Тур: 11. Стадион: Жемплин.
0'
1:0
3' ГолMatus Marcin
22' Желтая карточкаMatus Marcin
1:1
36' Гол в свои воротаFranck Bahi
45' Желтая карточкаКривак Ян
53' Желтая карточкаТарадуда Денис
Ход матча
3'
1:0
22'
36'
1:1
45'
53'
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
91
Икоба
Эдуви
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ivan Tyurin
-
-
-
21 Samuel Ramos
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Нападающий
-
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Михаловце
Кошице
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|3 (1)
|0.27
|Issa Adekunle
|2
|0.18
|Кизиридис Александрос
|2
|0.18
|Enzo Arevalo
|2
|0.18
|Пачинда Эрик
|1
|0.09
|Тарадуда Денис
|1
|0.09
|Жофчак Игор
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.55
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.27
|Галлович Давид
|1
|0.09
|Фашко Михал
|1
|0.09
|Бокрош Силард
|1
|0.09
|Zyen Jones
|1
|0.09
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|4
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Беднар Мартин
|1
|1
|Tornike Dzotsenidze
|1
|1
|Matus Marcin
|2
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Икоба Эдуви
|2
|0
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|Enzo Arevalo
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Галлович Давид
|3
|0
|Ниархос Иоаннис
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Шипош Давид
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Михаловце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
8
Михаловце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Кошице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
5
Упущенные победы
8
9
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Пропущено
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
15%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
37%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4
Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0
Результаты матчей
Михаловце
Кошице
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
51
13
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
22
24
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
73
37
46
19
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 12
|22
|3.
|9
|3
|6
|0
|10 - 4
|15
|4.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|5.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|7.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|9.
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|12.
|1:1
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Matus Slavicek
|1 3
|ДАК
|Мендес Алехандро
|4