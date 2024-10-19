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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Зрители: 4300 Главный судья: Бирсан Марсель
Петролул Плоешти
0:0
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
40' Желтая карточка
Михаэль Петер
59' Желтая карточка
Юрю Томми
70' Желтая карточка
Ханка Серджу
74' Желтая карточка
Мунтяну Луис
88' Желтая карточка
Папп Пол
90'+5
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
17
Mihnea
Radulescu
20
Ханка
Серджу
6
Юрю
Томми
7
Грозав
Георге-Теодор
14
Nana
Akosah-Bempah
21
Попа
Михай
13
Симао
Роша
4
Болгадо
Леонардо
27
Илие
Матей
45
Камора
Мауру
82
Фика
Алин
18
Кейта
Абдул-Кадер
88
Джокович
Дамьян
10
Дяк
Чиприан
99
Михаэль
Петер
17
Кореница
Меритон
Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

История личных встреч

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

11 матчей

54.5%
45.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

72.7%
45.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

18.2%
72.7%
9.1%
2 победы 8 ничьих 0 побед

14 матчей

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

25 матчей

24%
40%
36%
6 побед 10 ничьих 9 побед

Первый тайм

32%
48%
20%
8 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

8%
56%
36%
2 победы 14 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
С
1:0
С
2:5
С
1:0
Л1ГБ
1:0
Л1ГБ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:0
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ВД
2:2

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.21
0.77

Среднее время на гол

74
117

Всего голов

12
15

Голов в среднем за матч

1.09
1.25

Среднее время на гол

82
72

Всего голов

29
25

Голов в среднем за матч

1.16
1

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
14
Больше 56%
Меньше 44%
11
7
Больше 28%
Меньше 72%
18
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mihnea Radulescu 4 0.31
Тудорие Александру 3 0.23
Грозав Георге-Теодор 3 0.23
Рикардинью XI 1 0.08
Бериша Альбин 1 0.08
Тичу Валентин Константин 1 0.08
Ханка Серджу 0 0
Nana Akosah-Bempah 0 0
Сантос Фабрисио 0 0
Брату Марио 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мунтяну Луис 5 0.42
Бирлигея Даниэль 2 0.17
Дяк Чиприан 2 (1) 0.17
Тахцидис Панайотис 2 0.17
Паун-Александру Константин 2 0.17
Михаэль Петер 2 0.17
Джокович Дамьян 1 0.08
Нкололо Бени 1 0.08
Кореница Меритон 1 0.08
Мохаммед Камара 1 0.08
Болгадо Леонардо 1 0.08
Robert Filip 1 0.08
Симао Роша 0 0
Могос Василе 0 0
Постолаки Вирджилиу 0 0
Фика Алин 0 0
Кейта Абдул-Кадер 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 4 0
Ханка Серджу 4 0
Кейта Тидьян 3 0
Рикардинью XI 2 0
Юрю Томми 2 0
Думитриу Лучан 2 0
Хужа Мариан Фернандо 2 0
Грозав Георге-Теодор 1 0
Зима Лукаш 1 0
Nana Akosah-Bempah 1 0
Ioan Tolea 1 0
Mihnea Radulescu 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Камара 6 2
Мунтяну Луис 4 0
Дан Петреску 2 1
Тахцидис Панайотис 2 0
Айети Арлинд 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Крешич Антон 1 0
Бобен Матия 1 0
Михаэль Петер 1 0
Постолаки Вирджилиу 1 0
Фика Алин 1 0
Бирлигея Даниэль 1 0
Robert Filip 1 0
Симао Роша 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
ЧФР Клуж
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
2
Петролул Плоешти
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
ЧФР Клуж
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
8

Упущенные победы

5
13
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
ЧФР Клуж
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
2
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

