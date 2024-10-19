Тур: 11. Стадион: Жемплин.
0'
1:0
3' ГолMatus Marcin
22' Желтая карточкаMatus Marcin
1:1
36' Гол в свои воротаFranck Bahi
45' Желтая карточкаКривак Ян
53' Желтая карточкаТарадуда Денис
1:2
59' ГолKarlo Miljanic
66' Желтая карточкаНиархос Иоаннис
2:2
67' ГолStanislav Danko
3:2
73' ГолPolydefkis Volanakis
90' Желтая карточкаШахинович Мухамед
90'+5
Ход матча
3'
1:0
22'
36'
1:1
45'
53'
59'
66'
67'
73'
12
Franck
Bahi
10
Жофчак
Игор
91
Икоба
Эдуви
20
Кривак
Ян
19
Фабиш
Лукаш
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
- Полузащитник
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Ivan Tyurin
-
-
-
21 Samuel Ramos
-
55 Artur Musak
-
Главный тренер: Anton Soltis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Кривак ЯнЗащитник
- Защитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кира МатушВратарь
- Защитник
-
11 Сантос ЛуисЗащитник
- Нападающий
-
-
10 Zyen Jones
-
Главный тренер: Roman Skuhravy
История личных встреч
Михаловце
Кошице
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matus Marcin
|3 (1)
|0.27
|Issa Adekunle
|2
|0.18
|Кизиридис Александрос
|2
|0.18
|Enzo Arevalo
|2
|0.18
|Stanislav Danko
|1
|0.09
|Пачинда Эрик
|1
|0.09
|Тарадуда Денис
|1
|0.09
|Polydefkis Volanakis
|1
|0.09
|Жофчак Игор
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
|Yushi Shimamura
|0
|0
Кошице
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Медвед Жан
|6 (2)
|0.55
|Ниархос Иоаннис
|3
|0.27
|Галлович Давид
|1
|0.09
|Фашко Михал
|1
|0.09
|Бокрош Силард
|1
|0.09
|Zyen Jones
|1
|0.09
|Karlo Miljanic
|1
|0.09
|Фабиш Лукаш
|0
|0
Карточки
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|5
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Беднар Мартин
|1
|1
|Tornike Dzotsenidze
|1
|1
|Matus Marcin
|2
|0
|Лукач Патрик
|2
|0
|Икоба Эдуви
|2
|0
|Кизиридис Александрос
|2
|0
|Enzo Arevalo
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Шахинович Мухамед
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Кошице
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кривак Ян
|5
|1
|Ниархос Иоаннис
|4
|0
|Галлович Давид
|3
|0
|Jakub Jakubko
|1
|1
|Жигмунд Марек
|2
|0
|Сантос Луис
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Фабиш Лукаш
|1
|0
|Шипош Давид
|1
|0
|Инносенти Нассим
|1
|0
|Zyen Jones
|1
|0
|Gergely Geri
|1
|0
|Роман Скухрави
|1
|0
Результаты матчей
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
2
Михаловце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
8
Михаловце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Забито
7
9
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90
Забито
14
14
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
7%
4
29%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
14%
76-90
Пропущено
20
17
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
7
35%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4
Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0
Результаты матчей
Михаловце
Кошице
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Михаловце
Кошице
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
56
29
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 12
|23
|3.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|10 - 4
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|7.
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|9.
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3