Тур: 10. Стадион: Меркур-Арена.
5:2
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаLukas Graf
23' Желтая карточкаГайрхофер Никлас
25' Желтая карточкаMilos Jovicic
33' Желтая карточкаМадернер Даниэль
1:0
34' ГолГазибегович Юсуф
36' Желтая карточкаГазибегович Юсуф
2:0
40' ГолКитеишвили Отар
46' Желтая карточкаЯлькуйе Малик
3:0
50' ГолБирет Мика
3:1
54' ГолМадернер Даниэль
54' Желтая карточкаЦипот Тио
3:2
56' ГолРосенбергер Бенжамен
59' Желтая карточкаРосенбергер Бенжамен
61' Желтая карточкаMichael Cheukoua
4:2
64' ГолЯтта Сиди
5:2
79' ГолКитеишвили Отар
90'+10
Ход матча
12'
23'
25'
33'
34'
1:0
36'
40'
2:0
46'
50'
3:0
54'
54'
56'
61'
64'
4:2
79'
20
Ятта
Сиди
18
Бирет
Мика
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ятта СидиПолузащитник
-
18 Бирет МикаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Карич ЭмирЗащитник
- Полузащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Нападающий
-
36 Камара АмадиНападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Lukas GrafПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Gernot Messner
История личных встреч
Штурм Грац
Гразер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
3
Среднее время на гол
45
30
Бомбардиры внутри турнира
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бирет Мика
|8
|0.8
|Китеишвили Отар
|5 (2)
|0.5
|Ятта Сиди
|2
|0.2
|Гргич Леон
|2
|0.2
|Бовинг Виллиам
|1
|0.1
|Лавале Димитри
|1
|0.1
|Газибегович Юсуф
|1
|0.1
|Чуквуани Точи
|1
|0.1
|Ялькуйе Малик
|1
|0.1
|Айву Эмануэль
|1
|0.1
|Хорват Томи
|1
|0.1
|Горенц-Станкович Йон
|0
|0
|Хирлендер Штефан
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Lang2
|2
|0.2
|Вучич Ромео
|2
|0.2
|Мадернер Даниэль
|1
|0.1
|Michael Cheukoua
|1
|0.1
|Christian Lichtenberger
|1
|0.1
|Atsushi Zaizen
|1
|0.1
|Ципот Тио
|1
|0.1
|Филипович Петар
|1
|0.1
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.1
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Карточки
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Газибегович Юсуф
|5
|0
|Карич Эмир
|2
|1
|Горенц-Станкович Йон
|3
|0
|Ятта Сиди
|1
|1
|Лавале Димитри
|2
|0
|Айву Эмануэль
|2
|0
|Вютрих Грегори
|1
|0
|Чуквуани Точи
|1
|0
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0
|Гайрхофер Никлас
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
|Ялькуйе Малик
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|4
|0
|Филипович Петар
|2
|1
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Ципот Тио
|3
|0
|Росенбергер Бенжамен
|2
|0
|Италиано Джейкоб
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Christian Lichtenberger
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|Сатин Мурат
|1
|0
|Marco Gantschnig
|1
|0
Результаты матчей
Штурм Грац
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Гразер
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
8
Штурм Грац
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Гразер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
6
3
Штурм Грац
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Гразер
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (5)
50% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
18
8
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
4
22%
1
13%
31-45
2
11%
3
38%
46-60
4
22%
1
13%
61-75
6
33%
2
25%
76-90
Пропущено
8
16
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
6%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
3
19%
31-45
2
25%
4
25%
46-60
1
13%
4
25%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
2
33%
1-15
2
33%
2
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
1
17%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
14
9 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
4%
2
14%
1-15
3
13%
3
21%
16-30
5
21%
1
7%
31-45
2
8%
4
29%
46-60
6
25%
2
14%
61-75
7
29%
29%
2
14%
76-90
Пропущено
12
22
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
0
0%
4
18%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
6
27%
31-45
3
25%
4
18%
46-60
2
17%
4
18%
61-75
2
17%
2
9%
76-90
Результаты последних матчей
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:2 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Штурм Грац - Брюгге 0:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2
Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Брест - Штурм Грац 2:1 Штурм Грац - Капфенберг 4:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Рид - Штурм Грац 1:3 Штурм Грац - Альтах 2:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Рапид Вена - Штурм Грац 1:0 Кремсер - Штурм Грац 2:4 Штурм Грац - Брине Гросупле 4:2 Штурм Грац - Порту 0:2 Штурм Грац - Монако 2:2 Штурм Грац - Аль-Духаиль 2:2
Гразер
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2
Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5 Гразер - Шибеник 3:1 Гразер - Капфенберг 4:1 Войтсберг - Гразер 0:2 Пинкафельд - Гразер 1:8 Гразер - Капфенберг 4:2
Результаты матчей
Штурм Грац
Гразер
Точный счет
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
4:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
0
2 раза 20%
5
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Штурм Грац
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
51
22
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
51
31
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
82
55
37
37
28
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4