8
16
2 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
5
63%
2
13%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
2
25%
2
15%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
8%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
1
13%
2
15%
61-75
1
13%
5
38%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 7
5 Не забивали 3
2
14%
1
5%
1-15
1
7%
4
19%
16-30
3
21%
3
14%
31-45
1
7%
6
29%
46-60
1
7%
4
19%
61-75
6
43%
3
14%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
20%
2
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
2
20%
4
27%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
6
40%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Петролул Плоешти - Витесс 1:1 УТА Арад - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Германнштадт 4:1 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:1
Петролул Плоешти - Фарул Констанца 1:1 Ботошани - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 0:0 Униря Слобозия - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1
ЧФР Клуж
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Политехника Яссы 2:1 ЧФР Клуж - УТА Арад 1:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 0:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - ЧФР Клуж 0:3 Пафос - ЧФР Клуж 3:0 ЧФР Клуж - Ботошани 3:0 ЧФР Клуж - Пафос 1:0 ЧФР Клуж - Маккаби Петах-Тиква 1:0 ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Маккаби Петах-Тиква - ЧФР Клуж 0:1 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 2:3 Неман Гродно - ЧФР Клуж 0:5 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2 ЧФР Клуж - Неман Гродно 0:0 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 2:2 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2 ЛАСК - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Слован Братислава 1:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

Точный счет

0:0
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
5 раз 38%
1:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
4 раза 33%
3
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
6
2
1
6
2.5
3
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
8
4
1
12
2.5
4
8
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 13 7 5 1 20 - 8 26
2.
Университатя Крайова
 12 5 5 2 20 - 11 20
3.
ЧФР Клуж
 12 5 4 3 21 - 15 19
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 11 - 7 19
5.
Петролул Плоешти
 13 4 7 2 13 - 11 19
6.
Динамо Бухарест
 12 4 6 2 21 - 15 18
7.
Сепси
 13 5 2 6 16 - 15 17
8.
ФКСБ
 11 4 4 3 15 - 15 16
9.
УТА Арад
 13 3 6 4 13 - 14 15
10.
Политехника Яссы
 12 4 2 6 12 - 17 14
11.
Фарул Констанца
 12 3 4 5 12 - 15 13
12.
Рапид Бухарест
 12 2 7 3 12 - 15 13
13.
Германнштадт
 13 3 4 6 16 - 23 13
14.
Глория Бузау
 13 3 4 6 16 - 23 13
15.
Униря Слобозия
 12 3 3 6 11 - 18 12
16.
Ботошани
 11 3 2 6 12 - 19 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 5 4 1 0 13 - 5 13
2.
Университатя Клуж
 5 4 1 0 10 - 2 13
3.
ЧФР Клуж
 8 4 1 3 16 - 13 13
4.
Германнштадт
 7 3 3 1 11 - 8 12
5.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 13 - 4 11
6.
ФКСБ
 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Петролул Плоешти
 7 2 5 0 6 - 2 11
8.
Политехника Яссы
 6 3 1 2 8 - 6 10
9.
Сепси
 7 3 1 3 7 - 5 10
10.
Фарул Констанца
 7 3 1 3 8 - 9 10
11.
Оцелул Галац
 5 2 3 0 5 - 2 9
12.
УТА Арад
 7 1 6 0 7 - 5 9
13.
Глория Бузау
 6 2 2 2 6 - 5 8
14.
Ботошани
 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 8 - 10 5
16.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 5 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Клуж
 8 3 4 1 10 - 6 13
2.
Оцелул Галац
 7 2 4 1 6 - 5 10
3.
Университатя Крайова
 7 2 3 2 7 - 7 9
4.
Рапид Бухарест
 7 2 3 2 7 - 8 9
5.
Петролул Плоешти
 6 2 2 2 7 - 9 8
6.
Сепси
 6 2 1 3 9 - 10 7
7.
Униря Слобозия
 6 2 1 3 3 - 8 7
8.
ЧФР Клуж
 4 1 3 0 5 - 2 6
9.
УТА Арад
 6 2 0 4 6 - 9 6
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Глория Бузау
 7 1 2 4 10 - 18 5
12.
Динамо Бухарест
 7 0 5 2 8 - 10 5
13.
Ботошани
 6 1 1 4 4 - 11 4
14.
Политехника Яссы
 6 1 1 4 4 - 11 4
15.
Фарул Констанца
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Германнштадт
 6 0 1 5 5 - 15 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 7 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 6 (5)
Университатя Клуж Нистор Дан 6 (3)
ЧФР Клуж Мунтяну Луис 5 (1)
Униря Слобозия Поспелов Дмитрий 5 (1)
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ЧФР Клуж Мохаммед Камара 2 6
Глория Бузау Чанаджия Дарио 5
Ботошани Marian Chica-Rosa 5
Фарул Констанца Бэлаша Михай 1 3
Германнштадт Иванов Антоний 1 3
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