Тур: 10. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
0:1
Второй тайм: 76'
0'
19' Желтая карточкаБалло Тьерно
21' Желтая карточкаSoumaila Diabate
0:1
24' ГолChibuike Nwaiwu
63' Желтая карточкаChibuike Nwaiwu
64' Желтая карточкаГойгингер Томас
Ход матча
19'
21'
24'
0:1
63'
64'
20
Simon
Seidl
60
Simon
Pirkl
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6
|0.6
|Гойгингер Томас
|1
|0.1
|Добрас Кристиан
|1
|0.1
|Simon Pirkl
|1
|0.1
|Носс Конор
|1
|0.1
|Simon Seidl
|1
|0.1
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.4
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.4
|Erik Kojzek
|3
|0.3
|Атанга Давид
|2
|0.2
|Писингер Симон
|2
|0.2
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.2
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.2
|Angelo Gattermayer
|1
|0.1
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.1
|Омич Эрвин
|1
|0.1
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Simon Pirkl
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Soumaila Diabate
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Chibuike Nwaiwu
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
3
9
Блау-Вайсс Линц
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Вольфсбергер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
11%
1-15
3
50%
3
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
17%
2
22%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Забито
11
21
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
18%
2
10%
1-15
3
27%
5
24%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
2
18%
4
19%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
1
9%
4
19%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 8
2
14%
1
6%
1-15
2
14%
2
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
29%
3
19%
61-75
4
29%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
7 раз 78%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
27
Больше Меньше
54
18
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|3.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|22 - 16
|16
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|2:4
|10
|0
|4
|6
|13 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|6
|5
|0
|1
|17 - 8
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|2:4
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|4:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|12.
|2:4
|6
|0
|2
|4
|8 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (4)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4