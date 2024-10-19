Тур: 10. Стадион: Ред Булл Арена.
2:1
Конец матча
0'
18' Желтая карточкаГебауэр Кристиан
45' Желтая карточкаБидструп Мадс
46' Желтая карточкаКамери Дийон
0:1
59' ГолLukas Fridrikas
61' Желтая карточкаДиамбу Мамади
1:1
84' ГолКонате Карим
2:1
86' ГолEdmund Baidoo
90'+6
Ход матча
18'
45'
46'
59'
0:1
61'
84'
1:1
86'
2:1
10
Кларк
Бобби
28
Дагим
Адам
19
Конате
Карим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Дагим АдамНападающий
-
19 Конате КаримНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
-
70 Дедич АмарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
-
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Йегер ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Камери ДийонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хелак АммарВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Gustavo VI
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Альтах
27 матчей
92.6%
7.4%
5.3290705182008E-15%
25 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
74.1%
18.5%
7.4%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
14.8%
7.4%
21 победа 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 5 побед
36 матчей
69.4%
16.7%
13.9%
25 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
55.6%
36.1%
8.3%
20 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
58.3%
27.8%
13.9%
21 победа 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
2.56
2.06
Среднее время на гол
35
43
Всего голов
21
9
Голов в среднем за матч
1.17
0.5
Среднее время на гол
77
180
Всего голов
67
46
Голов в среднем за матч
1.86
1.28
Тотал матчей
2.5
34
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
20
Больше 56%
Меньше 44%
16
17
Больше 47%
Меньше 53%
19
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
35
Среднее время на гол
48
70
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|5 (1)
|0.63
|Доргелес Нене
|2
|0.25
|Йео Кунфоло Мусса
|2
|0.25
|Конате Карим
|2 (1)
|0.25
|Ратков Петар
|1
|0.13
|Бидструп Мадс
|1
|0.13
|Edmund Baidoo
|1
|0.13
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.6
|Гугганиг Лукас
|1
|0.1
|Lukas Fridrikas
|1
|0.1
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0.1
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Гурна-Дуат Люка
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Бидструп Мадс
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Байчетич Стефан
|1
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Mike-Steven Baehre
|3
|0
|Инголич Сандро
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Йегер Лукас
|2
|0
|Гугганиг Лукас
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Эстрада Паскаль
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Lukas Fridrikas
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Альтах
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
3
Ред Булл Зальцбург
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Альтах
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
3
Ред Булл Зальцбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Альтах
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
6
Голы по времени матча
Забито
9
5
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
22%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
4
44%
1
20%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
5
7 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
3
27%
1
20%
16-30
1
9%
1
20%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
1
9%
1
20%
76-90
Забито
14
9
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
4
29%
1
11%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
4
29%
1
11%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 9
4
31%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
3
23%
2
15%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4
Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1 Твенте - Ред Булл Зальцбург 3:3 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Ред Булл Зальцбург - Твенте 2:1 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Дорнбирн - Ред Булл Зальцбург 0:6 Ред Булл Зальцбург - Шеффилд Уэнсдей 4:0 Ред Булл Зальцбург - Риека 1:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 2:2 Кюхль - Ред Булл Зальцбург 1:8 Ред Булл Зальцбург - Унтерахинг 3:0
Альтах
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1
Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0 Люцерн - Альтах 2:1 ФК Ненцинг - Альтах 0:3 Альтах - Аустрия Лустенау 2:2 Сваровски Тироль - Альтах 0:1 Альтах - Вольфсбергер 0:1
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Альтах
Точный счет
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
5
1 раз 33%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
73
53
28
26
17
17
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|8 (1)
|Альтах
|Gustavo VI
|6
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|6
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|5 (2)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|5 (1)
|Альтах
|Демаку Весель
|1 4
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|5
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|5
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|5
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|4