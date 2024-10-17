Тур: 15.
Позже
История личных встреч
Черноморец Нв
Нефтехимик
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|3
|0.21
|Иванов Егор
|2
|0.14
|Акбашев Роман
|2
|0.14
|Гурченко Даниил
|2
|0.14
|Кротов Вячеслав
|1
|0.07
|Хабалов Алан
|1
|0.07
|Черов Василий
|1
|0.07
|Мусалов Магомед
|1
|0.07
|Стежко Виталий
|1
|0.07
|Антонов Антон
|1
|0.07
|Чичинадзе Анри
|1
|0.07
|Родионов Илья
|1
|0.07
|Окладников Андрей
|1
|0.07
Нефтехимик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джамилов Султан
|4
|0.29
|Шоркин Максим
|2
|0.14
|Алиев Саид
|2
|0.14
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0.14
|Магомедов Рашид
|1
|0.07
|Шильцов Константин
|1
|0.07
Карточки
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стежко Виталий
|4
|0
|Кротов Вячеслав
|3
|0
|Красильниченко Олег
|3
|0
|Ланин Олег
|2
|0
|Фомин Денис
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Фролкин Даниил
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Мельников Никита
|1
|0
|Антонов Антон
|1
|0
|Чичинадзе Анри
|1
|0
|Родионов Илья
|1
|0
|Эрнандес Тегес
|1
|0
Нефтехимик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толстопятов Николай
|3
|1
|Ситдиков Марат
|3
|0
|Шоркин Максим
|2
|0
|Валиахметов Эдуард
|2
|0
|Петров Максим Вячеславович
|2
|0
|Кахидзе Александр
|2
|0
|Першин Матвей
|2
|0
|Джамилов Султан
|1
|0
|Алиев Саид
|1
|0
|Емельянов Данила
|1
|0
|Шильцов Константин
|1
|0
|Родин Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Черноморец Нв
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Нефтехимик
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
2
Черноморец Нв
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Нефтехимик
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
7
10
Черноморец Нв
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Нефтехимик
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
43% (6)
50% (7)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
11
2
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
1
50%
16-30
4
36%
1
50%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
2
20%
3
33%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
0
0%
1
10%
1-15
1
13%
1
10%
16-30
4
50%
1
10%
31-45
1
13%
2
20%
46-60
1
13%
1
10%
61-75
1
13%
4
40%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
2
22%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Забито
19
12
10 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 6
0
0%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
8
42%
2
17%
31-45
2
11%
2
17%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
4
21%
4
33%
76-90
Пропущено
19
13
11 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
5
26%
1
8%
1-15
1
5%
2
15%
16-30
5
26%
3
23%
31-45
3
16%
1
8%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
16%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Черноморец Нв
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уфа - Черноморец Нв 0:3 Алания - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Сокол 3:0 Амкар Пермь - Черноморец Нв 3:3
Ротор - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Енисей 2:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 Черноморец Нв - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Черноморец Нв 1:1 Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1
Нефтехимик
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нефтехимик - Шинник 1:0 Балтика - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Родина Москва 2:1 Композит - Нефтехимик 0:0
Нефтехимик - Алания 0:0 СКА-Хабаровск - Нефтехимик 2:0 Нефтехимик - Енисей 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Нефтехимик - Урал 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 Арсенал Тула - Нефтехимик 1:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Чайка - Нефтехимик 4:0 Нефтехимик - Уфа 2:1 Нефтехимик - Тюмень 3:0 Алания - Нефтехимик 0:1 Нефтехимик - Минск 4:2 Нефтехимик - Сокол 2:0 Родина Москва - Нефтехимик 3:0 Нефтехимик - Ленинградец 1:2
Результаты матчей
Черноморец Нв
Нефтехимик
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Черноморец Нв
Нефтехимик
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
35
24
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
24
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
77
311
311
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|25 - 12
|26
|2.
|Заявка
|14
|6
|8
|0
|12 - 6
|26
|3.
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|19 - 12
|25
|4.
|Заявка
|14
|6
|6
|2
|14 - 9
|24
|5.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|21 - 17
|23
|6.
|Заявка
|14
|5
|6
|3
|23 - 15
|21
|7.
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|12 - 13
|20
|8.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|11 - 9
|19
|9.
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|15 - 14
|19
|10.
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|15 - 16
|18
|11.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|14 - 16
|17
|12.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 10
|16
|14.
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|8 - 17
|15
|15.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|8 - 11
|14
|16.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|9 - 14
|14
|17.
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|13 - 21
|11
|18.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|9 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|8 - 3
|19
|2.
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|12 - 4
|18
|3.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|4.
|Заявка
|8
|4
|4
|0
|19 - 8
|16
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 2
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 6
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|6 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 6
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|11 - 6
|10
|12.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|7 - 5
|10
|13.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|4 - 4
|9
|14.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|15.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|5 - 5
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|10 - 16
|5
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 6
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 4
|12
|2.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|8 - 7
|12
|3.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|4.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|6.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|5 - 4
|9
|7.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 9
|9
|8.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 10
|8
|9.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 6
|8
|10.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|3 - 5
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 13
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 16
|6
|16.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 9
|3
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|6
|Сочи
|Крамарич Мартин
|6
|Торпедо Москва
|Нетфуллин Равиль
|5
|Енисей
|Ломакин Александр
|4
|Нефтехимик
|Джамилов Султан
|4
|Уфа
|Перченок Александр
|7
|Урал
|Бегич Сильвие
|1 4
|Алания
|Плиев Константин
|1 4
|СКА-Хабаровск
|Поярков Николай
|1 4
|Родина Москва
|Гордюшенко Астемир
|5
Прогнозы на матч Черноморец Нв - Нефтехимик
Исход игры
Черноморец Нв
80.4% (45)
Ничья
17.9% (10)
Нефтехимик
1.8% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.59% (23)
Меньше
57.41% (31)
Обе команды забьют
Да
53.7% (29)
Нет
46.3% (25)
Популярный счёт
2:1 Черноморец Нв
37.5% (21)
1:0 Черноморец Нв
32.1% (18)
1:1 Ничья
10.7% (6)
2:0 Черноморец Нв
7.1% (4)
0:0 Ничья
5.4% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!