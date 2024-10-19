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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Михаловце
1:1
Второй тайм: 56'
Кошице
0'
1:0
3' Гол
Matus Marcin
22' Желтая карточка
Matus Marcin
1:1
36' Гол в свои ворота
Franck Bahi
45' Желтая карточка
Кривак Ян
53' Желтая карточка
Тарадуда Денис

Ход матча

3'
Matus Marcin
1:0
18'
 
Ниархос Иоаннис
Бокрош Силард
22'
Matus Marcin
 
36'
1:1
Franck Bahi
45'
 
Кривак Ян
46'
Stanislav Danko
Жофчак Игор
 
53'
Тарадуда Денис
 
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Михаловце
Ничья
Кошице
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Все Коэффициенты
31
Шахинович
Мухамед
3
Тарадуда
Денис
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
4
Зубайру
Абдул
9
Matus
Marcin
8
Yushi
Shimamura
10
Жофчак
Игор
89
Кизиридис
Александрос
91
Икоба
Эдуви
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
25
Жигмунд
Марек
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
27
Karlo
Miljanic
6
Бокрош
Силард
Михаловце
4-1-4-1
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

Михаловце
Кошице

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
Р
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 3 (1) 0.27
Issa Adekunle 2 0.18
Кизиридис Александрос 2 0.18
Enzo Arevalo 2 0.18
Пачинда Эрик 1 0.09
Тарадуда Денис 1 0.09
Жофчак Игор 0 0
Stanislav Danko 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.55
Ниархос Иоаннис 3 0.27
Галлович Давид 1 0.09
Фашко Михал 1 0.09
Бокрош Силард 1 0.09
Zyen Jones 1 0.09
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 4 0
Franck Bahi 4 0
Беднар Мартин 1 1
Tornike Dzotsenidze 1 1
Matus Marcin 2 0
Лукач Патрик 2 0
Икоба Эдуви 2 0
Кизиридис Александрос 2 0
Enzo Arevalo 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Lukas Simko 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Галлович Давид 3 0
Ниархос Иоаннис 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Жигмунд Марек 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Шипош Давид 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0

Результаты матчей

Михаловце
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1
Михаловце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кошице
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
8
Михаловце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Кошице
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

8
9

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
2
67%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Пропущено

8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
0
0%
4
31%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
4
31%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
2
15%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
21%
3
23%
31-45
4
21%
2
15%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
7
37%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4
Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0

Результаты матчей

Михаловце
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
4
1.5
1
3
1
5
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
7
3
3
7
1.5
4
6
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 7 2 0 22 - 6 23
2.
Слован Братислава
 9 7 1 1 18 - 12 22
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 1:1 10 4 3 3 15 - 10 15
5.
Ружомберок
 1:1 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Кошице
 1:1 11 3 4 4 14 - 14 13
7.
Тренчин
 1:0 11 2 5 4 10 - 15 11
8.
Дукла Банска-Бистрица
 10 2 4 4 11 - 14 10
9.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
10.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
11.
Скалица
 0:1 10 2 3 5 11 - 18 9
12.
Михаловце
 1:1 11 1 5 5 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 1:0 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Кошице
 1:1 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
8.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Скалица
 0:1 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
ДАК
 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 1:1 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 1:1 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Кошице
 1:1 5 1 2 2 5 - 7 5
7.
Михаловце
 1:1 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Ружомберок
 1:1 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Скалица
 0:1 5 1 1 3 6 - 13 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 1:0 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Matus Slavicek 1 3
ДАК Мендес Алехандро 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 53'
    Тарадуда Денис получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Жофчак Игор уходит с поля. Stanislav Danko выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Кривак Ян получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Г О О О О Л - Франк Бахи уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • 22'
    Matus Marcin получил желтую карточку от судьи
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Ничья
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