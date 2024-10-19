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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
0:1
Второй тайм: 74'
Альтах
0'
18' Желтая карточка
Гебауэр Кристиан
45' Желтая карточка
Бидструп Мадс
46' Желтая карточка
Камери Дийон
0:1
59' Гол
Lukas Fridrikas
61' Желтая карточка
Диамбу Мамади

Ход матча

18'
 
Гебауэр Кристиан
45'
Бидструп Мадс
 
46'
 
Камери Дийон
58'
Глух Оскар
Кларк Бобби
 
59'
0:1
Lukas Fridrikas
61'
Диамбу Мамади
 
67'
Дедич Амар
Капальдо Николас
 
67'
Edmund Baidoo
Дагим Адам
 
69'
 
Gustavo VI
Фадингер Лукас
69'
 
Mike-Steven Baehre
Демаку Весель
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Ред Булл Зальцбург
Ничья
Альтах
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Все Коэффициенты
24
Шлагер
Александер
18
Бидструп
Мадс
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
3
Терзич
Алекса
7
Капальдо
Николас
10
Кларк
Бобби
14
Кьергаард
Мауриц
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
15
Диамбу
Мамади
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
6
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
30
Фадингер
Лукас
37
Камери
Дийон
27
Гебауэр
Кристиан
14
Lukas
Fridrikas
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Альтах
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Альтах

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

36 матчей

69.4%
16.7%
13.9%
25 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

55.6%
36.1%
8.3%
20 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Голы

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.56
2.06

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.86
1.28

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.63
Доргелес Нене 2 0.25
Йео Кунфоло Мусса 2 0.25
Ратков Петар 1 0.13
Бидструп Мадс 1 0.13
Конате Карим 1 (1) 0.13
Кьергаард Мауриц 0 0
Дедич Амар 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.6
Гугганиг Лукас 1 0.1
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.1
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтковски Камиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Дедич Амар 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Диамбу Мамади 1 0
Дагим Адам 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Mike-Steven Baehre 3 0
Инголич Сандро 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Йегер Лукас 2 0
Гугганиг Лукас 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Эстрада Паскаль 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Камери Дийон 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Альтах
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
3
Ред Булл Зальцбург
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Альтах
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

12
8
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
4
33%
1
13%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
25%
2
25%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

12
11
8 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
4
33%
1
9%
1-15
3
25%
3
27%
16-30
1
8%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
2
18%
61-75
1
8%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0
Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Альтах

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
3
4
3
1.5
2
7
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4:2 10 7 1 2 23 - 12 22
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Вольфсбергер
 1:0 10 5 1 4 22 - 16 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 10 4 2 4 12 - 14 14
5.
Ред Булл Зальцбург
 0:1 8 4 1 3 13 - 12 13
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 2 3 9 - 14 11
9.
Альтах
 1:0 10 3 2 5 9 - 11 11
10.
ЛАСК
 9 3 1 5 14 - 15 10
11.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
12.
Гразер
 2:4 10 0 4 6 13 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 4:2 6 5 0 1 17 - 8 15
2.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 5 3 0 2 6 - 3 9
5.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
6.
Вольфсбергер
 1:0 5 2 1 2 12 - 10 7
7.
Ред Булл Зальцбург
 0:1 3 2 0 1 7 - 2 6
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Альтах
 1:0 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 2:4 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 1:0 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4:2 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Альтах
 1:0 5 2 1 2 5 - 6 7
4.
Ред Булл Зальцбург
 0:1 5 2 1 2 6 - 10 7
5.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
6.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
7.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:1 5 1 2 2 6 - 11 5
9.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
10.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 2:4 6 0 2 4 8 - 15 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Вольфсбергер Зукич Деян 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Бидструп Мадс получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Гебауэр Кристиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 79% завершится победой Ред Булл Зальцбург.
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Ред Булл Зальцбург
Ничья
Альтах
1.32
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9.90
9.92
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Ред Булл Зальцбург
Альтах
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