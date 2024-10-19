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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: .
Ружомберок
1:1
Второй тайм: 56'
ДАК
0'
0:1
12' Гол
Бэсси Форчун
1:1
19' Пенальти
Лавринчик Самуэль
33' Желтая карточка
Тучны Адам
41' Желтая карточка
Мендес Алехандро

Ход матча

12'
0:1
Бэсси Форчун
(Герц Кристиан)
19'
Лавринчик Самуэль
1:1
33'
Тучны Адам
 
41'
 
Мендес Алехандро
46'
Мудры Тимотей
Гомола Мартин
 
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Ничья
ДАК
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Все Коэффициенты
1
Тяпай
Доминик
22
Симон
Габриэл
16
Кестль
Даниэль
2
Мойжиш
Александр
19
Гомола
Мартин
11
Лавринчик
Самуэль
4
Лютеран
Оливер
28
Селески
Александер
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
41
Попович
Александар
26
Ортис
Пабло
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
27
Виталис
Милан
24
Герц
Кристиан
6
Байо
Махмуду
91
Япи
Ромарик
14
Бэсси
Форчун
46
Труса
Матей
Ружомберок
3-4-3
ДАК
4-3-3

История личных встреч

Ружомберок
ДАК

20 матчей

65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед

20 матчей

50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед

40 матчей

32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед

Первый тайм

30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед

Второй тайм

32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
С
1:1
К
0:1
С
1:1
С
1:1
С
0:1
С
1:0
С
2:3
С
4:1
С
0:0
С
1:2
К
1:3
С
1:1
С
3:2
С
0:1
К
3:0
К
1:1
С
0:0
С
0:1
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
2:2
С
0:4
С
3:0
С
1:1
С
1:1
С
2:0
С
1:1
С
2:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:0
С
2:0

Голы

Всего голов

31
16

Голов в среднем за матч

1.35
0.94

Среднее время на гол

66
95

Всего голов

20
23

Голов в среднем за матч

1.18
1

Среднее время на гол

76
90

Всего голов

51
39

Голов в среднем за матч

1.28
0.98

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37

Среднее время на гол

70
92

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гладик Ян 3 0.3
Хриен Мартин 3 (1) 0.3
Лавринчик Самуэль 2 (2) 0.2
Бодя Мартин 2 (1) 0.2
Симон Габриэл 1 0.1
Хуф Давид 1 0.1
Мудры Тимотей 1 (1) 0.1
Келемен Марко 0 0
Домонкос Кристоф 0 0
Хобот Марьян 0 0
Селески Александер 0 0
ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 5 0.5
Реджич Дамир 4 0.4
Алмаши Ладислав 1 0.1
Герц Кристиан 1 0.1
Виталис Милан 1 0.1
Димун Милан 1 (1) 0.1
Бэсси Форчун 1 0.1
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ondrej Smetana 2 1
Селески Александер 2 1
Малы Матуш 1 1
Гладик Ян 2 0
Кестль Даниэль 2 0
Симон Габриэл 2 0
Домонкос Кристоф 2 0
Тучны Адам 2 0
Лютеран Оливер 2 0
Хриен Мартин 1 0
Хуф Давид 1 0
Лавринчик Самуэль 1 0
Гомола Мартин 1 0
ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мендес Алехандро 4 0
Байо Махмуду 4 0
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Реджич Дамир 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0

Результаты матчей

Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
2
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ДАК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
2
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90

Пропущено

5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90

Пропущено

9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2
Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3
Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1

Результаты матчей

Ружомберок
ДАК

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ружомберок
ДАК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 7 2 0 22 - 6 23
2.
Слован Братислава
 9 7 1 1 18 - 12 22
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 1:1 10 4 3 3 15 - 10 15
5.
Ружомберок
 1:1 10 3 4 3 13 - 13 13
6.
Кошице
 1:1 11 3 4 4 14 - 14 13
7.
Тренчин
 1:0 11 2 5 4 10 - 15 11
8.
Дукла Банска-Бистрица
 10 2 4 4 11 - 14 10
9.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
10.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
11.
Скалица
 0:1 10 2 3 5 11 - 18 9
12.
Михаловце
 1:1 11 1 5 5 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Ружомберок
 1:1 6 2 3 1 7 - 6 9
4.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
5.
Тренчин
 1:0 5 2 2 1 6 - 6 8
6.
Кошице
 1:1 6 2 2 2 9 - 7 8
7.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
8.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
9.
Скалица
 0:1 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
ДАК
 1:1 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 1:1 5 0 3 2 4 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 1:1 6 3 2 1 12 - 5 11
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Кошице
 1:1 5 1 2 2 5 - 7 5
7.
Михаловце
 1:1 6 1 2 3 7 - 11 5
8.
Ружомберок
 1:1 4 1 1 2 6 - 7 4
9.
Скалица
 0:1 5 1 1 3 6 - 13 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 1:0 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 5
Тренчин Эмека Чинонсо 1 4
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Matus Slavicek 1 3
ДАК Мендес Алехандро 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Гомола Мартин уходит с поля. Мудры Тимотей выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 12'
    Г О О О О Л - Fortune Bassey бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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