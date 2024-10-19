Тур: 11. Стадион: На Сихоти.
0'
36' Желтая карточкаSani Suleiman
38' Желтая карточкаЮнас Мартин
43' Желтая карточкаЭмека Чинонсо
1:0
49' ГолRahim Ibrahim
Ход матча
36'
38'
43'
49'
1:0
90
Hugo
Pavek
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
85
Emma
Uchegbu
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
33
Копас
Адам
19
Martin
Masik
- Основной состав
- Вратарь
-
90 Hugo PavekЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Голубек ЯкубЗащитник
-
27 Бариш ДамьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
85 Emma UchegbuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Петер Клешчик
- Основной состав
-
39 Юнас МартинВратарь
-
37 Adam KrcikЗащитник
- Защитник
-
33 Копас АдамЗащитник
- Защитник
-
19 Martin MasikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Власко ЯнПолузащитник
-
25 Гази АдамПолузащитник
- Нападающий
-
11 Marek Fabry
-
-
Главный тренер: David Oulehla
История личных встреч
Тренчин
Скалица
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
15 матчей
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
7
Голов в среднем за матч
2.22
1.17
Среднее время на гол
40
77
Всего голов
7
9
Голов в среднем за матч
1.17
1
Среднее время на гол
77
90
Всего голов
27
16
Голов в среднем за матч
1.8
1.07
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
50
84
Бомбардиры внутри турнира
Тренчин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмека Чинонсо
|2
|0.18
|Emma Uchegbu
|2
|0.18
|Rahim Ibrahim
|2
|0.18
|Гайдош Артур
|1
|0.09
|Bright Donkor
|1
|0.09
|Бариш Дамьян
|1 (1)
|0.09
|Джуд Сандей
|0
|0
|Tadeas Hajovsky
|0
|0
Скалица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Подгорин Оливер
|2 (2)
|0.2
|Матеёв Роберт
|2
|0.2
|Власко Ян
|1 (1)
|0.1
|Моронг Адам
|1
|0.1
|Michael Ranko
|1
|0.1
|Martin Nagy II
|1
|0.1
|Lukas Leginus
|1
|0.1
|Davi Alves
|1
|0.1
|Копас Адам
|0
|0
|Martin Cernek
|0
|0
Карточки
Тренчин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмека Чинонсо
|4
|1
|Гайдош Артур
|3
|1
|Matus Slavicek
|3
|1
|Rahim Ibrahim
|4
|0
|Бондаренко Тарас
|3
|0
|Бариш Дамьян
|3
|0
|Lazar Stojsavljevic
|3
|0
|Sani Suleiman
|3
|0
|Илья Столица
|2
|0
|Джерлек Армин
|2
|0
|Luka Zoric
|2
|0
|Andrija Katic
|2
|0
|Саллам Самир Бен
|1
|0
|Багин Сауэль
|1
|0
|Tadeas Hajovsky
|1
|0
|Bright Donkor
|1
|0
Скалица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Masik
|4
|0
|Martin Cernek
|3
|0
|Adam Krcik
|1
|1
|Юнас Мартин
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|1
|0
|Матеёв Роберт
|1
|0
|Подгорин Оливер
|1
|0
|Michael Ranko
|1
|0
|Копас Адам
|1
|0
|Marek Fabry
|1
|0
|Lukas Leginus
|1
|0
|Davi Alves
|1
|0
Результаты матчей
Тренчин
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скалица
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
3
3
Тренчин
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Скалица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
6
13
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
50%
1
8%
16-30
1
17%
4
31%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
2
15%
61-75
1
17%
3
23%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
3
30%
31-45
4
44%
1
10%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
15
18
9 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
7%
2
11%
1-15
6
40%
1
6%
16-30
2
13%
4
22%
31-45
1
7%
3
17%
46-60
3
20%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тренчин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2
Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Скалица
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3
Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0
Результаты матчей
Тренчин
Скалица
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
7:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
7:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Тренчин
Скалица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
72
28
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 12
|22
|3.
|9
|3
|6
|0
|10 - 4
|15
|4.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|5.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|7.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|9.
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|12.
|1:1
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Matus Slavicek
|1 3
|ДАК
|Мендес Алехандро
|4