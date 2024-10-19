Тур: 7.
0:1
Конец матча
0'
0:1
29' ГолБарри Тьерно
57' Желтая карточкаСамбу Бассала
62' Желтая карточкаIlija Milicevic
69' Желтая карточкаDimitris Solomou
76' Желтая карточкаAndreas Christofi
79' Желтая карточкаSean Ioannou
86' Желтая карточкаMarco Krainz
90' Желтая карточкаЙоветич Стеван
90'+10
Ход матча
29'
0:1
57'
62'
69'
79'
86'
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
-
21 Симич ВелькоНападающий
- Нападающий
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Саиду АлиуПолузащитник
-
75 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Marco KrainzПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
80 Edson Silva
-
Главный тренер: Канади Дамир
История личных встреч
Омония Никосия
Эносис
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
400%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
15
Голов в среднем за матч
2.29
2.14
Среднее время на гол
39
42
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.29
0.29
Среднее время на гол
315
315
Всего голов
18
17
Голов в среднем за матч
1.29
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 71%
Меньше 29%
4
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
70
74
Бомбардиры внутри турнира
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.29
|Кулибали Сену
|2
|0.29
|Саиду Алиу
|2
|0.29
|Эвандро Коста
|1
|0.14
|Семедо Вилли
|1
|0.14
|Какулис Андроникос
|1
|0.14
|Харалампус Харалампос
|1
|0.14
Эносис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Самбу Бассала
|1
|0.14
|Андреу Эвангелос
|1
|0.14
|Барри Тьерно
|1
|0.14
|Niv Gotliv
|1
|0.14
Карточки
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кусулос Янис
|2
|0
|Дионку Альфа
|2
|0
|Стемпиньски Мариуш
|0
|1
|Йоветич Стеван
|1
|0
|Эвандро Коста
|1
|0
|Ацили Омер
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Хаммас Амин
|1
|0
|Какулис Андроникос
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Лойзу Лойзос
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
|Харалампус Харалампос
|1
|0
Эносис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Elisha Sam
|2
|1
|Менди Проспер
|2
|1
|Marco Krainz
|3
|0
|Самбу Бассала
|3
|0
|Isaac Nortey
|3
|0
|Niv Gotliv
|3
|0
|Ilija Milicevic
|3
|0
|Andreas Christofi
|3
|0
|Michalis Charalampous
|1
|1
|Piotr Janczukowicz
|1
|1
|Sean Ioannou
|2
|0
|Адебайо Аделие
|2
|0
|Edson Silva
|1
|0
|Ruben Hoogenhout
|1
|0
|Кориню Жереми
|1
|0
|Demetris Mavroudis
|1
|0
|Андреу Эвангелос
|1
|0
|Dimitris Solomou
|1
|0
Результаты матчей
Омония Никосия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эносис
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эносис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
3
0
Омония Никосия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Эносис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
67%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
3
33%
16-30
2
40%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
4
40%
2
50%
76-90
Пропущено
7
12
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
25%
16-30
2
29%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
42%
76-90
Результаты последних матчей
Омония Никосия
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Викингур Рейкьявик 4:0 Омония Никосия - АЕЛ Лимасол 3:1 Анортосис - Омония Никосия 1:0
Омония Никосия - АЕК Ларнака 1:0 Неа Саламина - Омония Никосия 2:3 Зиря - Омония Никосия 1:0 Омония Никосия - Этникос Ахна 3:0 Омония Никосия - Зиря 6:0 Фехервар - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1 Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0
Эносис
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эносис - Пафос 1:2 Аполлон - Эносис 3:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Эносис - АПОЭЛ 0:4
Омония 29-го Мая - Эносис 0:1 Эносис - Кармиотисса 0:1 Эносис - Ахиронас Онисилос 1:2 Эносис - Неа Саламина 0:0 Анагенниси Дерини - Эносис 1:2 Эносис - Омония 29-го Мая 0:1 Эносис - АСИЛ Лыси 3:4 Пейе 2014 - Эносис 1:4 Эносис - Ипсонас Лимасол 1:2 Омония 29-го Мая - Эносис 1:1 Эносис - Омония Арадиппу 0:2 Олимпиакос Никосия - Эносис 1:2 Айя-Напа - Эносис 1:3 АСИЛ Лыси - Эносис 1:2 Эносис - Пейе 2014 0:0 Ипсонас Лимасол - Эносис 2:2
Результаты матчей
Омония Никосия
Эносис
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
1
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
3 раза 43%
Тоталы голов в матче
Омония Никосия
Эносис
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|АЕЛ Лимасол
|Макрис Андреас
|5
|Пафос
|Жайро
|5
|АПОЭЛ
|Эль-Араби Юссеф
|4
|Этникос Ахна
|Nicolas Andereggen
|4
|Пафос
|Силва Андерсон
|4
|Арис Лимасол
|Яго Стив
|1 2
|Аполлон
|Diego Dorregaray
|1 2
|Эносис
|Elisha Sam
|1 2
|Эносис
|Менди Проспер
|1 2
|Омония Арадиппу
|Гомес Сана
|3