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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
2:1
Конец матча
Альтах
0'
18' Желтая карточка
Гебауэр Кристиан
45' Желтая карточка
Бидструп Мадс
46' Желтая карточка
Камери Дийон
0:1
59' Гол
Lukas Fridrikas
61' Желтая карточка
Диамбу Мамади
1:1
84' Гол
Конате Карим
2:1
86' Гол
Edmund Baidoo
90'+6
24
Шлагер
Александер
18
Бидструп
Мадс
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
3
Терзич
Алекса
7
Капальдо
Николас
10
Кларк
Бобби
14
Кьергаард
Мауриц
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
15
Диамбу
Мамади
1
Стоянович
Деян
25
Инголич
Сандро
5
Гугганиг
Лукас
15
Коллер
Пауль-Фридрих
12
Лукачевич
Леонардо
6
Демаку
Весель
23
Йегер
Лукас
30
Фадингер
Лукас
37
Камери
Дийон
27
Гебауэр
Кристиан
14
Lukas
Fridrikas
Ред Булл Зальцбург
4-3-3
Альтах
4-3-1-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Альтах

27 матчей

92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед

36 матчей

69.4%
16.7%
13.9%
25 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

55.6%
36.1%
8.3%
20 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 5 побед

История матчей

Б
3:0
Б
0:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
4:0
Б
1:1
Б
0:2
Б
4:1
Б
3:2
Б
6:0
ТМК
0:0
Б
1:0
Б
2:3
Б
3:1
Б
0:1
Б
2:0
Б
0:1
Б
1:0
Б
0:5
Б
4:1
Б
0:0
Б
1:3
Б
2:0
Б
1:0
Б
2:0
Б
2:2
КОС
0:4
Б
0:1
Б
4:1
Б
5:0
Б(M
1:4
Б(M
1:2
Б(M
3:4
Б(M
3:0
Б(M
1:1
Б(M
4:0

Голы

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.56
2.06

Среднее время на гол

35
43

Всего голов

21
9

Голов в среднем за матч

1.17
0.5

Среднее время на гол

77
180

Всего голов

67
46

Голов в среднем за матч

1.86
1.28

Тотал матчей

2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35

Среднее время на гол

48
70

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 5 (1) 0.63
Доргелес Нене 2 0.25
Йео Кунфоло Мусса 2 0.25
Конате Карим 2 (1) 0.25
Ратков Петар 1 0.13
Бидструп Мадс 1 0.13
Edmund Baidoo 1 0.13
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.6
Гугганиг Лукас 1 0.1
Lukas Fridrikas 1 0.1
Коллер Пауль-Фридрих 1 0.1
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пёнтковски Камиль 2 0
Гурна-Дуат Люка 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Дедич Амар 1 0
Доргелес Нене 1 0
Бидструп Мадс 1 0
Дагим Адам 1 0
Байчетич Стефан 1 0
Йео Кунфоло Мусса 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Mike-Steven Baehre 3 0
Инголич Сандро 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Йегер Лукас 2 0
Гугганиг Лукас 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Эстрада Паскаль 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Lukas Fridrikas 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Коллер Пауль-Фридрих 1 0
Камери Дийон 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
3
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
3
Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Альтах
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
6

Голы по времени матча

Забито

9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90

Забито

14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
4
31%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0
Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Альтах

Точный счет

2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
3
1.5
2
8
2
6
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 10 7 1 2 24 - 12 22
2.
Рапид Вена
 9 5 3 1 12 - 9 18
3.
Ред Булл Зальцбург
 8 5 1 2 15 - 12 16
4.
Вольфсбергер
 10 5 1 4 22 - 16 16
5.
Блау-Вайсс Линц
 10 4 2 4 12 - 14 14
6.
Хартберг
 8 3 3 2 11 - 10 12
7.
Аустрия Вена
 9 3 3 3 12 - 12 12
8.
Аустрия Клагенфурт
 8 3 2 3 9 - 14 11
9.
ЛАСК
 9 3 1 5 14 - 15 10
10.
Сваровски Тироль
 9 2 3 4 8 - 11 9
11.
Альтах
 10 2 2 6 9 - 13 8
12.
Гразер
 10 0 4 6 13 - 23 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 5 0 1 18 - 8 15
2.
Рапид Вена
 5 4 1 0 9 - 4 13
3.
Аустрия Вена
 4 3 1 0 9 - 5 10
4.
Ред Булл Зальцбург
 3 3 0 0 9 - 2 9
5.
Блау-Вайсс Линц
 5 3 0 2 6 - 3 9
6.
Хартберг
 5 2 2 1 6 - 4 8
7.
Вольфсбергер
 5 2 1 2 12 - 10 7
8.
ЛАСК
 5 2 0 3 10 - 10 6
9.
Аустрия Клагенфурт
 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Альтах
 5 1 1 3 4 - 5 4
11.
Сваровски Тироль
 4 0 3 1 1 - 2 3
12.
Гразер
 4 0 2 2 5 - 7 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вольфсбергер
 5 3 0 2 10 - 6 9
2.
Штурм Грац
 4 2 1 1 6 - 4 7
3.
Ред Булл Зальцбург
 5 2 1 2 6 - 10 7
4.
Аустрия Клагенфурт
 4 2 0 2 3 - 8 6
5.
Сваровски Тироль
 5 2 0 3 7 - 9 6
6.
Рапид Вена
 4 1 2 1 3 - 5 5
7.
Блау-Вайсс Линц
 5 1 2 2 6 - 11 5
8.
Хартберг
 3 1 1 1 5 - 6 4
9.
ЛАСК
 4 1 1 2 4 - 5 4
10.
Альтах
 5 1 1 3 5 - 8 4
11.
Аустрия Вена
 5 0 2 3 3 - 7 2
12.
Гразер
 6 0 2 4 8 - 16 2
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 8 (1)
Альтах Gustavo VI 6
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 6
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 5 (2)
Штурм Грац Китеишвили Отар 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Альтах Демаку Весель 1 4
Штурм Грац Газибегович Юсуф 5
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 5
Аустрия Вена Abubakr Barry 5
Аустрия Вена Галвао Лукас 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Г О О О О Л - Lukas Fridrikas бьет в цель!
    • 58'
      Кларк Бобби уходит с поля. Глух Оскар выходит вместо него
    • 46'
      Камери Дийон получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Бидструп Мадс получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 18'
      Гебауэр Кристиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ред Булл Зальцбург 2:1 Альтах онлайн

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