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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Штурм Грац
2:0
Перерыв
Гразер
0'
12' Желтая карточка
Lukas Graf
23' Желтая карточка
Гайрхофер Никлас
25' Желтая карточка
Milos Jovicic
33' Желтая карточка
Мадернер Даниэль
1:0
34' Гол
Газибегович Юсуф
36' Желтая карточка
Газибегович Юсуф
2:0
40' Гол
Китеишвили Отар

Ход матча

12'
 
Lukas Graf
23'
Гайрхофер Никлас
 
25'
 
Milos Jovicic
33'
 
Мадернер Даниэль
34'
Газибегович Юсуф
1:0
36'
Газибегович Юсуф
 
40'
Китеишвили Отар
2:0
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Штурм Грац
Ничья
Гразер
1.50
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Все Коэффициенты
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
24
Лавале
Димитри
47
Айву
Эмануэль
8
Ялькуйе
Малик
35
Гайрхофер
Никлас
10
Китеишвили
Отар
21
Чуквуани
Точи
15
Бовинг
Виллиам
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
19
Marco
Gantschnig
27
Росенбергер
Бенжамен
28
Фризер
Доминик
13
Marco
Perchtold
7
Сатин
Мурат
15
Lukas
Graf
10
Christian
Lichtenberger
9
Мадернер
Даниэль
99
Michael
Cheukoua
Штурм Грац
3-4-2-1
Гразер
3-4-1-2

История личных встреч

Штурм Грац
Гразер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

К
2:3

Голы

Всего голов

0
3

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
3

Среднее время на гол

45
30

Бомбардиры внутри турнира

Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бирет Мика 7 0.7
Китеишвили Отар 4 (2) 0.4
Гргич Леон 2 0.2
Бовинг Виллиам 1 0.1
Лавале Димитри 1 0.1
Газибегович Юсуф 1 0.1
Чуквуани Точи 1 0.1
Ялькуйе Малик 1 0.1
Айву Эмануэль 1 0.1
Хорват Томи 1 0.1
Ятта Сиди 1 0.1
Горенц-Станкович Йон 0 0
Хирлендер Штефан 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Lang2 2 0.2
Вучич Ромео 2 0.2
Christian Lichtenberger 1 0.1
Atsushi Zaizen 1 0.1
Филипович Петар 1 0.1
Michael Cheukoua 1 0.1
Ципот Тио 1 0.1
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0
Мадернер Даниэль 0 0

Карточки

Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Газибегович Юсуф 5 0
Карич Эмир 2 1
Горенц-Станкович Йон 3 0
Ятта Сиди 1 1
Лавале Димитри 2 0
Айву Эмануэль 2 0
Вютрих Грегори 1 0
Чуквуани Точи 1 0
Ярдымджи Эренджан 1 0
Гайрхофер Никлас 1 0
Бирет Мика 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 4 0
Филипович Петар 2 1
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Италиано Джейкоб 2 0
Christian Lichtenberger 2 0
Michael Lang2 2 0
Ципот Тио 2 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Росенбергер Бенжамен 1 0
Сатин Мурат 1 0
Michael Cheukoua 1 0
Marco Gantschnig 1 0

Результаты матчей

Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
6
Штурм Грац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гразер
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
3
Штурм Грац
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Гразер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
3
23%
1
17%
61-75
5
38%
2
33%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
2
33%
1
9%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

19
12
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
5%
2
17%
1-15
3
16%
3
25%
16-30
3
16%
1
8%
31-45
1
5%
2
17%
46-60
5
26%
2
17%
61-75
6
32%
2
17%
76-90

Пропущено

10
17
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
0
0%
4
24%
1-15
2
20%
2
12%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
2
20%
3
18%
61-75
2
20%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2
Гразер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2
Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2

Результаты матчей

Штурм Грац
Гразер

Точный счет

0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
4:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
5 раз 56%
0
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Штурм Грац
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
2
2
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
1
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
7
2
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:0 10 7 1 2 21 - 10 22
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Вольфсбергер
 1:0 10 5 1 4 22 - 16 16
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 8 4 2 2 13 - 11 14
5.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 10 4 2 4 12 - 14 14
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 2 3 9 - 14 11
9.
ЛАСК
 9 3 1 5 14 - 15 10
10.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Альтах
 0:0 10 2 3 5 8 - 11 9
12.
Гразер
 0:2 10 0 4 6 11 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:0 6 5 0 1 15 - 6 15
2.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 5 3 0 2 6 - 3 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 3 2 1 0 7 - 1 7
7.
Вольфсбергер
 1:0 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Альтах
 0:0 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 0:2 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1:0 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 2:0 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Ред Булл Зальцбург
 0:0 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Альтах
 0:0 5 1 2 2 4 - 6 5
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 5 1 2 2 6 - 11 5
9.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 0:2 6 0 2 4 6 - 13 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 7 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
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  • 12'
    Lukas Graf получил желтую карточку от судьи
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