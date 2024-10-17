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  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 15.
Ротор
 
Позже
КАМАЗ
Прогнозы 55
Ротор 80% (44)
X 16.4% (9)
КАМАЗ 3.6% (2)
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История личных встреч

Ротор
КАМАЗ

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
КФ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Среднее время на гол

90
135

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.2
0.8

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
112

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.21
Мальцев Михаил 2 0.14
Шумских Алексей 1 0.07
Кухарчук Илья 1 0.07
Семёнов Андрей Игоревич 1 0.07
Болотов Евгений 1 0.07
Морозов Владислав 1 0.07
Таликин Дамир 1 0.07
КАМАЗ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горелов Павел 3 0.21
Караев Давид 2 0.14
Апеков Руслан 2 (1) 0.14
Абрамов Артём 1 0.07
Мельников Никита 1 0.07
Козлов Иван 1 0.07
Дерюгин Александр 1 0.07
Хубаев Давид 1 (1) 0.07

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прищепа Дмитрий 4 0
Болотов Евгений 3 0
Плотников Никита 3 0
Мальцев Михаил 1 1
Шумских Алексей 2 0
Семёнов Андрей Игоревич 2 0
Завезён Юрий 2 0
Швецов Максим 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Касимов Тимур 2 0
Кухарчук Илья 1 0
Чагров Никита 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Пяткин Иван 1 0
Шильников Глеб 1 0
КАМАЗ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маругин Даниил 3 0
Гюрджан Артём 3 0
Абрамов Артём 2 0
Кусяпов Талгат 2 0
Козлов Иван 2 0
Абдуллаев Сурхайхан 2 0
Анисимов Артур 1 0
Караев Давид 1 0
Хубаев Давид 1 0
Мельников Никита 1 0
Тананеев Дмитрий 1 0
Суханов Артём Романович 1 0
Защепкин Роман 1 0
Горелов Павел 1 0

Результаты матчей

Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
КАМАЗ
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Ротор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (7)
0% (0)
КАМАЗ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

6
7
Ротор
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
КАМАЗ
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Забито

6
7
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
3
50%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
25%
2
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Забито

11
12
7 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
5 Не забивали 7
3
27%
3
25%
1-15
2
18%
2
17%
16-30
2
18%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
3
33%
3
30%
31-45
1
11%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Ротор - СКА-Хабаровск 1:1 Сокол - Ротор 0:1 Ротор - Алания 0:0 Волга Ульяновск - Ротор 1:1
Ротор - Черноморец Нв 1:2 Сочи - Ротор 0:0 Урал - Ротор 1:1 Ротор - Чайка 0:0 Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0 Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1
КАМАЗ
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чайка - КАМАЗ 0:0 Тюмень - КАМАЗ 1:1 КАМАЗ - Шинник 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:2
КАМАЗ - Урал 0:2 Алания - КАМАЗ 0:2 КАМАЗ - Черноморец Нв 0:1 КАМАЗ - Нефтехимик 0:0 Балтика - КАМАЗ 1:0 КАМАЗ - СКА-Хабаровск 3:0 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Родина Москва - КАМАЗ 0:1 Сокол - КАМАЗ 1:0 Арсенал Тула - КАМАЗ 1:0 Енисей - КАМАЗ 2:1 Крылья Советов - КАМАЗ 1:2 Рубин - КАМАЗ 2:1 КАМАЗ - Сокол 1:2 Тюмень - КАМАЗ 2:0 КАМАЗ - Родина Москва 1:3

