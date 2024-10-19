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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Оболонь
1:5
Конец матча
Динамо Киев
0'
8' Желтая карточка
Тарануха Ростислав
0:1
11' Гол
Шапаренко Николай
20' Желтая карточка
Дубко Валерий
0:2
21' Пенальти
Ванат Владислав
0:3
29' Гол
Ванат Владислав
40' Желтая карточка
Сергей Шишченко
0:4
49' Гол
Караваев Александр
1:4
52' Гол в свои ворота
Михавко Тарас
1:5
73' Гол
Бражко Владимир
90'+5
1
Федоривский
Назарий
11
Грисьо
Максим
3
Приймак
Владислав
37
Дубко
Валерий
15
Стасюк
Пётр
44
Vadym
Vitenchuk
17
Черненко
Руслан
9
Igor
Medynsky
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
7
Viktor
Bliznichenko
1
Бущан
Георгий
24
Тымчик
Александр
4
Попов
Денис
II
32
Михавко
Тарас
44
Дубинчак
Владислав
10
Шапаренко
Николай
6
Бражко
Владимир
20
Караваев
Александр
29
Буяльский
Виталий
22
Кабаев
Владислав
11
Ванат
Владислав
Оболонь
Динамо Киев

История личных встреч

Оболонь
Динамо Киев

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

9.1%
36.4%
54.5%
1 победа 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

История матчей

ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
2:4
К
5:0
К
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
4:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:4
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

0.83
0.6

Среднее время на гол

108
150

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

2.6
2.17

Среднее время на гол

34
41

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.64
1.45

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

55
61

Бомбардиры внутри турнира

Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.1
Слободян Олег 1 0.1
Vitaliy Grusha 1 0.1
Viktor Bliznichenko 1 0.1
Лукьянчук Павел 0 0
Суханов Сергей 0 0
Igor Medynsky 0 0
Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 3 (1) 0.33
Ванат Владислав 3 (1) 0.33
Шапаренко Николай 2 0.22
Бражко Владимир 2 0.22
Караваев Александр 2 0.22
Пихалёнок Александр 2 0.22
Рубчинский Валентин 2 0.22
Ярмоленко Андрей 2 (2) 0.22
Брагару Максим 1 0.11
Себальос Брайан 1 0.11
Михавко Тарас 1 0.11
Кабаев Владислав 0 0
Вивчаренко Константин 0 0

Карточки

Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дубко Валерий 2 1
Тарануха Ростислав 3 0
Igor Medynsky 3 0
Vadym Vitenchuk 2 0
Taras Moroz 2 0
Грисьо Максим 0 1
Сергей Шишченко 1 0
Черненко Руслан 1 0
Приймак Владислав 1 0
Карась Даниил 1 0
Суханов Сергей 1 0
Vitaliy Grusha 1 0
Курко Василий 1 0
Viktor Bliznichenko 1 0
Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попов Денис II 2 0
Ярмоленко Андрей 1 0
Андриевский Александр 1 0
Бущан Георгий 1 0
Кабаев Владислав 1 0
Вивчаренко Константин 1 0
Брагару Максим 1 0
Биловар Кристиан 1 0
Себальос Брайан 1 0
Бражко Владимир 1 0
Рубчинский Валентин 1 0

Результаты матчей

Оболонь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Динамо Киев
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

2
0
Оболонь
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Динамо Киев
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

11
0

Упущенные победы

0
7
Оболонь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Динамо Киев
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

4
16
0 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
0
0%
3
19%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
50%
3
19%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
1
25%
3
19%
76-90

Пропущено

15
2
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
7%
1
50%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
1
50%
61-75
4
27%
0
0%
76-90

Забито

0
7
0 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
10 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

11
1
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
36%
0
0%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
100%
76-90

Забито

4
23
0 В 1-м тайме 13
4 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 7
8 Не забивали 1
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
5
22%
16-30
0
0%
4
17%
31-45
2
50%
3
13%
46-60
1
25%
3
13%
61-75
1
25%
4
17%
76-90

