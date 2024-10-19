Тур: 13. Стадион: Илие Оана. Зрители: 4300 Главный судья: Бирсан Марсель
0:0
Конец матча
0'
40' Желтая карточкаМихаэль Петер
59' Желтая карточкаЮрю Томми
70' Желтая карточкаХанка Серджу
74' Желтая карточкаМунтяну Луис
88' Желтая карточкаПапп Пол
90'+5
Ход матча
40'
59'
70'
74'
88'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
20
Ханка
Серджу
21
Попа
Михай
13
Симао
Роша
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
82
Фика
Алин
10
Дяк
Чиприан
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
69 Рош ЙоанЗащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
-
22 Раду ДенисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
15 Hasan Jahic
-
30 Ioan Tolea
-
36 Alin Botogan
-
71 David Ilie
-
Главный тренер: Мехмет Топал
- Основной состав
-
21 Попа МихайВратарь
-
13 Симао РошаЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
45 Камора МауруЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дяк ЧиприанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Защитник
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
23 Якоб ФлавиусЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Артян АндрейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петреску Дан
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
11 матчей
54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
25 матчей
24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед
Первый тайм
32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.21
0.77
Среднее время на гол
74
117
Всего голов
12
15
Голов в среднем за матч
1.09
1.25
Среднее время на гол
82
72
Всего голов
29
25
Голов в среднем за матч
1.16
1
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mihnea Radulescu
|4
|0.31
|Тудорие Александру
|3
|0.23
|Грозав Георге-Теодор
|3
|0.23
|Рикардинью XI
|1
|0.08
|Бериша Альбин
|1
|0.08
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.08
|Ханка Серджу
|0
|0
|Nana Akosah-Bempah
|0
|0
|Сантос Фабрисио
|0
|0
|Брату Марио
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мунтяну Луис
|5
|0.42
|Бирлигея Даниэль
|2
|0.17
|Дяк Чиприан
|2 (1)
|0.17
|Тахцидис Панайотис
|2
|0.17
|Паун-Александру Константин
|2
|0.17
|Михаэль Петер
|2
|0.17
|Джокович Дамьян
|1
|0.08
|Нкололо Бени
|1
|0.08
|Кореница Меритон
|1
|0.08
|Мохаммед Камара
|1
|0.08
|Болгадо Леонардо
|1
|0.08
|Robert Filip
|1
|0.08
|Симао Роша
|0
|0
|Могос Василе
|0
|0
|Постолаки Вирджилиу
|0
|0
|Фика Алин
|0
|0
|Кейта Абдул-Кадер
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|4
|0
|Ханка Серджу
|4
|0
|Кейта Тидьян
|3
|0
|Рикардинью XI
|2
|0
|Юрю Томми
|2
|0
|Думитриу Лучан
|2
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|2
|0
|Грозав Георге-Теодор
|1
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Nana Akosah-Bempah
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
|Mihnea Radulescu
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Камара
|6
|2
|Мунтяну Луис
|4
|0
|Дан Петреску
|2
|1
|Тахцидис Панайотис
|2
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Крешич Антон
|1
|0
|Бобен Матия
|1
|0
|Михаэль Петер
|1
|0
|Постолаки Вирджилиу
|1
|0
|Фика Алин
|1
|0
|Бирлигея Даниэль
|1
|0
|Robert Filip
|1
|0
|Симао Роша
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
2
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
8
Упущенные победы
5
13
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
6
15
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
63%
2
13%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
43%
3
14%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
6
40%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Витесс 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Точный счет
0:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
71
16
62
16
35
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
22
24
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
93
310
84
112
48
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|7 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|6 (5)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|6 (3)
|ЧФР Клуж
|Мунтяну Луис
|5 (1)
|Униря Слобозия
|Поспелов Дмитрий
|5 (1)
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|2 6
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|5
|Ботошани
|Marian Chica-Rosa
|5
|Фарул Констанца
|Бэлаша Михай
|1 3
|Германнштадт
|Иванов Антоний
|1 3