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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Черноморец Нв
 
Позже
Нефтехимик
Прогнозы 54
Черноморец Нв 79.6% (43)
X 18.5% (10)
Нефтехимик 1.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Черноморец Нв
Ничья
Нефтехимик
3.25
3.40
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Черноморец Нв
Нефтехимик

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

МПЛ
0:1
МПЛ
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 3 0.21
Иванов Егор 2 0.14
Акбашев Роман 2 0.14
Гурченко Даниил 2 0.14
Кротов Вячеслав 1 0.07
Хабалов Алан 1 0.07
Черов Василий 1 0.07
Мусалов Магомед 1 0.07
Стежко Виталий 1 0.07
Антонов Антон 1 0.07
Чичинадзе Анри 1 0.07
Родионов Илья 1 0.07
Окладников Андрей 1 0.07
Нефтехимик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джамилов Султан 4 0.29
Шоркин Максим 2 0.14
Алиев Саид 2 0.14
Петров Максим Вячеславович 2 0.14
Магомедов Рашид 1 0.07
Шильцов Константин 1 0.07

Карточки

Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стежко Виталий 4 0
Кротов Вячеслав 3 0
Красильниченко Олег 3 0
Ланин Олег 2 0
Фомин Денис 2 0
Енин Иван 2 0
Фролкин Даниил 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Хабалов Алан 1 0
Мельников Никита 1 0
Антонов Антон 1 0
Чичинадзе Анри 1 0
Родионов Илья 1 0
Эрнандес Тегес 1 0
Нефтехимик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толстопятов Николай 3 1
Ситдиков Марат 3 0
Шоркин Максим 2 0
Валиахметов Эдуард 2 0
Петров Максим Вячеславович 2 0
Кахидзе Александр 2 0
Першин Матвей 2 0
Джамилов Султан 1 0
Алиев Саид 1 0
Емельянов Данила 1 0
Шильцов Константин 1 0
Родин Даниил 1 0

Результаты матчей

Черноморец Нв
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Нефтехимик
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
2
Черноморец Нв
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

7
10
Черноморец Нв
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Нефтехимик
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
4
36%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
8
42%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90

Пропущено

19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
26%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уфа - Черноморец Нв 0:3 Алания - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3
Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Шинник 1:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0
Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2

Результаты матчей

Черноморец Нв
Нефтехимик

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Черноморец Нв
Нефтехимик

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
5
2
4
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
4
2
6
1.5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
8
6
7
7
1.5
3
11
3
11
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Черноморец Нв - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 54
    Черноморец Нв 79.6% (43)
    X 18.5% (10)
    Нефтехимик 1.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Черноморец Нв
    Ничья
    Нефтехимик
    3.25
    3.40
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    4.15
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    Прогнозы на матч Черноморец Нв - Нефтехимик

    Исход игры
    Черноморец Нв
    80.4% (45)
    Ничья
    17.9% (10)
    Нефтехимик
    1.8% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.59% (23)
    Меньше
    57.41% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    53.7% (29)
    Нет
    46.3% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Черноморец Нв
    37.5% (21)
    1:0 Черноморец Нв
    32.1% (18)
    1:1 Ничья
    10.7% (6)
    2:0 Черноморец Нв
    7.1% (4)
    0:0 Ничья
    5.4% (3)
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