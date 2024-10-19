Тур: 7.
0:3
Второй тайм: 70'
Ход матча
33'
0:1
37'
0:2
56'
0:3
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
-
43 Joao Sidonio
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
71 Lucas Andrey
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|2
|0.29
|Жуниор Таварес
|1
|0.14
|Ферье Морган
|1
|0.14
|Joao Sidonio
|1
|0.14
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|4
|0.57
|Шебаке Иссам
|2
|0.29
|Маркиньос XXIII
|2
|0.29
|Техера Серхио
|1
|0.14
|Пицци Луиш
|1
|0.14
|Донис Анастасиос
|1
|0.14
|Сарфо Кингсли
|1
|0.14
|Кинтилья Хави
|1
|0.14
|Корбу Мариус
|1
|0.14
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Вронтис Стилианос
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Гиоата Жером
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
3
Омония Арадиппу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
АПОЭЛ
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
11
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
2
33%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
АПОЭЛ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
0:4
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|4.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|0:3
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|1:0
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|8 - 18
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|3:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:3
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|1:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|2.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Пафос
|Жайро
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3