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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
Сепси
1:0
Второй тайм: 59'
УТА Арад
0'
1:0
44' Гол
Матей Космин

Ход матча

44'
Матей Космин
(Sota Mino)
1:0
46'
 
Фабри Андрей
Педру Жоау II
46'
 
Кымпану Георге
Триф Разван
46'
 
Kouya Mabea
Думитер Андрей

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
УТА Арад
1.72
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5.10
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Все Коэффициенты
31
Szilard
Gyenge
4
Харуц
Денис
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
2
Думитреску
Андрес
7
Omar
El
Sawy
5
Sota
Mino
59
Каллаку
Шерифф
3
Штефан
Флорин
9
Marius
Coman
10
Матей
Космин
1
Robert
Dimitrie
Popa
31
Рыпэ
Корнел
6
Пулоло
Флоран
4
Бенга
Александру
29
Триф
Разван
97
Хрездац
Денис
30
Ван
Дурмен
Бенжамен
77
Кымпану
Георге
8
Педру
Жоау
II
24
Омонди
Эрик
19
Костаче
Ионуц
Сепси
УТА Арад

История личных встреч

Сепси
УТА Арад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

С
2:1
С
1:0
С
1:4
С
0:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

11
5

Голов в среднем за матч

1.22
0.56

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
162

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дебелюх Габриэл 3 0.23
Алими Исник 2 (2) 0.15
Штефан Флорин 2 0.15
Матей Космин 2 0.15
Marius Coman 2 0.15
Omar El Sawy 1 0.08
Оберлин Димитри 1 0.08
Варга Кевин 1 0.08
Чоботарю Денис 1 0.08
Нешкович Михайло 1 0.08
Думитреску Андрес 0 0
Каллаку Шерифф 0 0
Sota Mino 0 0
Отелита Богдан 0 0
УТА Арад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Костаче Ионуц 2 0.15
Кымпану Георге 2 0.15
Педру Жоау II 2 (2) 0.15
Омонди Эрик 1 0.08
Ван Дурмен Бенжамен 1 0.08
Бенга Александру 1 0.08
Эзекиль Имох 1 0.08
Jordan Attah Kadiri 1 0.08
Хрездац Денис 1 0.08
Фабри Андрей 0 0
Рыпэ Корнел 0 0
Цука Рави 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шигер Давид 3 0
Штефан Флорин 3 0
Sota Mino 3 0
Ниняй Бранислав 1 1
Алими Исник 2 0
Кечкеш Акош 2 0
Нешкович Михайло 2 0
Никзули Роланд 1 0
Marius Coman 1 0
Харуц Денис 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Каллаку Шерифф 1 0
УТА Арад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омонди Эрик 4 0
Костаче Ионуц 3 0
Цука Рави 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Михай Кристиан 2 0
Jordan Attah Kadiri 0 1
Конте Ибраима 1 0
Педру Жоау II 1 0
Триф Разван 1 0
Kouya Mabea 1 0
Жори Даниэль 1 0
Кымпану Георге 1 0
Mircea Rednic 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Diogo Rodrigues 1 0
Loai Halaf 1 0

Результаты матчей

Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
УТА Арад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

8
6
Сепси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
УТА Арад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Сепси 0:4 Сепси - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Ботошани 3:0
Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
УТА Арад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Петролул Плоешти 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1
ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1

