Тур: 10. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаБалло Тьерно
21' Желтая карточкаSoumaila Diabate
0:1
24' ГолChibuike Nwaiwu
63' Желтая карточкаChibuike Nwaiwu
64' Желтая карточкаГойгингер Томас
89' Желтая карточкаОмич Эрвин
90' Желтая карточкаKaramoko Sankara
90'+12
Ход матча
19'
21'
24'
0:1
63'
64'
89'
90'
90'
90'
20
Simon
Seidl
60
Simon
Pirkl
97
Яшич
Адис
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
-
60 Simon PirklПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
17 Пашич АлемПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
-
97 Яшич АдисЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Зукич ДеянПолузащитник
-
11 Балло ТьерноПолузащитник
-
32 Пинк МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Среднее время на гол
72
60
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.17
1
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
90
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|6
|0.6
|Гойгингер Томас
|1
|0.1
|Добрас Кристиан
|1
|0.1
|Simon Pirkl
|1
|0.1
|Носс Конор
|1
|0.1
|Simon Seidl
|1
|0.1
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.4
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.4
|Erik Kojzek
|3
|0.3
|Атанга Давид
|2
|0.2
|Писингер Симон
|2
|0.2
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.2
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.2
|Angelo Gattermayer
|1
|0.1
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.1
|Омич Эрвин
|1
|0.1
|Яшич Адис
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|2
|1
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Ronivaldo II
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Simon Pirkl
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Simon Seidl
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
|Морманн Мартин
|1
|0
|Soumaila Diabate
|1
|0
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Баумгартнер Доминик
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Chibuike Nwaiwu
|2
|0
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Angelo Gattermayer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Karamoko Sankara
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
3
9
Блау-Вайсс Линц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
4
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
4
40%
76-90
Забито
11
22
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
18%
2
9%
1-15
3
27%
6
27%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
9%
4
18%
76-90
Пропущено
15
16
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
7
44%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
28
55
19
46
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4