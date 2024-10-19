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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2024-2025
Тур: 7.
Омония Никосия
0:1
Второй тайм: 71'
Эносис
0'
0:1
29' Гол
Барри Тьерно
57' Желтая карточка
Самбу Бассала
62' Желтая карточка
Ilija Milicevic
70' Желтая карточка

Ход матча

25'
 
Самбу Бассала
Андреу Эвангелос
29'
0:1
Барри Тьерно
55'
Стемпиньски Мариуш
Ацили Омер
 
57'
 
Самбу Бассала
62'
 
Ilija Milicevic
66'
Лойзу Лойзос
Семедо Вилли
 
66'
Эвандро Коста
Кусулос Янис
 
68'
 
Dimitris Solomou
Барри Тьерно
70'
 
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Омония Никосия
Ничья
Эносис
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Все Коэффициенты
Омония Никосия
Эносис

История личных встреч

Омония Никосия
Эносис

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

400%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
0:2
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:4
ПД
2:2
ПД
0:3
ПД
4:0
ПД
0:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

16
15

Голов в среднем за матч

2.29
2.14

Среднее время на гол

39
42

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.29
0.29

Среднее время на гол

315
315

Всего голов

18
17

Голов в среднем за матч

1.29
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

70
74

Бомбардиры внутри турнира

Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стемпиньски Мариуш 2 0.29
Кулибали Сену 2 0.29
Саиду Алиу 2 0.29
Эвандро Коста 1 0.14
Семедо Вилли 1 0.14
Какулис Андроникос 1 0.14
Харалампус Харалампос 1 0.14
Эносис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Самбу Бассала 1 0.14
Андреу Эвангелос 1 0.14
Барри Тьерно 1 0.14
Niv Gotliv 1 0.14

Карточки

Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кусулос Янис 2 0
Дионку Альфа 2 0
Стемпиньски Мариуш 0 1
Эвандро Коста 1 0
Ацили Омер 1 0
Масурас Яннис 1 0
Хаммас Амин 1 0
Какулис Андроникос 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Лойзу Лойзос 1 0
Эракович Новица 1 0
Харалампус Харалампос 1 0
Эносис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Elisha Sam 2 1
Менди Проспер 2 1
Самбу Бассала 3 0
Isaac Nortey 3 0
Niv Gotliv 3 0
Michalis Charalampous 1 1
Piotr Janczukowicz 1 1
Marco Krainz 2 0
Адебайо Аделие 2 0
Ilija Milicevic 2 0
Andreas Christofi 2 0
Edson Silva 1 0
Ruben Hoogenhout 1 0
Sean Ioannou 1 0
Кориню Жереми 1 0
Demetris Mavroudis 1 0
Андреу Эвангелос 1 0

Результаты матчей

Омония Никосия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эносис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

3
0
Омония Никосия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эносис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90

Пропущено

6
12
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90

Результаты последних матчей

Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0
Эносис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4
Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2

Результаты матчей

Омония Никосия
Эносис

Точный счет

1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Тоталы голов в матче

Омония Никосия
Эносис

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
3
3
1.5
3
3
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 0:0 7 5 2 0 15 - 4 17
2.
Арис Лимасол
 6 4 2 0 10 - 2 14
3.
АПОЭЛ
 3:0 7 4 1 2 14 - 5 13
4.
Омония Никосия
 0:1 7 4 0 3 10 - 7 12
5.
АЕК Ларнака
 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
АЕЛ Лимасол
 5 3 0 2 12 - 10 9
7.
Кармиотисса
 0:0 7 2 3 2 6 - 8 9
8.
Анортосис
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
Омония Арадиппу
 0:3 7 2 2 3 5 - 9 8
10.
Аполлон
 5 2 1 2 6 - 6 7
11.
Эносис
 1:0 7 2 0 5 4 - 12 6
12.
Этникос Ахна
 6 1 2 3 11 - 16 5
13.
Неа Саламина
 6 1 0 5 8 - 18 3
14.
Омония 29-го Мая
 6 0 2 4 4 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Омония Никосия
 0:1 4 3 0 1 7 - 2 9
2.
Пафос
 0:0 4 2 2 0 8 - 2 8
3.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 3 - 0 7
4.
Анортосис
 3 2 0 1 5 - 3 6
5.
АЕЛ Лимасол
 3 2 0 1 7 - 5 6
6.
Кармиотисса
 0:0 4 1 1 2 4 - 7 4
7.
Аполлон
 2 1 0 1 4 - 3 3
8.
АПОЭЛ
 3:0 3 1 0 2 4 - 5 3
9.
Омония Арадиппу
 0:3 4 0 2 2 1 - 7 2
10.
Этникос Ахна
 2 0 1 1 4 - 5 1
11.
АЕК Ларнака
 2 0 1 1 2 - 4 1
12.
Омония 29-го Мая
 4 0 1 3 3 - 7 1
13.
Неа Саламина
 2 0 0 2 3 - 6 0
14.
Эносис
 1:0 4 0 0 4 1 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 3:0 4 3 1 0 10 - 0 10
2.
Пафос
 0:0 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
АЕК Ларнака
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Арис Лимасол
 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Омония Арадиппу
 0:3 3 2 0 1 4 - 2 6
6.
Эносис
 1:0 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Кармиотисса
 0:0 3 1 2 0 2 - 1 5
8.
Аполлон
 3 1 1 1 2 - 3 4
9.
Этникос Ахна
 4 1 1 2 7 - 11 4
10.
АЕЛ Лимасол
 2 1 0 1 5 - 5 3
11.
Омония Никосия
 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
12.
Неа Саламина
 4 1 0 3 5 - 12 3
13.
Анортосис
 3 0 2 1 3 - 5 2
14.
Омония 29-го Мая
 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
АЕЛ Лимасол Макрис Андреас 5
АПОЭЛ Эль-Араби Юссеф 4
Пафос Жайро 4
Этникос Ахна Nicolas Andereggen 4
Пафос Силва Андерсон 4
Весь список

Топ нарушителей
Арис Лимасол Яго Стив 1 2
Аполлон Diego Dorregaray 1 2
Эносис Elisha Sam 1 2
Эносис Менди Проспер 1 2
Омония Арадиппу Гомес Сана 3
Весь список
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