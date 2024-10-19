Тур: 11. Стадион: Ружомберок.
1:1
Конец матча
0'
0:1
12' ГолБэсси Форчун
1:1
19' ПенальтиЛавринчик Самуэль
33' Желтая карточкаТучны Адам
41' Желтая карточкаМендес Алехандро
67' Желтая карточкаСимон Габриэл
69' Желтая карточкаАлмаши Ладислав
70' Желтая карточкаЛавринчик Самуэль
72' Желтая карточкаЯпи Ромарик
85' Желтая карточкаОртис Пабло
90' Желтая карточкаКелемен Марко
90'+5
Ход матча
12'
0:1
19'
33'
41'
60'
67'
69'
72'
85'
90'
14
Гладик
Ян
30
Хриен
Мартин
17
Тучны
Адам
26
Ортис
Пабло
91
Япи
Ромарик
14
Бэсси
Форчун
46
Труса
Матей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнНападающий
-
30 Хриен МартинНападающий
-
17 Тучны АдамНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
24 Мате СолгаиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
34 Matej Luksch
-
Главный тренер: Peter Tomko
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Япи РомарикНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
68 Туболе МатеПолузащитник
-
22 Сендреи АкошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муньос
История личных встреч
Ружомберок
ДАК
20 матчей
65%
35%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
45%
13 побед 9 ничьих 0 побед
20 матчей
50%
50%
0 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
35%
65%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
45%
55%
0 побед 9 ничьих 9 побед
40 матчей
32.5%
42.5%
25%
13 побед 17 ничьих 10 побед
Первый тайм
30%
35%
35%
12 побед 14 ничьих 14 побед
Второй тайм
32.5%
45%
22.5%
13 побед 18 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
16
Голов в среднем за матч
1.35
0.94
Среднее время на гол
66
95
Всего голов
20
23
Голов в среднем за матч
1.18
1
Среднее время на гол
76
90
Всего голов
51
39
Голов в среднем за матч
1.28
0.98
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
29
Больше 73%
Меньше 28%
11
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
Среднее время на гол
70
92
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гладик Ян
|3
|0.3
|Хриен Мартин
|3 (1)
|0.3
|Лавринчик Самуэль
|2 (2)
|0.2
|Бодя Мартин
|2 (1)
|0.2
|Симон Габриэл
|1
|0.1
|Хуф Давид
|1
|0.1
|Мудры Тимотей
|1 (1)
|0.1
|Келемен Марко
|0
|0
|Домонкос Кристоф
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
|Селески Александер
|0
|0
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|5
|0.5
|Реджич Дамир
|4
|0.4
|Алмаши Ладислав
|1
|0.1
|Герц Кристиан
|1
|0.1
|Виталис Милан
|1
|0.1
|Димун Милан
|1 (1)
|0.1
|Бэсси Форчун
|1
|0.1
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ondrej Smetana
|2
|1
|Селески Александер
|2
|1
|Симон Габриэл
|3
|0
|Малы Матуш
|1
|1
|Гладик Ян
|2
|0
|Кестль Даниэль
|2
|0
|Домонкос Кристоф
|2
|0
|Тучны Адам
|2
|0
|Лавринчик Самуэль
|2
|0
|Лютеран Оливер
|2
|0
|Хриен Мартин
|1
|0
|Хуф Давид
|1
|0
|Келемен Марко
|1
|0
|Гомола Мартин
|1
|0
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мендес Алехандро
|4
|0
|Байо Махмуду
|4
|0
|Япи Ромарик
|3
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Ортис Пабло
|1
|0
|Алмаши Ладислав
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Результаты матчей
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
ДАК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
3
Ружомберок
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
ДАК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
2
Ружомберок
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
70% (7)
20% (2)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
ДАК
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
8
12
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
3
38%
3
25%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
1
20%
1
20%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
50%
76-90
Пропущено
5
6
5 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
60%
1
17%
1-15
1
20%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
2
13%
3
21%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
5
31%
2
14%
31-45
1
6%
2
14%
46-60
2
13%
1
7%
61-75
4
25%
4
29%
76-90
Пропущено
10
11
7 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
40%
1
9%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
1
10%
3
27%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Подконице - Ружомберок 2:3 Кошице - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Скалица 1:2 Комарно - Ружомберок 1:2
Слован Братислава - Ружомберок 2:1 Ружомберок - Железярне Подбрезова 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Ноа Ереван 3:1 Ружомберок - Михаловце 2:2 Ноа Ереван - Ружомберок 3:0 Хайдук - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Тренчин 1:0 Ружомберок - Хайдук 0:0 Трабзонспор - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Ружомберок - Трабзонспор 0:2 Тобол - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Тобол 5:2 Ружомберок - Фастав Злин 2:2 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:1
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ДАК - Жилина 0:3 ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3
Тренчин - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1
Результаты матчей
Ружомберок
ДАК
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
5 раз 83%
2
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:3
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:3
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
2
3 раза 30%
0
3 раза 30%
3
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ружомберок
ДАК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
37
Больше Меньше
55
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|2
|0
|22 - 6
|23
|2.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|18 - 12
|23
|3.
|0:0
|10
|3
|7
|0
|10 - 4
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|15 - 10
|15
|5.
|10
|3
|4
|3
|13 - 13
|13
|6.
|11
|3
|3
|5
|15 - 16
|12
|7.
|11
|2
|5
|4
|11 - 16
|11
|8.
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|9.
|11
|2
|4
|5
|13 - 21
|10
|10.
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|12 - 19
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|6
|2
|3
|1
|7 - 6
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|6.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 2
|7
|8.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|12 - 4
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|7 - 14
|4
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 5
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 4
|Михаловце
|Тарадуда Денис
|5
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|5
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3