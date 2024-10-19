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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Михаловце
3:2
Конец матча
Кошице
0'
1:0
3' Гол
Matus Marcin
22' Желтая карточка
Matus Marcin
1:1
36' Гол в свои ворота
Franck Bahi
45' Желтая карточка
Кривак Ян
53' Желтая карточка
Тарадуда Денис
1:2
59' Гол
Karlo Miljanic
66' Желтая карточка
Ниархос Иоаннис
2:2
67' Гол
Stanislav Danko
3:2
73' Гол
Polydefkis Volanakis
90' Желтая карточка
Шахинович Мухамед
90'+5
31
Шахинович
Мухамед
3
Тарадуда
Денис
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
4
Зубайру
Абдул
9
Matus
Marcin
8
Yushi
Shimamura
10
Жофчак
Игор
89
Кизиридис
Александрос
91
Икоба
Эдуви
1
Шипош
Давид
24
Кружляк
Доминик
20
Кривак
Ян
5
Jakub
Jakubko
19
Фабиш
Лукаш
21
Магда
Даниэль
25
Жигмунд
Марек
8
Галлович
Давид
23
Фашко
Михал
27
Karlo
Miljanic
6
Бокрош
Силард
Михаловце
4-1-4-1
Кошице
3-4-1-2

История личных встреч

Михаловце
Кошице

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
С
2:0
С
1:0
С
2:1
С
0:2
Р
1:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matus Marcin 3 (1) 0.27
Issa Adekunle 2 0.18
Кизиридис Александрос 2 0.18
Enzo Arevalo 2 0.18
Stanislav Danko 1 0.09
Пачинда Эрик 1 0.09
Тарадуда Денис 1 0.09
Polydefkis Volanakis 1 0.09
Жофчак Игор 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0
Yushi Shimamura 0 0
Кошице
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Медвед Жан 6 (2) 0.55
Ниархос Иоаннис 3 0.27
Галлович Давид 1 0.09
Фашко Михал 1 0.09
Бокрош Силард 1 0.09
Zyen Jones 1 0.09
Karlo Miljanic 1 0.09
Фабиш Лукаш 0 0

Карточки

Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 5 0
Franck Bahi 4 0
Беднар Мартин 1 1
Tornike Dzotsenidze 1 1
Matus Marcin 2 0
Лукач Патрик 2 0
Икоба Эдуви 2 0
Кизиридис Александрос 2 0
Enzo Arevalo 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Lukas Simko 1 0
Шахинович Мухамед 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0
Кошице
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кривак Ян 5 1
Ниархос Иоаннис 4 0
Галлович Давид 3 0
Jakub Jakubko 1 1
Жигмунд Марек 2 0
Сантос Луис 1 0
Горосито Николас 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Фабиш Лукаш 1 0
Шипош Давид 1 0
Инносенти Нассим 1 0
Zyen Jones 1 0
Gergely Geri 1 0
Роман Скухрави 1 0

Результаты матчей

Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Кошице
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
2
Михаловце
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Кошице
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
8
Михаловце
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Кошице
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
64% (7)
18% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
22%
3
30%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
3
30%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
43%
76-90

Забито

14
14
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 3
1
7%
4
29%
1-15
2
14%
3
21%
16-30
3
21%
4
29%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
2
14%
2
14%
76-90

Пропущено

20
17
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
2
10%
3
18%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
4
20%
4
24%
31-45
5
25%
2
12%
46-60
2
10%
3
18%
61-75
7
35%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
СТК-1914 Саморин - Михаловце 1:2 Липани - Михаловце 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 1:0 Михаловце - Слован Братислава 2:4
Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3 Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0
Кошице
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Петржалка - Кошице 0:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 Тесла Стропков - Кошице 1:4
Кошице - Жилина 1:2 Кошице - Спартак Трнава 1:1 Скалица - Кошице 0:0 Кошице - Комарно 0:1 Слован Братислава - Кошице 2:1 Кошице - Железярне Подбрезова 3:0 Тренчин - Кошице 2:0 Кошице - ДАК 2:2 Кошице - Рома 1:1 Гурник Забже - Кошице 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Жилина - Кошице 3:0 Кишварда - Кошице 1:1 ФК Гуменне - Кошице 1:0 Кошице - Михаловце 2:0 Скалица - Кошице 1:0

Результаты матчей

Михаловце
Кошице

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Михаловце
Кошице

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
3
1.5
3
3
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6
2
9
2.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 7 2 0 22 - 6 23
2.
Слован Братислава
 0:0 10 7 2 1 18 - 12 23
3.
Спартак Трнава
 0:0 10 3 7 0 10 - 4 16
4.
ДАК
 10 4 3 3 15 - 10 15
5.
Ружомберок
 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Кошице
 11 3 3 5 15 - 16 12
7.
Тренчин
 11 2 5 4 11 - 16 11
8.
Дукла Банска-Бистрица
 10 2 4 4 11 - 14 10
9.
Михаловце
 11 2 4 5 13 - 21 10
10.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
11.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
12.
Скалица
 10 2 3 5 12 - 19 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 0:0 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 5 2 2 1 7 - 7 8
6.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Спартак Трнава
 0:0 5 1 4 0 3 - 2 7
8.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
Михаловце
 5 1 2 2 6 - 10 5
11.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
12.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 0:0 5 4 1 0 12 - 4 13
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 0:0 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 5 1 1 3 6 - 9 4
9.
Скалица
 5 1 1 3 7 - 14 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
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  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Михаловце Тарадуда Денис 5
Тренчин Rahim Ibrahim 5
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Жофчак Игор уходит с поля. Stanislav Danko выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Кривак Ян получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Франк Бахи уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 22'
      Matus Marcin получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Бокрош Силард уходит с поля. Ниархос Иоаннис выходит вместо него
    • 3'
      Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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