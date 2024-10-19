Тур: 7.
0:1
Второй тайм: 71'
0'
0:1
29' ГолБарри Тьерно
57' Желтая карточкаСамбу Бассала
62' Желтая карточкаIlija Milicevic
Ход матча
29'
0:1
57'
62'
70'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
80 Edson Silva
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Омония Никосия
Эносис
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
2.29
2.14
Среднее время на гол
39
42
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.29
0.29
Среднее время на гол
315
315
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
74
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.29
|Кулибали Сену
|2
|0.29
|Саиду Алиу
|2
|0.29
|Эвандро Коста
|1
|0.14
|Семедо Вилли
|1
|0.14
|Какулис Андроникос
|1
|0.14
|Харалампус Харалампос
|1
|0.14
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|1
|0.14
|Андреу Эвангелос
|1
|0.14
|Барри Тьерно
|1
|0.14
|Niv Gotliv
|1
|0.14
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elisha Sam
|2
|1
|Менди Проспер
|2
|1
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Piotr Janczukowicz
|1
|1
|Marco Krainz
|2
|0
|Адебайо Аделие
|2
|0
|Ilija Milicevic
|2
|0
|Andreas Christofi
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Sean Ioannou
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эносис
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
0
Омония Никосия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Эносис
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
100%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
10
3
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
33%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90
Пропущено
6
12
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
25%
16-30
2
33%
1
8%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0
Эносис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4
Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Эносис
Точный счет
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|15 - 4
|17
|2.
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|3:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|4.
|0:1
|7
|4
|0
|3
|10 - 7
|12
|5.
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|5
|3
|0
|2
|12 - 10
|9
|7.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|0:3
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|1:0
|7
|2
|0
|5
|4 - 12
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|11 - 16
|5
|13.
|6
|1
|0
|5
|8 - 18
|3
|14.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|2.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|8 - 2
|8
|3.
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|6.
|0:0
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|8.
|3:0
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|9.
|0:3
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
|10.
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|12.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|13.
|2
|0
|0
|2
|3 - 6
|0
|14.
|1:0
|4
|0
|0
|4
|1 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0
|4
|3
|1
|0
|10 - 0
|10
|2.
|0:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|0:3
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|7.
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|7 - 11
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|11.
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|12.
|4
|1
|0
|3
|5 - 12
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|14.
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Пафос
|Жайро
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3