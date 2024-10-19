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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:1
Конец матча
Вольфсбергер
0'
19' Желтая карточка
Балло Тьерно
21' Желтая карточка
Soumaila Diabate
0:1
24' Гол
Chibuike Nwaiwu
63' Желтая карточка
Chibuike Nwaiwu
64' Желтая карточка
Гойгингер Томас
89' Желтая карточка
Омич Эрвин
90' Желтая карточка
Karamoko Sankara
90'+12
1
Витек
Радек
16
Морманн
Мартин
15
Маранда
Мануэль
4
Валльнер
Сильван
28
Оливейра
Андерсон
18
Soumaila
Diabate
20
Simon
Seidl
60
Simon
Pirkl
13
Шмидт
Александер
9
Ronivaldo
II
27
Гойгингер
Томас
12
Польстер
Николас
97
Яшич
Адис
22
Баумгартнер
Доминик
37
Nicolas
Wimmer
31
Ульманн
Максимилиан
8
Писингер
Симон
27
Chibuike
Nwaiwu
7
Angelo
Gattermayer
20
Зукич
Деян
11
Балло
Тьерно
32
Пинк
Маркус
Блау-Вайсс Линц
3-4-3
Вольфсбергер
4-2-3-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Б
0:2
Б
0:0
Б
2:0
Б
2:1
К
1:3
ЭЛ
2:0

Голы

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Среднее время на гол

72
60

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.17
1

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
90

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 6 0.6
Гойгингер Томас 1 0.1
Добрас Кристиан 1 0.1
Simon Pirkl 1 0.1
Носс Конор 1 0.1
Simon Seidl 1 0.1
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.4
Балло Тьерно 4 (1) 0.4
Erik Kojzek 3 0.3
Атанга Давид 2 0.2
Писингер Симон 2 0.2
Баумгартнер Доминик 2 0.2
Ульманн Максимилиан 2 0.2
Angelo Gattermayer 1 0.1
Chibuike Nwaiwu 1 0.1
Омич Эрвин 1 0.1
Яшич Адис 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 2 1
Гойгингер Томас 3 0
Ronivaldo II 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Simon Pirkl 2 0
Alexander Briedl 2 0
Simon Seidl 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Морманн Мартин 1 0
Soumaila Diabate 1 0
Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 4 0
Писингер Симон 2 0
Баумгартнер Доминик 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Яшич Адис 2 0
Chibuike Nwaiwu 2 0
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Зукич Деян 1 0
Angelo Gattermayer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Karamoko Sankara 1 0
Erik Kojzek 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Вольфсбергер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Вольфсбергер
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

3
9
Блау-Вайсс Линц
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Вольфсбергер
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
4
40%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
17%
2
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
67%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

5
12
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
2
40%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
40%
1
8%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

12
10
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
17%
1
10%
1-15
1
8%
1
10%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
25%
2
20%
61-75
4
33%
4
40%
76-90

Забито

11
22
8 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
2
18%
2
9%
1-15
3
27%
6
27%
16-30
3
27%
1
5%
31-45
2
18%
4
18%
46-60
0
0%
5
23%
61-75
1
9%
4
18%
76-90

Пропущено

15
16
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 8
2
13%
1
6%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
1
7%
3
19%
46-60
4
27%
3
19%
61-75
4
27%
7
44%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0
Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2 Валлерн/СТ Мариенкирхен - Блау-Вайсс Линц 0:2 Блау-Вайсс Линц - Мюнхен-1860 1:1 Адмира Линц - Блау-Вайсс Линц 0:10 Блау-Вайсс Линц - Слован Братислава 1:5 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:2
Вольфсбергер
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1
Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3 Страсбург - Вольфсбергер 0:0 Вольфсбергер - Радомлье 3:2 Вольфсбергер - Леобен 2:0 Вольфсбергер - Аустрия Вена 1:2 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 3:1

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
4
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 70%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Вольфсбергер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
5
5
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
4.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
5.
Блау-Вайсс Линц
 10 4 2 4 12 - 14 14
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 2 3 9 - 14 11
9.
ЛАСК
 9 3 1 5 14 - 15 10
10.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Альтах
 10 2 2 6 9 - 13 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
8.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Китеишвили Отар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Зукич Деян сделал результативную передачу.
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    • 24'
      Г О О О О Л - Chibuike Nwaiwu бьет в цель!
    • 21'
      Soumaila Diabate получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Тьерно Балло получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 0:1 Вольфсбергер онлайн

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