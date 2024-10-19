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  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Бирсан Марсель
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 11'
ЧФР Клуж
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
ЧФР Клуж
4.90
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3.30
Реклама, pari.ru
3.25
Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
17
Mihnea
Radulescu
20
Ханка
Серджу
6
Юрю
Томми
7
Грозав
Георге-Теодор
14
Nana
Akosah-Bempah
21
Попа
Михай
13
Симао
Роша
4
Болгадо
Леонардо
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
82
Фика
Алин
18
Кейта
Абдул-Кадер
88
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
99
Михаэль
Петер
17
Кореница
Меритон
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

История личных встреч

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
1:0
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.21
0.77

Среднее время на гол

74
117

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.25

Среднее время на гол

82
72

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.16
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mihnea Radulescu 4 0.31
Тудорие Александру 3 0.23
Грозав Георге-Теодор 3 0.23
Рикардинью XI 1 0.08
Бериша Альбин 1 0.08
Тичу Валентин Константин 1 0.08
Ханка Серджу 0 0
Nana Akosah-Bempah 0 0
Сантос Фабрисио 0 0
Брату Марио 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 5 0.42
Бирлигея Даниэль 2 0.17
Дяк Чиприан 2 (1) 0.17
Тахцидис Панайотис 2 0.17
Паун-Александру Константин 2 0.17
Михаэль Петер 2 0.17
Джокович Дамьян 1 0.08
Нкололо Бени 1 0.08
Кореница Меритон 1 0.08
Мохаммед Камара 1 0.08
Болгадо Леонардо 1 0.08
Robert Filip 1 0.08
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 3 0
Ханка Серджу 3 0
Кейта Тидьян 3 0
Рикардинью XI 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Хужа Мариан Фернандо 2 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Зима Лукаш 1 0
Nana Akosah-Bempah 1 0
Юрю Томми 1 0
Ioan Tolea 1 0
Mihnea Radulescu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 6 2
Дан Петреску 2 1
Мунтяну Луис 3 0
Тахцидис Панайотис 2 0
Айети Арлинд 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Крешич Антон 1 0
Бобен Матия 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Фика Алин 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0
Симао Роша 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

5
13
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
63%
2
13%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
43%
3
14%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Витесс 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
7
1
1
5
1.5
6
2
1
5
2.5
3
5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
4
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
9
2
3
9
1.5
8
3
1
11
2.5
4
7
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
ЧФР Клуж
 0:0 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
5.
Петролул Плоешти
 0:0 13 4 7 2 13 - 11 19
6.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
7.
Сепси
 13 5 2 6 16 - 15 17
8.
ФКСБ
 11 4 4 3 15 - 15 16
9.
УТА Арад
 13 3 6 4 13 - 14 15
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
15.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
16.
Ботошани
 11 3 2 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
ЧФР Клуж
 0:0 8 4 1 3 16 - 13 13
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Петролул Плоешти
 0:0 7 2 5 0 6 - 2 11
8.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Сепси
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
12.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
13.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Петролул Плоешти
 0:0 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
ЧФР Клуж
 0:0 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
УТА Арад
 6 2 0 4 6 - 9 6
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
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Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
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  • 10'
    Удар от ворот произведет ЧФР Клуж
  • 9'
    Меритон Кореница из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 9'
    Mihnea Radulescu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 9'
    Фика Алин ослабляет давление, выбив мяч.
  • 9'
    Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 8'
    Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 8'
    Удар от ворот произведет Петролул Плоешти
  • 7'
    Меритон Кореница навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • 3'
      Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 3'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      Грозав Георге-Теодор из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж разыграл угловой с правого угла.
    • 1'
      Lucian Dumitriu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      ЧФР Клуж контролирует мяч.
    • 1'
      ЧФР Клуж начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    ЧФР Клуж
    4.90
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    3.30
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    3.25
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    ЧФР Клуж
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