Тур: 13. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
20
Ханка
Серджу
21
Попа
Михай
13
Симао
Роша
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
82
Фика
Алин
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
69 Рош ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
36 Alin Botogan
-
71 David Ilie
-
Главный тренер: Мехмет Топал
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
13 Симао РошаЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.21
0.77
Среднее время на гол
74
117
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.25
Среднее время на гол
82
72
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.16
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mihnea Radulescu
|4
|0.31
|Тудорие Александру
|3
|0.23
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.23
|Рикардинью XI
|1
|0.08
|Бериша Альбин
|1
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.08
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|5
|0.42
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.17
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.17
|Тахцидис Панайотис
|2
|0.17
|Паун-Александру Константин
|2
|0.17
|Михаэль Петер
|2
|0.17
|Джокович Дамьян
|1
|0.08
|Нкололо Бени
|1
|0.08
|Кореница Меритон
|1
|0.08
|Мохаммед Камара
|1
|0.08
|Болгадо Леонардо
|1
|0.08
|Robert Filip
|1
|0.08
|Симао Роша
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|3
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Кейта Тидьян
|3
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Юрю Томми
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
|Mihnea Radulescu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|6
|2
|Дан Петреску
|2
|1
|Мунтяну Луис
|3
|0
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Robert Filip
|1
|0
|Симао Роша
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
5
13
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
67% (8)
25% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
63%
2
13%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
43%
3
14%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Витесс 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
4
1 раз 17%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
2
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
71
15
62
15
35
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
21
24
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
92
39
83
111
47
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|7
|5
|1
|20 - 8
|26
|2.
|12
|5
|5
|2
|20 - 11
|20
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|21 - 15
|19
|4.
|12
|4
|7
|1
|11 - 7
|19
|5.
|0:0
|13
|4
|7
|2
|13 - 11
|19
|6.
|12
|4
|6
|2
|21 - 15
|18
|7.
|13
|5
|2
|6
|16 - 15
|17
|8.
|11
|4
|4
|3
|15 - 15
|16
|9.
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|10.
|12
|4
|2
|6
|12 - 17
|14
|11.
|12
|3
|4
|5
|12 - 15
|13
|12.
|12
|2
|7
|3
|12 - 15
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|16 - 23
|13
|15.
|12
|3
|3
|6
|11 - 18
|12
|16.
|11
|3
|2
|6
|12 - 19
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|13 - 5
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|3.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|16 - 13
|13
|4.
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|13 - 4
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|0:0
|7
|2
|5
|0
|6 - 2
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|10.
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|11.
|5
|2
|3
|0
|5 - 2
|9
|12.
|7
|1
|6
|0
|7 - 5
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|14.
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|16.
|5
|0
|4
|1
|5 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|3
|4
|1
|10 - 6
|13
|2.
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|4.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|6.
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|3 - 8
|7
|8.
|0:0
|4
|1
|3
|0
|5 - 2
|6
|9.
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|7
|1
|2
|4
|10 - 18
|5
|12.
|7
|0
|5
|2
|8 - 10
|5
|13.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|14.
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|6
|0
|1
|5
|5 - 15
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3