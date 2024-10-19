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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Тренчин
2:1
Конец матча
Скалица
0'
36' Желтая карточка
Sani Suleiman
38' Желтая карточка
Юнас Мартин
43' Желтая карточка
Эмека Чинонсо
1:0
49' Гол
Rahim Ibrahim
2:0
57' Гол
Эмека Чинонсо
60' Желтая карточка
Rahim Ibrahim
2:1
67' Гол
Martin Cernek
81' Желтая карточка
Bright Donkor
88' Желтая карточка
Власко Ян
90' Желтая карточка
Копас Адам
90' Желтая карточка
Бариш Дамьян
90'+6
1
Andrija
Katic
90
Hugo
Pavek
14
Бондаренко
Тарас
15
Lazar
Stojsavljevic
12
Голубек
Якуб
27
Бариш
Дамьян
6
Tadeas
Hajovsky
20
Rahim
Ibrahim
77
Sani
Suleiman
9
Эмека
Чинонсо
85
Emma
Uchegbu
39
Юнас
Мартин
37
Adam
Krcik
20
Подгорин
Оливер
33
Копас
Адам
3
Martin
Cernek
19
Martin
Masik
18
Martin
Nagy
II
16
Матеёв
Роберт
8
Davi
Alves
9
Моронг
Адам
71
Lukas
Leginus
Тренчин
4-1-2-3
Скалица
4-2-3-1

История личных встреч

Тренчин
Скалица

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

15 матчей

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
6 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

С
0:4
С
1:3
С
0:0
С
0:0
С
1:3
С
2:0
С
3:1
С
2:0
К
2:0
К
4:0
К
2:1
С
2:1
С
1:2
С
3:0
Р
4:1

Голы

Всего голов

20
7

Голов в среднем за матч

2.22
1.17

Среднее время на гол

40
77

Всего голов

7
9

Голов в среднем за матч

1.17
1

Среднее время на гол

77
90

Всего голов

27
16

Голов в среднем за матч

1.8
1.07

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

50
84

Бомбардиры внутри турнира

Тренчин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмека Чинонсо 3 0.27
Emma Uchegbu 2 0.18
Rahim Ibrahim 2 0.18
Гайдош Артур 1 0.09
Bright Donkor 1 0.09
Бариш Дамьян 1 (1) 0.09
Джуд Сандей 0 0
Tadeas Hajovsky 0 0
Скалица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Подгорин Оливер 2 (2) 0.2
Матеёв Роберт 2 0.2
Martin Cernek 1 0.1
Власко Ян 1 (1) 0.1
Моронг Адам 1 0.1
Michael Ranko 1 0.1
Martin Nagy II 1 0.1
Lukas Leginus 1 0.1
Davi Alves 1 0.1
Копас Адам 0 0

Карточки

Тренчин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмека Чинонсо 4 1
Rahim Ibrahim 5 0
Гайдош Артур 3 1
Matus Slavicek 3 1
Бариш Дамьян 4 0
Бондаренко Тарас 3 0
Lazar Stojsavljevic 3 0
Sani Suleiman 3 0
Илья Столица 2 0
Джерлек Армин 2 0
Luka Zoric 2 0
Bright Donkor 2 0
Andrija Katic 2 0
Саллам Самир Бен 1 0
Багин Сауэль 1 0
Tadeas Hajovsky 1 0
Скалица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Masik 4 0
Martin Cernek 3 0
Adam Krcik 1 1
Юнас Мартин 2 0
Копас Адам 2 0
Грошшо Лукаш 1 0
Власко Ян 1 0
Матеёв Роберт 1 0
Подгорин Оливер 1 0
Michael Ranko 1 0
Marek Fabry 1 0
Lukas Leginus 1 0
Davi Alves 1 0

Результаты матчей

Тренчин
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Скалица
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
5
Тренчин
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Скалица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

3
3
Тренчин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Скалица
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (6)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
4
67%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
15
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
1
14%
4
27%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
40%
31-45
2
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

9
5
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
11%
1
20%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
3
60%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
3
27%
31-45
6
55%
1
9%
46-60
0
0%
5
45%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

16
20
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
6%
2
10%
1-15
6
38%
1
5%
16-30
2
13%
4
20%
31-45
1
6%
5
25%
46-60
4
25%
2
10%
61-75
2
13%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Тренчин
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Баник Лехота под Вташиком - Тренчин 1:2 Слован Братислава - Тренчин 1:1 Тренчин - Железярне Подбрезова 1:1 Нове-Место - Тренчин 0:2
Комарно - Тренчин 2:1 Тренчин - ДАК 0:3 Михаловце - Тренчин 1:1 Погронье - Тренчин 3:2 Жилина - Тренчин 4:1 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Ружомберок - Тренчин 1:0 Тренчин - Кошице 2:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0 Галатасарай - Тренчин 4:1 Богемианс Дублин - Тренчин 4:0 Тренчин - Злате Моравце 1:1 Сигма Оломоуц - Тренчин 3:0 Пухов - Тренчин 2:2 Злате Моравце - Тренчин 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Скалица
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Скалица - Комарно 3:0 Ружомберок - Скалица 1:2 Малацки - Скалица 2:2 Скалица - ДАК 1:3
Жилина - Скалица 3:2 Скалица - Кошице 0:0 Скалица - Спартак Трнава 1:2 Железярне Подбрезова - Скалица 7:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Скалица - Михаловце 0:0 Скалица - Злате Моравце 1:0 Скалица - Карвина 0:2 Скалица - Словацко 2:2 Лисен - Скалица 2:2 Скалица - МФК Вышков 4:0 Сигма Оломоуц Б - Скалица 2:3 Скалица - Петржалка 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Скалица - Кошице 1:0 Злате Моравце - Скалица 1:0

Результаты матчей

Тренчин
Скалица

Точный счет

0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
7:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
7:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Тренчин
Скалица

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
2
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
2
3
8
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 7 2 0 22 - 6 23
2.
Слован Братислава
 0:0 10 7 2 1 18 - 12 23
3.
Спартак Трнава
 0:0 10 3 7 0 10 - 4 16
4.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
5.
Ружомберок
 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
7.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
8.
Дукла Банска-Бистрица
 10 2 4 4 11 - 14 10
9.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
10.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
11.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Спартак Трнава
 0:0 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 5 4 1 0 12 - 4 13
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 0:0 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Эмека Чинонсо получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Юнас Мартин получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Sani Suleiman получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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