Результаты матчей

Сепси
УТА Арад

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сепси
УТА Арад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
2
10
2.5
2
10
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
4.
ЧФР Клуж
 11 5 3 3 21 - 15 18
5.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
6.
Петролул Плоешти
 12 4 6 2 13 - 11 18
7.
Сепси
 1:0 13 5 2 6 16 - 15 17
8.
ФКСБ
 11 4 4 3 15 - 15 16
9.
УТА Арад
 0:1 13 3 6 4 13 - 14 15
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
15.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
16.
Ботошани
 11 3 2 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
8.
Петролул Плоешти
 6 2 4 0 6 - 2 10
9.
Сепси
 1:0 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
12.
УТА Арад
 0:1 7 1 6 0 7 - 5 9
13.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 1:0 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
УТА Арад
 0:1 6 2 0 4 6 - 9 6
9.
ЧФР Клуж
 3 1 2 0 5 - 2 5
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
Весь список
  • 55'
    Флорин Штефан из команды Сепси своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 55'
    Удар от ворот произведет УТА Арад
  • 55'
    Флорин Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 55'
    Контроль мяча: Сепси: 56%, УТА Арад: 44%.
  • 54'
    Чоботарю Денис наказан за толчок Ioan Dumiter
  • 53'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 53'
    Фабри Андрей наказан за толчок Думитреску Андрес
  • 52'
    Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
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    • 47'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Рыпэ Корнел наказан за толчок Харуц Денис
    • 46'
      Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter
    • 46'
      Тактическая замена. Триф Разван уходит с поля и его заменяет Kouya Mabea
    • 46'
      Тактическая замена. Педру Жоау II уходит с поля и его заменяет Фабри Андрей
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Бенга Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 48'
      Рыпэ Корнел из команды УТА Арад своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 48'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 48'
      Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Контроль мяча: Сепси: 59%, УТА Арад: 41%.
    • 48'
      Омонди Эрик бьет ударом через себя, но Szilard Gyenge блокирует удар!
    • 47'
      Чоботарю Денис из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 47'
      Sota Mino успешно блокирует удар.
    • 47'
      Бенга Александру нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 46'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 45'
      Контроль мяча: Сепси: 62%, УТА Арад: 38%.
    • 44'
      Sota Mino сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Матей Космин забивает с правой ноги!
    • 44'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Сепси
    • 43'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 42'
      Пулоло Флоран из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Пулоло Флоран из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Контроль мяча: Сепси: 65%, УТА Арад: 35%.
    • 40'
      Robert Dimitrie Popa из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 39'
      Бенга Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Омонди Эрик из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 38'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Матей Космин наказан за толчок Рыпэ Корнел
    • 36'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Сепси контролирует мяч.
    • 35'
      Матч возобновлен
    • 34'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 33'
      Костаче Ионуц из команды УТА Арад в офсайде
    • 32'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 30'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 30'
      Контроль мяча: Сепси: 50%, УТА Арад: 50%.
    • 30'
      Педру Жоау II пробует нанести удар издали, но Szilard Gyenge держит все под контролем
    • 30'
      Ван Дурмен Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 30'
      УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Robert Dimitrie Popa взял и забрал мяч на выходе
    • 29'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Бенга Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 28'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 27'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 26'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 26'
      Ниняй Бранислав из команды Сепси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Контроль мяча: Сепси: 50%, УТА Арад: 50%.
    • 24'
      УТА Арад пытается что-то создать.
    • 24'
      УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Сепси контролирует мяч.
    • 23'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 23'
      Пулоло Флоран из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 23'
      Szilard Gyenge взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 22'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 21'
      Триф Разван ослабляет давление, выбив мяч.
    • 21'
      Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 20'
      Судья сигнализирует, что George Cimpanu из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Думитреску Андрес
    • 20'
      Сепси контролирует мяч.
    • 20'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, УТА Арад: 51%.
    • 20'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 19'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 19'
      Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Педру Жоау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Сепси контролирует мяч.
    • 19'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 19'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 18'
      Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 18'
      УТА Арад начинает контратаку
    • 18'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 18'
      Сепси контролирует мяч.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Педру Жоау II из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Каллаку Шерифф
    • 17'
      Бенга Александру из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Думитреску Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 16'
      George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Szilard Gyenge держит все под контролем
    • 15'
      Контроль мяча: Сепси: 49%, УТА Арад: 51%.
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Sota Mino из команды Сепси поставил подножку. Пострадал Педру Жоау II
    • 15'
      Судья сигнализирует, что Ван Дурмен Бенжамен из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Sota Mino
    • 15'
      Сепси контролирует мяч.
    • 14'
      Сепси контролирует мяч.
    • 13'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 13'
      Чоботарю Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Судья сигнализирует, что Костаче Ионуц из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Sota Mino
    • 12'
      УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 11'
      Бенга Александру ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 10'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 10'
      Контроль мяча: Сепси: 48%, УТА Арад: 52%.
    • 10'
      Сепси контролирует мяч.
    • 10'
      Судья сигнализирует, что Омонди Эрик из команды УТА Арад поставил подножку. Пострадал Каллаку Шерифф
    • 9'
      УТА Арад контролирует мяч.
    • 9'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 9'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 8'
      Robert Dimitrie Popa взял и забрал мяч на выходе
    • 8'
      Педру Жоау II из команды УТА Арад заходит слишком далеко, он валит Каллаку Шерифф.
    • 8'
      Сепси контролирует мяч.
    • 7'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 7'
      Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 7'
      Омонди Эрик ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 7'
      Сепси контролирует мяч.
    • 6'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 6'
      Рыпэ Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Контроль мяча: Сепси: 56%, УТА Арад: 44%.
    • 6'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 5'
      Пулоло Флоран из команды УТА Арад перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Харуц Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 5'
      Sota Mino пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем
    • 5'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 4'
      Сепси пытается что-то создать.
    • 4'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Сепси контролирует мяч.
    • 3'
      Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Сепси контролирует мяч.
    • 2'
      Сепси контролирует мяч.
    • 2'
      Хрездац Денис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Сепси контролирует мяч.
    • 1'
      Педру Жоау II наказан за толчок Sota Mino
    • 1'
      Удар от ворот произведет УТА Арад
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Сепси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    УТА Арад
    1.72
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