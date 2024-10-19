Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Tidiane Keita выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Матч возобновлен

88' Рефери не любит споров - именно за это Папп Пол сейчас получил желтую

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Матч возобновлен

86' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Меритон Кореница получил легкую травму, и его заменил Постолаки Вирджилиу

82' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

81' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Матч возобновлен

80' Меритон Кореница на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

80' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Tidiane Keita задерживает мяч рукой

78' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Денис Раду выиграл воздушное противоборство у Камора Мауру

76' Сегодняшная посещаемость составляет 4300 болельщиков

76' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Рефери не любит споров - именно за это Луи Мунтяну сейчас получил желтую

74' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Mihnea Radulescu уходит с поля и его заменяет Денис Раду

72' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

70' Ханка Серджу - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

69' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Юрю Томми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

67' Матч возобновлен

67' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

65' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

63' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Юрю Томми совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Кейта Абдул-Кадер не смог попасть в створ ударом издали

59' Симао Роша создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

58' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

57' Nana Akosah-Bempah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' Меритон Кореница навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

54' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

53' Юрю Томми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Игрок из команды Петролул Плоешти делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

51' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Меритон Кореница пробует нанести удар издали, но Лукас Зима держит все под контролем

49' Луи Мунтяну создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Рикардинью XI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Папп Пол наказан за толчок Луи Мунтяну

46' Тактическая замена. Михаэль Петер уходит с поля и его заменяет Луи Мунтяну