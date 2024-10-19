Тур: 10. Стадион: Оболонь Арена.
0:1
Первый тайм: 19'
Ход матча
11'
15
Стасюк
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Стасюк ПётрЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
90 Taras Liakh
-
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Shyshchenko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Малыш НавинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Александр Шовковски
История личных встреч
Оболонь
Динамо Киев
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
0.83
0.6
Среднее время на гол
108
150
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
2.6
2.17
Среднее время на гол
34
41
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.64
1.45
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
55
61
Бомбардиры внутри турнира
Оболонь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черненко Руслан
|1
|0.1
|Слободян Олег
|1
|0.1
|Vitaliy Grusha
|1
|0.1
|Viktor Bliznichenko
|1
|0.1
|Лукьянчук Павел
|0
|0
|Суханов Сергей
|0
|0
|Igor Medynsky
|0
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|3 (1)
|0.33
|Пихалёнок Александр
|2
|0.22
|Рубчинский Валентин
|2
|0.22
|Ярмоленко Андрей
|2 (2)
|0.22
|Шапаренко Николай
|1
|0.11
|Караваев Александр
|1
|0.11
|Ванат Владислав
|1
|0.11
|Брагару Максим
|1
|0.11
|Себальос Брайан
|1
|0.11
|Бражко Владимир
|1
|0.11
|Михавко Тарас
|1
|0.11
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Вивчаренко Константин
|0
|0
Карточки
Оболонь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Igor Medynsky
|3
|0
|Дубко Валерий
|1
|1
|Тарануха Ростислав
|2
|0
|Vadym Vitenchuk
|2
|0
|Taras Moroz
|2
|0
|Грисьо Максим
|0
|1
|Черненко Руслан
|1
|0
|Приймак Владислав
|1
|0
|Карась Даниил
|1
|0
|Суханов Сергей
|1
|0
|Vitaliy Grusha
|1
|0
|Курко Василий
|1
|0
|Viktor Bliznichenko
|1
|0
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попов Денис II
|2
|0
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|Андриевский Александр
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Кабаев Владислав
|1
|0
|Вивчаренко Константин
|1
|0
|Брагару Максим
|1
|0
|Биловар Кристиан
|1
|0
|Себальос Брайан
|1
|0
|Бражко Владимир
|1
|0
|Рубчинский Валентин
|1
|0
Результаты матчей
Оболонь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
2
0
Оболонь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
11
0
Упущенные победы
0
7
Оболонь
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Динамо Киев
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
4
10
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
2
50%
1
10%
46-60
1
25%
2
20%
61-75
1
25%
3
30%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
50%
61-75
4
44%
0
0%
76-90
Забито
0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
9 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90
Забито
4
17
0 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 6
7 Не забивали 1
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
2
50%
1
6%
46-60
1
25%
2
12%
61-75
1
25%
4
24%
76-90
Пропущено
20
3
7 В 1-м тайме 1
13 Во 2-м тайме 2
7 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
6
30%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
3
15%
1
33%
61-75
7
35%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Оболонь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0
Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3
Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2
Результаты матчей
Оболонь
Динамо Киев
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
4:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
4:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
7 раз 78%
2
2 раза 22%
2
3 раза 38%
3
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Оболонь
Динамо Киев
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
71
27
62
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|8
|1
|0
|17 - 4
|25
|2.
|9
|7
|2
|0
|15 - 6
|23
|3.
|8
|6
|2
|0
|18 - 6
|20
|4.
|9
|6
|1
|2
|26 - 9
|19
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 4
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|9 - 11
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 13
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|7 - 9
|11
|9.
|9
|3
|1
|5
|5 - 9
|10
|10.
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|12.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|13.
|10
|1
|5
|4
|5 - 8
|8
|14.
|9
|2
|1
|6
|4 - 12
|7
|15.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|16.
|0:1
|10
|1
|2
|7
|4 - 21
|5
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|2.
|5
|3
|2
|0
|10 - 4
|11
|3.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|14 - 4
|9
|6.
|6
|3
|0
|3
|4 - 6
|9
|7.
|3
|2
|1
|0
|8 - 0
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|2 - 3
|6
|10.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 4
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|4 - 10
|5
|14.
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|1 - 8
|3
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 2
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|12 - 5
|10
|4.
|3
|3
|0
|0
|8 - 2
|9
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 6
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|6 - 4
|6
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|9.
|9
|0
|5
|4
|6 - 14
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|12.
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|14.
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 11
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Полесье
|Назаренко Александр
|7 (3)
|Шахтёр Донецк
|Судаков Георгий
|7 (3)
|Полесье
|Гуцуляк Алексей
|5 (2)
|Александрия
|Филиппов Александр
|5 (1)
|Рух Львов
|Краснопир Игорь
|5
|ФК Левый Берег
|Сухоручко Даниил
|1 3
|Ингулец
|Мельничук Максим
|1 3
|ФК Левый Берег
|Банада Евгений
|4
|Кривбасс
|Бизимана Джихад
|4
|Ворскла
|Скляр Александр
|1 2