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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Омония Арадиппу
0:3
Второй тайм: 70'
АПОЭЛ
0'
0:1
33' Гол
Техера Серхио
0:2
37' Гол
Эль-Араби Юссеф
0:3
56' Гол
Маркиньос

Ход матча

33'
0:1
Техера Серхио
37'
0:2
Эль-Араби Юссеф
56'
0:3
Маркиньос
62'
Andreas Siikis
Жуниор Таварес
 
62'
Пейшоту Карлуш
Лория Гиорги
 
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Омония Арадиппу
Ничья
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Омония Арадиппу
АПОЭЛ

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues2 2 0.29
Жуниор Таварес 1 0.14
Ферье Морган 1 0.14
Joao Sidonio 1 0.14
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 4 0.57
Шебаке Иссам 2 0.29
Маркиньос XXIII 2 0.29
Техера Серхио 1 0.14
Пицци Луиш 1 0.14
Донис Анастасиос 1 0.14
Сарфо Кингсли 1 0.14
Кинтилья Хави 1 0.14
Корбу Мариус 1 0.14

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Вронтис Стилианос 2 0
Alexandros Theocharous 2 0
Лория Гиорги 1 0
Баджи Стефан 1 0
Гиоата Жером 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Michael Simoes Domingues2 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Niko Havelka 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Техера Серхио 1 0
Двали Лаша 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
3
Омония Арадиппу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АПОЭЛ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
АПОЭЛ

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
АПОЭЛ
 3:0 7 4 1 2 14 - 5 13
4.
Омония Никосия
 0:1 7 4 0 3 10 - 7 12
5.
АЕК Ларнака
 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Кармиотисса
 0:0 7 2 3 2 6 - 8 9
8.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Омония Арадиппу
 0:3 7 2 2 3 5 - 9 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Эносис
 1:0 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 0:1 4 3 0 1 7 - 2 9
2.
Пафос
 0:0 4 2 2 0 8 - 2 8
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 3:0 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Омония Арадиппу
 0:3 4 0 2 2 1 - 7 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 1:0 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3:0 4 3 1 0 10 - 0 10
2.
Пафос
 0:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Омония Арадиппу
 0:3 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Кармиотисса
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Пафос Жайро 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
  • 33'
    Г О О О О Л - Техера Серхио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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