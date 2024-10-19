Тур: 13. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Феснич Оратиу
Ход матча
44'
1:0
Владение мячом
10
Матей
Космин
31
Рыпэ
Корнел
29
Триф
Разван
24
Омонди
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Матей КосминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
98 Джедо ХунорВратарь
-
21 Алими ИсникПолузащитник
-
18 Шигер ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Davide Popsa
-
-
Главный тренер: Valentin Suciu
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Рыпэ КорнелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Триф РазванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Омонди ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
10 Фабри АндрейПолузащитник
- Нападающий
-
17 Жори ДаниэльНападающий
-
14 Гезали ЛаминНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Mircea Rednic
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Сепси
УТА Арад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
11
5
Голов в среднем за матч
1.22
0.56
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
162
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дебелюх Габриэл
|3
|0.23
|Алими Исник
|2 (2)
|0.15
|Штефан Флорин
|2
|0.15
|Матей Космин
|2
|0.15
|Marius Coman
|2
|0.15
|Omar El Sawy
|1
|0.08
|Оберлин Димитри
|1
|0.08
|Варга Кевин
|1
|0.08
|Чоботарю Денис
|1
|0.08
|Нешкович Михайло
|1
|0.08
|Думитреску Андрес
|0
|0
|Каллаку Шерифф
|0
|0
|Sota Mino
|0
|0
|Отелита Богдан
|0
|0
УТА Арад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Костаче Ионуц
|2
|0.15
|Кымпану Георге
|2
|0.15
|Педру Жоау II
|2 (2)
|0.15
|Омонди Эрик
|1
|0.08
|Ван Дурмен Бенжамен
|1
|0.08
|Бенга Александру
|1
|0.08
|Эзекиль Имох
|1
|0.08
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.08
|Хрездац Денис
|1
|0.08
|Фабри Андрей
|0
|0
|Рыпэ Корнел
|0
|0
|Цука Рави
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шигер Давид
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Sota Mino
|3
|0
|Ниняй Бранислав
|1
|1
|Алими Исник
|2
|0
|Кечкеш Акош
|2
|0
|Нешкович Михайло
|2
|0
|Никзули Роланд
|1
|0
|Marius Coman
|1
|0
|Харуц Денис
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Каллаку Шерифф
|1
|0
УТА Арад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омонди Эрик
|4
|0
|Костаче Ионуц
|3
|0
|Цука Рави
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Михай Кристиан
|2
|0
|Jordan Attah Kadiri
|0
|1
|Конте Ибраима
|1
|0
|Педру Жоау II
|1
|0
|Триф Разван
|1
|0
|Kouya Mabea
|1
|0
|Жори Даниэль
|1
|0
|Кымпану Георге
|1
|0
|Mircea Rednic
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Diogo Rodrigues
|1
|0
|Loai Halaf
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
УТА Арад
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Сепси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
УТА Арад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
8
6
Сепси
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
УТА Арад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
2
40%
3
38%
76-90
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
1
17%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
3
30%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
1
10%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
15
12
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
27%
1
8%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
27%
3
25%
61-75
3
20%
3
25%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
3
20%
1
7%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
4
27%
2
14%
31-45
2
13%
3
21%
46-60
2
13%
2
14%
61-75
3
20%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Германнштадт - Сепси 0:4 Сепси - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - Сепси 2:1 Сепси - Ботошани 3:0
Оцелул Галац - Сепси 2:0 Сепси - Униря Слобозия 0:1 Университатя Клуж - Сепси 3:0 Сепси - Университатя Крайова 1:2 Рапид Бухарест - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Глория Бузау - Сепси 1:2 Сепси - Политехника Яссы 1:0 Сепси - Аустрия Вена 1:3 Ференцварош - Сепси 4:4 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Сепси - Рапид Бухарест 3:2 Фарул Констанца - Сепси 1:4 ЧФР Клуж - Сепси 2:1 Сепси - ФКСБ 2:2
УТА Арад
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Петролул Плоешти 3:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 УТА Арад - Политехника Яссы 0:0 УТА Арад - Германнштадт 1:1
ФКСБ - УТА Арад 2:0 УТА Арад - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - УТА Арад 1:0 УТА Арад - Оцелул Галац 1:1 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 УТА Арад - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 УТА Арад - Рапид Бухарест 1:1 Войтсберг - УТА Арад 1:7 УТА Арад - Сараево 1:3 УТА Арад - Борац Баня-Лука 1:2 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 УТА Арад - У Крайова 1948 3:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 УТА Арад - Оцелул Галац 3:1 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
Результаты матчей
Сепси
УТА Арад
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
4 раза 57%
0:0
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сепси
УТА Арад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
16
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
39
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|3.
|12
|4
|7
|1
|11 - 7
|19
|4.
|11
|5
|3
|3
|21 - 15
|18
|5.
|12
|4
|6
|2
|21 - 15
|18
|6.
|12
|4
|6
|2
|13 - 11
|18
|7.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|16 - 15
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|9.
|0:1
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|16.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|8.
|6
|2
|4
|0
|6 - 2
|10
|9.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|12.
|0:1
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|8.
|0:1
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 2
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3