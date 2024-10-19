Тур: 7.
0:5
Конец матча
0'
0:1
33' ГолТехера Серхио
0:2
37' ГолЭль-Араби Юссеф
0:3
56' ГолМаркиньос
83' Желтая карточкаАнастасиу Костас
84' Желтая карточкаГиоата Жером
0:4
85' ПенальтиДражич Стефан
0:5
90' ГолКорбу Мариус
90'+4
Ход матча
33'
0:1
37'
0:2
56'
0:3
83'
84'
85'
0:4
90'
0:5
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Гомес СанаЗащитник
-
14 Гиоата ЖеромЗащитник
- Защитник
-
25 Баджи СтефанПолузащитник
-
-
43 Joao Sidonio
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
71 Lucas Andrey
-
Главный тренер: Hugo Martins
- Основной состав
-
27 Белек ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Шебаке ИссамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 МаркиньосПолузащитник
-
17 Абанья ДэвидПолузащитник
-
21 Пицци ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
4 ЧиприаноЗащитник
-
16 Сушич МатеоЗащитник
- Полузащитник
-
12 Ба АльгассимПолузащитник
-
18 Сациас ЯннисПолузащитник
-
30 Корбу МариусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хименес Маноло
Бомбардиры внутри турнира
Омония Арадиппу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Simoes Domingues2
|2
|0.29
|Жуниор Таварес
|1
|0.14
|Ферье Морган
|1
|0.14
|Joao Sidonio
|1
|0.14
АПОЭЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эль-Араби Юссеф
|4
|0.57
|Шебаке Иссам
|2
|0.29
|Маркиньос XXIII
|2
|0.29
|Корбу Мариус
|2
|0.29
|Техера Серхио
|1
|0.14
|Пицци Луиш
|1
|0.14
|Донис Анастасиос
|1
|0.14
|Сарфо Кингсли
|1
|0.14
|Кинтилья Хави
|1
|0.14
|Дражич Стефан
|1 (1)
|0.14
Карточки
Омония Арадиппу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гомес Сана
|3
|0
|Гиоата Жером
|2
|0
|Вронтис Стилианос
|2
|0
|Alexandros Theocharous
|2
|0
|Лория Гиорги
|1
|0
|Баджи Стефан
|1
|0
|Жуниор Таварес
|1
|0
|Giorgos Pontikos
|1
|0
|Анастасиу Костас
|1
|0
|Michael Simoes Domingues2
|1
|0
|Деметриу Андреас
|1
|0
|Niko Havelka
|1
|0
АПОЭЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пицци Луиш
|2
|0
|Костадинов Георги
|2
|0
|Техера Серхио
|1
|0
|Двали Лаша
|1
|0
|Донис Анастасиос
|1
|0
|Ндонгаля Дьемерси
|1
|0
|Шебаке Иссам
|1
|0
|Маркиньос XXIII
|1
|0
|Сациас Яннис
|1
|0
|Абанья Дэвид
|1
|0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
АПОЭЛ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Омония Арадиппу
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
АПОЭЛ
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
4
3
Омония Арадиппу
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
АПОЭЛ
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
5
3
Голы по времени матча
Забито
1
12
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
100%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
4
33%
76-90
Пропущено
9
0
4 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
4
4
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
3
75%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
16
4 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
20%
0
0%
1-15
3
60%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
1
20%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
0
0%
4
25%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
18%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
40%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Арадиппу
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Кармиотисса 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - Арис Лимасол 0:3
АЕЛ Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Анортосис 0:0 АЕК Ларнака - Омония Арадиппу 1:1 Анортосис - Омония Арадиппу 1:2 Омония Арадиппу - Хапоэль Хайфа 2:1 Омония Арадиппу - АЕЛ Лимасол 2:2 Омония Арадиппу - Ипсонас Лимасол 3:1 Омония 29-го Мая - Омония Арадиппу 1:2 Айя-Напа - Омония Арадиппу 1:4 Омония Арадиппу - Олимпиакос Никосия 1:0 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Омония Арадиппу - АСИЛ Лыси 3:1 Пейе 2014 - Омония Арадиппу 0:2 Ипсонас Лимасол - Омония Арадиппу 1:0 Омония Арадиппу - Омония 29-го Мая 1:2 Омония Арадиппу - Айя-Напа 2:0
АПОЭЛ
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
АПОЭЛ - АЕК Ларнака 0:1 Шемрок Роверс - АПОЭЛ 1:1 Омония 29-го Мая - АПОЭЛ 0:0 АПОЭЛ - Пафос 1:0
АПОЭЛ - Неа Саламина 3:1 Эносис - АПОЭЛ 0:4 Кармиотисса - АПОЭЛ 0:3 АПОЭЛ - Этникос Ахна 1:3 АПОЭЛ - РФШ Рига 2:1 РФШ Рига - АПОЭЛ 2:1 АПОЭЛ - Слован Братислава 0:0 Слован Братислава - АПОЭЛ 2:0 Петрокуб - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Петрокуб 1:0 АЕК Ларнака - АПОЭЛ 0:0 Раднички 1923 - АПОЭЛ 1:1 АПОЭЛ - Нови Пазар 2:2 Спартак Субботица - АПОЭЛ 1:2 АПОЭЛ - АЕК Ларнака 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0
Результаты матчей
Омония Арадиппу
АПОЭЛ
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Омония Арадиппу
АПОЭЛ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
52
25
43
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3