Пропущено

26
3
10 В 1-м тайме 1
16 Во 2-м тайме 2
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 3
1
4%
1
33%
1-15
8
31%
0
0%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
5
19%
0
0%
46-60
4
15%
1
33%
61-75
7
27%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Оболонь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Оболонь - Заря 2:2 Черноморец Од - Оболонь 1:0 Оболонь - Ингулец 2:1 Шахтёр Донецк - Оболонь 4:0
Оболонь - Александрия 0:0 Оболонь - Заря 0:2 Полесье - Оболонь 4:0 Ворскла - Оболонь 2:0 Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1 Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Динамо Киев - Кривбасс 2:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 ФК Левый Берег - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Лацио 0:3
Динамо Киев - Рух Львов 0:0 Динамо Киев - Ворскла 3:1 Заря - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - ЛНЗ Черкасcы 1:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 Карпаты - Динамо Киев 1:3 Рейнджерс - Динамо Киев 0:2 Верес - Динамо Киев 1:2 Динамо Киев - Рейнджерс 1:1 Партизан - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Партизан 6:2 Унион Берлин - Динамо Киев 3:2 Динамо Киев - Мамелоди Сандаунс 1:0 Брондбю - Динамо Киев 0:4 Динамо Киев - Шальке 04 2:2

Результаты матчей

Оболонь
Динамо Киев

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

4:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
2
2 раза 40%
3
2 раза 40%
5
1 раз 20%

Точный счет

4:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
7 раз 70%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
1 раз 11%
1
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Оболонь
Динамо Киев

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
1
2
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
7
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
7
2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 9 8 1 0 21 - 5 25
2.
Александрия
 9 7 2 0 15 - 6 23
3.
Полесье
 8 6 2 0 18 - 6 20
4.
Шахтёр Донецк
 9 6 1 2 26 - 9 19
5.
Рух Львов
 8 3 4 1 14 - 4 13
6.
Заря
 9 4 0 5 9 - 11 12
7.
ЛНЗ Черкасcы
 9 3 3 3 10 - 13 12
8.
Кривбасс
 8 3 2 3 7 - 9 11
9.
Черноморец Од
 9 3 1 5 5 - 9 10
10.
Карпаты
 9 2 3 4 10 - 14 9
11.
Верес
 9 2 3 4 9 - 13 9
12.
Ворскла
 10 2 3 5 9 - 15 9
13.
Колос Ковалёвка
 10 1 5 4 5 - 8 8
14.
ФК Левый Берег
 9 2 1 6 4 - 12 7
15.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
16.
Оболонь
 10 1 2 7 5 - 25 5
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Александрия
 5 4 1 0 10 - 5 13
2.
Полесье
 5 3 2 0 10 - 4 11
3.
Динамо Киев
 4 3 1 0 6 - 2 10
4.
ЛНЗ Черкасcы
 5 3 1 1 7 - 5 10
5.
Шахтёр Донецк
 4 3 0 1 14 - 4 9
6.
Черноморец Од
 6 3 0 3 4 - 6 9
7.
Рух Львов
 3 2 1 0 8 - 0 7
8.
Заря
 4 2 0 2 5 - 5 6
9.
Колос Ковалёвка
 6 1 3 2 2 - 3 6
10.
Верес
 7 1 3 3 7 - 11 6
11.
Кривбасс
 4 1 2 1 3 - 4 5
12.
Карпаты
 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Оболонь
 6 1 2 3 5 - 14 5
14.
Ворскла
 3 1 1 1 2 - 5 4
15.
ФК Левый Берег
 5 1 0 4 1 - 8 3
16.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 5 5 0 0 15 - 3 15
2.
Александрия
 4 3 1 0 5 - 1 10
3.
Шахтёр Донецк
 5 3 1 1 12 - 5 10
4.
Полесье
 3 3 0 0 8 - 2 9
5.
Кривбасс
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Заря
 5 2 0 3 4 - 6 6
7.
Рух Львов
 5 1 3 1 6 - 4 6
8.
Ворскла
 7 1 2 4 7 - 10 5
9.
Ингулец
 9 0 5 4 6 - 14 5
10.
ФК Левый Берег
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Карпаты
 4 1 1 2 4 - 7 4
12.
Верес
 2 1 0 1 2 - 2 3
13.
Колос Ковалёвка
 4 0 2 2 3 - 5 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 4 0 2 2 3 - 8 2
15.
Черноморец Од
 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Оболонь
 4 0 0 4 0 - 11 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Полесье Назаренко Александр 7 (3)
Шахтёр Донецк Судаков Георгий 7 (3)
Полесье Гуцуляк Алексей 5 (2)
Александрия Филиппов Александр 5 (1)
Рух Львов Краснопир Игорь 5
Весь список

Топ нарушителей
ФК Левый Берег Сухоручко Даниил 1 3
Ингулец Мельничук Максим 1 3
ФК Левый Берег Банада Евгений 4
Кривбасс Бизимана Джихад 4
Ворскла Скляр Александр 1 2
Весь список
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