
57
Дюриш
Михал
23
Даниэл
Эрик
12
Байрич
Кенан
26
Гайдош
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
-
52 Сабо ЭрикЗащитник
-
18 Шулек МартинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Офори КелвинНападающий
-
57 Дюриш МихалНападающий
-
23 Даниэл ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Hugo Ahl
-
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Байрич КенанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Гайдош АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Пощек ЛукашЗащитник
-
27 Войтко МатушЗащитник
- Полузащитник
-
10 Толич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Сёке ЮлиусПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вайсс Владимир
История личных встреч
Спартак Трнава
Слован Братислава
21 матч
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.9%
76.2%
9 побед 16 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.9%
52.4%
13 побед 11 ничьих 0 побед
38 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед
Первый тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 22 победы
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 12 ничьих 23 победы
59 матчей
20.3%
28.8%
50.9%
12 побед 17 ничьих 30 побед
Первый тайм
15.3%
47.5%
37.2%
9 побед 28 ничьих 22 победы
Второй тайм
22%
39%
39%
13 побед 23 ничьи 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
0.83
0.76
Среднее время на гол
108
118
Всего голов
45
37
Голов в среднем за матч
1.55
1.23
Среднее время на гол
58
72
Всего голов
70
59
Голов в среднем за матч
1.19
1
Тотал матчей
2.5
49
Больше 83%
Меньше 17%
10
40
Больше 68%
Меньше 32%
19
24
Больше 41%
Меньше 59%
35
10
Больше 17%
Меньше 83%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
54
1
Больше 2%
Меньше 98%
58
Среднее время на гол
75
90
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даниэл Эрик
|3
|0.3
|Офори Келвин
|2
|0.2
|Дюриш Михал
|1
|0.1
|Кратохвил Милош
|1
|0.1
|Пих Роберт
|1
|0.1
|Штетина Лукаш
|1
|0.1
|Микович Мартин
|1
|0.1
|Прохазка Роман
|0
|0
|Азанго Филип
|0
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барсегян Тигран
|8 (3)
|0.8
|Стрелец Давид
|4
|0.4
|Мак Роберт
|2
|0.2
|Шарани Зуберу
|1
|0.1
|Марчелли Нино
|1
|0.1
|Метсоко Иджесси
|1
|0.1
|Толич Марко
|0
|0
|Вут Симен
|0
|0
|Гайдош Артур
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кратохвил Милош
|5
|0
|Дюриш Михал
|4
|0
|Прохазка Роман
|4
|0
|Сабо Эрик
|2
|0
|Желькович Адриан
|2
|0
|Пих Роберт
|1
|0
|Микович Мартин
|1
|0
|Кубиста Войтех
|1
|0
|Шулек Мартин
|1
|0
|Голик Либор
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
|Коша Себастьян
|1
|0
Слован Братислава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайсс Владимир
|3
|0
|Толич Марко
|3
|0
|Виммер Кевин
|2
|0
|Байрич Кенан
|2
|0
|Кашия Гурам
|1
|0
|Мак Роберт
|1
|0
|Игнатенко Даниил
|1
|0
|Барсегян Тигран
|1
|0
|Такач Доминик
|1
|0
|Блэкмэн Сезар
|1
|0
|Войтко Матуш
|1
|0
|Шарани Зуберу
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Слован Братислава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Спартак Трнава
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Слован Братислава
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
4
Спартак Трнава
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
Слован Братислава
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
60% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
3
14
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
33%
1
7%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
7
4
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
2
10
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
4
40%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
2
20%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
5 Не забивали 2
2
20%
2
11%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
11%
31-45
2
20%
3
17%
46-60
1
10%
4
22%
61-75
2
20%
7
39%
76-90
Пропущено
5
13
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
40%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
1
20%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
МФК Битча - Спартак Трнава 1:4 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 0:4 Ок Частковце - Спартак Трнава 1:7 ДАК - Спартак Трнава 0:0
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Висла Краков - Спартак Трнава 3:1 Спартак Трнава - Висла Краков 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Сараево 3:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Сараево - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Спарта Прага - Спартак Трнава 3:0 Браво - Спартак Трнава 3:1 Марибор - Спартак Трнава 2:1
Слован Братислава
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Слован Братислава - Тренчин 1:1 Слован Братислава - Манчестер Сити 0:4 Михаловце - Слован Братислава 2:4 Белуша - Слован Братислава 1:6
Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Селтик - Слован Братислава 5:1 ДАК - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Жилина 0:5 Слован Братислава - Мидтьюлланн 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Мидтьюлланн - Слован Братислава 1:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Слован Братислава - Железярне Подбрезова 1:0 Слован Братислава - Целе 5:0 Комарно - Слован Братислава 1:4 Целе - Слован Братислава 1:1 Струга Трим-Лум - Слован Братислава 1:2 Слован Братислава - Струга Трим-Лум 4:2
Результаты матчей
Спартак Трнава
Слован Братислава
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Слован Братислава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
41
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
91
37
64
19
28
19
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|5
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5