Результаты матчей

Ротор
КАМАЗ

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 50%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ротор
КАМАЗ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
4
1
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
7
2
12
1.5
3
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 14 6 8 0 25 - 12 26
2.
Арсенал Тула
 Заявка 14 6 8 0 12 - 6 26
3.
Урал
 Заявка 14 7 4 3 19 - 12 25
4.
Балтика
 Заявка 14 6 6 2 14 - 9 24
5.
Черноморец Нв
 Заявка 14 7 2 5 21 - 17 23
6.
Сочи
 Заявка 14 5 6 3 23 - 15 21
7.
Нефтехимик
 Заявка 14 5 5 4 12 - 13 20
8.
Ротор
 Заявка 14 4 7 3 11 - 9 19
9.
Родина Москва
 Заявка 14 4 7 3 15 - 14 19
10.
Чайка
 Заявка 14 4 6 4 15 - 16 18
11.
Енисей
 Заявка 14 5 2 7 14 - 16 17
12.
СКА-Хабаровск
 Заявка 14 4 5 5 15 - 22 17
13.
КАМАЗ
 Заявка 14 4 4 6 12 - 10 16
14.
Сокол
 Заявка 14 3 6 5 8 - 17 15
15.
Алания
 Заявка 14 3 5 6 8 - 11 14
16.
Шинник
 Заявка 14 3 5 6 9 - 14 14
17.
Уфа
 Заявка 14 2 5 7 13 - 21 11
18.
Тюмень
 Заявка 14 1 3 10 9 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 9 5 4 0 8 - 3 19
2.
Урал
 Заявка 8 5 3 0 12 - 4 18
3.
Нефтехимик
 Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
4.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 19 - 8 16
5.
Черноморец Нв
 Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
6.
Балтика
 Заявка 6 3 3 0 6 - 2 12
7.
Сочи
 Заявка 6 3 2 1 12 - 4 11
8.
СКА-Хабаровск
 Заявка 6 3 2 1 7 - 6 11
9.
Шинник
 Заявка 8 3 2 3 6 - 6 11
10.
Енисей
 Заявка 6 3 1 2 9 - 6 10
11.
Чайка
 Заявка 7 2 4 1 11 - 6 10
12.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 7 - 5 10
13.
Сокол
 Заявка 7 2 3 2 4 - 4 9
14.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 2 2 7 - 4 8
15.
Ротор
 Заявка 7 1 4 2 5 - 5 7
16.
Алания
 Заявка 7 1 2 4 3 - 7 5
17.
Уфа
 Заявка 8 1 2 5 10 - 16 5
18.
Тюмень
 Заявка 6 0 2 4 2 - 6 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ротор
 Заявка 7 3 3 1 6 - 4 12
2.
Балтика
 Заявка 8 3 3 2 8 - 7 12
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 2 4 0 6 - 4 10
4.
Черноморец Нв
 Заявка 8 3 1 4 8 - 9 10
5.
Сочи
 Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
6.
Алания
 Заявка 7 2 3 2 5 - 4 9
7.
Родина Москва
 Заявка 7 2 3 2 8 - 9 9
8.
Чайка
 Заявка 7 2 2 3 4 - 10 8
9.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
10.
Арсенал Тула
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
11.
Урал
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Енисей
 Заявка 8 2 1 5 5 - 10 7
13.
Уфа
 Заявка 6 1 3 2 3 - 5 6
14.
Сокол
 Заявка 7 1 3 3 4 - 13 6
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 3 4 8 - 16 6
16.
Тюмень
 Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
17.
Шинник
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
18.
Нефтехимик
 Заявка 6 0 3 3 2 - 9 3
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 6
Сочи Крамарич Мартин 6
Торпедо Москва Нетфуллин Равиль 5
Енисей Ломакин Александр 4
Нефтехимик Джамилов Султан 4
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 7
Урал Бегич Сильвие 1 4
Алания Плиев Константин 1 4
СКА-Хабаровск Поярков Николай 1 4
Родина Москва Гордюшенко Астемир 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - КАМАЗ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 45 минут.



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    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 55
    Ротор 80% (44)
    X 16.4% (9)
    КАМАЗ 3.6% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    КАМАЗ
    2.03
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    Прогнозы на матч Ротор - КАМАЗ

    Исход игры
    Ротор
    80% (44)
    Ничья
    16.4% (9)
    КАМАЗ
    3.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.42% (14)
    Меньше
    73.58% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    41.51% (22)
    Нет
    58.49% (31)
    Популярный счёт
    1:0 Ротор
    43.6% (24)
    2:1 Ротор
    25.5% (14)
    1:1 Ничья
    14.5% (8)
    2:0 Ротор
    7.3% (4)
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