Тур: 11. Стадион: Ружомберок.
1:1
Второй тайм: 56'
0'
0:1
12' ГолБэсси Форчун
1:1
19' ПенальтиЛавринчик Самуэль
33' Желтая карточкаТучны Адам
41' Желтая карточкаМендес Алехандро
Ход матча
12'
0:1
19'
33'
41'
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
26
Ортис
Пабло
91
Япи
Ромарик
14
Бэсси
Форчун
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
22 Сендреи АкошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Ружомберок
ДАК
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
40 матчей
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.94
Среднее время на гол
66
95
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.28
0.98
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|3
|0.3
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.3
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.2
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.2
|Симон Габриэл
|1
|0.1
|Хуф Давид
|1
|0.1
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.1
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|5
|0.5
|Реджич Дамир
|4
|0.4
|Алмаши Ладислав
|1
|0.1
|Герц Кристиан
|1
|0.1
|Виталис Милан
|1
|0.1
|Димун Милан
|1 (1)
|0.1
|Бэсси Форчун
|1
|0.1
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|2
|1
|Селески Александер
|2
|1
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Кестль Даниэль
|2
|0
|Симон Габриэл
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Тучны Адам
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Лавринчик Самуэль
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|4
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
2
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ДАК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
2
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
78% (7)
11% (1)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
14%
2
18%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
3
27%
76-90
Пропущено
4
4
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 4
2
13%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
5
33%
2
15%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
27%
4
31%
76-90
Пропущено
9
10
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
3
33%
1
10%
1-15
1
11%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2
Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3
Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1
Результаты матчей
Ружомберок
ДАК
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
3 раза 33%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
54
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 12
|22
|3.
|9
|3
|6
|0
|10 - 4
|15
|4.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|5.
|1:1
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|1:1
|11
|3
|4
|4
|14 - 14
|13
|7.
|1:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 15
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|9.
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|11.
|0:1
|10
|2
|3
|5
|11 - 18
|9
|12.
|1:1
|11
|1
|5
|5
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|1:1
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 6
|8
|6.
|1:1
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|9.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|1:1
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|8.
|1:1
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|9.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|1:0
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Matus Slavicek
|1 3
|ДАК
|Мендес Алехандро
|4