Флорин Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. George Cimpanu уходит с поля и его заменяет Ioan Dumiter

Первый тайм

48' Бенга Александру создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

48' Команда Сепси имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Омонди Эрик бьет ударом через себя, но Szilard Gyenge блокирует удар!

47' George Cimpanu навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Г О О О О Л - Матей Космин забивает с правой ноги!

44' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

43' Удар от ворот произведет Сепси

43' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Флорин Штефан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

36' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

31' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

30' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Педру Жоау II пробует нанести удар издали, но Szilard Gyenge держит все под контролем

30' Ван Дурмен Бенжамен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

30' УТА Арад идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

27' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

27' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

24' УТА Арад совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Szilard Gyenge взял и забрал мяч на выходе

22' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля

20' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Флорин Штефан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Педру Жоау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Матч возобновится спорным мячом

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Ниняй Бранислав выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Думитреску Андрес навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' George Cimpanu пробует нанести удар издали, но Szilard Gyenge держит все под контролем

12' УТА Арад совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Флорин Штефан ослабляет давление, выбив мяч.

9' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Каллаку Шерифф не смог попасть в створ ударом издали

7' Сепси идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Рыпэ Корнел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Харуц Денис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Sota Mino пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

4' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Сепси совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сепси начинает с центра поля