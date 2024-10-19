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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Омония Арадиппу
0:5
Конец матча
АПОЭЛ
0'
0:1
33' Гол
Техера Серхио
0:2
37' Гол
Эль-Араби Юссеф
0:3
56' Гол
Маркиньос
83' Желтая карточка
Анастасиу Костас
84' Желтая карточка
Гиоата Жером
0:4
85' Пенальти
Дражич Стефан
0:5
90' Гол
Корбу Мариус
90'+4
Омония Арадиппу
АПОЭЛ

Бомбардиры внутри турнира

Омония Арадиппу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Simoes Domingues2 2 0.29
Жуниор Таварес 1 0.14
Ферье Морган 1 0.14
Joao Sidonio 1 0.14
АПОЭЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эль-Араби Юссеф 4 0.57
Шебаке Иссам 2 0.29
Маркиньос XXIII 2 0.29
Корбу Мариус 2 0.29
Техера Серхио 1 0.14
Пицци Луиш 1 0.14
Донис Анастасиос 1 0.14
Сарфо Кингсли 1 0.14
Кинтилья Хави 1 0.14
Дражич Стефан 1 (1) 0.14

Карточки

Омония Арадиппу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Сана 3 0
Гиоата Жером 2 0
Вронтис Стилианос 2 0
Alexandros Theocharous 2 0
Лория Гиорги 1 0
Баджи Стефан 1 0
Жуниор Таварес 1 0
Giorgos Pontikos 1 0
Анастасиу Костас 1 0
Michael Simoes Domingues2 1 0
Деметриу Андреас 1 0
Niko Havelka 1 0
АПОЭЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пицци Луиш 2 0
Костадинов Георги 2 0
Техера Серхио 1 0
Двали Лаша 1 0
Донис Анастасиос 1 0
Ндонгаля Дьемерси 1 0
Шебаке Иссам 1 0
Маркиньос XXIII 1 0
Сациас Яннис 1 0
Абанья Дэвид 1 0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

4
3
Омония Арадиппу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

5
3

Голы по времени матча

Забито

1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
100%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90

Пропущено

9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
16
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0

Результаты матчей

Омония Арадиппу
АПОЭЛ

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Омония Арадиппу
АПОЭЛ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 7 6 1 0 19 - 4 19
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
АПОЭЛ
 7 4 1 2 16 - 5 13
4.
Омония Никосия
 7 4 0 3 10 - 7 12
5.
АЕК Ларнака
 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
8.
Омония Арадиппу
 7 2 2 3 5 - 11 8
9.
Кармиотисса
 7 2 2 3 6 - 12 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Эносис
 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 4 3 1 0 12 - 2 10
2.
Омония Никосия
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Омония Арадиппу
 4 0 2 2 1 - 9 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 12 - 0 10
2.
Пафос
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Омония Арадиппу
 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Кармиотисса
 3 1 1 1 2 - 5 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
Пафос Жайро 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Г О О О О Л - Маркиньос XXIII бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 37'
      Г О О О О Л - Эль-Араби Юссеф бьет в цель!
    • 33'
      Г О О О О Л - Техера Серхио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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