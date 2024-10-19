Тур: 10. Стадион: Ред Булл Арена.
0:1
Второй тайм: 74'
0'
18' Желтая карточкаГебауэр Кристиан
45' Желтая карточкаБидструп Мадс
46' Желтая карточкаКамери Дийон
0:1
59' ГолLukas Fridrikas
61' Желтая карточкаДиамбу Мамади
Ход матча
18'
45'
46'
59'
0:1
61'
10
Кларк
Бобби
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
70 Дедич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Альтах
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
36 матчей
69.4%
16.7%
13.9%
25 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
55.6%
36.1%
8.3%
20 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
2.56
2.06
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
1.86
1.28
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.63
|Доргелес Нене
|2
|0.25
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.25
|Ратков Петар
|1
|0.13
|Бидструп Мадс
|1
|0.13
|Конате Карим
|1 (1)
|0.13
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Дедич Амар
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.6
|Гугганиг Лукас
|1
|0.1
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.1
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Диамбу Мамади
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
3
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
4
33%
1
9%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0
Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Альтах
Точный счет
2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
63
43
27
25
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|10
|7
|1
|2
|23 - 12
|22
|2.
|9
|5
|3
|1
|12 - 9
|18
|3.
|1:0
|10
|5
|1
|4
|22 - 16
|16
|4.
|0:1
|10
|4
|2
|4
|12 - 14
|14
|5.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|13 - 12
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|11 - 10
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|9 - 14
|11
|9.
|1:0
|10
|3
|2
|5
|9 - 11
|11
|10.
|9
|3
|1
|5
|14 - 15
|10
|11.
|9
|2
|3
|4
|8 - 11
|9
|12.
|2:4
|10
|0
|4
|6
|13 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4:2
|6
|5
|0
|1
|17 - 8
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|9 - 4
|13
|3.
|4
|3
|1
|0
|9 - 5
|10
|4.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|6.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|12 - 10
|7
|7.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|10 - 10
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|1 - 2
|3
|12.
|2:4
|4
|0
|2
|2
|5 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|5
|3
|0
|2
|10 - 6
|9
|2.
|4:2
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|3.
|1:0
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|4.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 10
|7
|5.
|4
|2
|0
|2
|3 - 8
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|7.
|4
|1
|2
|1
|3 - 5
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|2
|2
|6 - 11
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|11.
|5
|0
|2
|3
|3 - 7
|2
|12.
|2:4
|6
|0
|2
|4
|8 - 15
|2
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Вольфсбергер
|Зукич Деян
|4 (4)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4